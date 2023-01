“The Last of Us”: a qué hora se estrena el segundo capítulo en HBO MAX

Se centra en una pandemia que está arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Afecta a las personas de forma extraña, ya que los infectados se convierten en caníbales y pueden contagiar a través de una mordida. (HBO Max)

Luego del gran éxito que consiguió el estreno del primer episodio de la serie The Last of Us, los fanáticos desean que un nuevo capítulo llegue a las señales de HBO y HBO Max. La serie protagonizada por Pedro Pascal estrenará de manera semanal hasta el próximo 12 de marzo y los domingos son los días para ver antes que nadie esta historia postapocalíptica.

La producción comenzó la semana pasada atrayendo a una audiencia de 10 millones en sus primeros dos días. El viaje de terror de Joel y Ellie logró cautivar a la audiencia la crítica. El programa adapta la legendaria serie de videojuegos de PlayStation del desarrollador Naughty Dog, con la primera temporada de nueve episodios centrados en la entrada inicial de la franquicia.

10 millones de espectadores vieron el primer capítulo en sus primeros dos días. (HBO)

Ambientados en un mundo donde una infección cerebral creada y transmitida por hongos transforma a la mayor parte de la población mundial en caníbales violentos. La historia sigue al malhumorado contrabandista Joel y a su optimista adolescente compañera mientras viaja a través de Estados Unidos en ruinas.

El primer episodio logró una puntuación casi perfecta, el sitio de medición Rotten Tomatoes le dio al show de televisión 99% de aprobación y lo calificó como “un comienzo memorable”. El episodio estreno introdujo al público a la vida de los protagonistas, Joel y Ellie. Se mostraron parte de sus orígenes y sus objetivos, así como su plan para sobrevivir ante la amenaza zombi.

"The Last of Us" es una serie creada y dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann. (HBO)

Así como salvaje, violento y lleno de acción como fue el inicio, el resto de la temporada promete traspasar esos límites y ser aún más emocionante, con todo tipo de personajes. Como dice una de las premisas de la serie “en este mundo, nadie es exactamente quien parece ser”.

¿A qué hora se estrena en cada país?

Para los que viven en México, tendrán disponible el nuevo episodio la primera temporada a partir de la 20:00 hs., al igual que en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Para los fans de esta producción que viven en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, la serie se podrá ver en punto de las 21:00 hs.

Mientras tanto en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y San Pablo), podrán ver los nuevos capítulos a partir de las 23:00 hs.

La primera temporada estará compuesta por nueve episodios. (HBO)

Para todos aquellos que no pueden esperar para saber que sucederá en esta historia, HBO Max presentó un adelanto del segundo capítulo. Ahí se ve a Joel, Ellie y Tess enfrentándose a los clickers, las criaturas nombradas de ese modo por los ruidos que hacen, utilizando la ecolocalización para navegar por su entorno ya que no pueden ver.

Además se puede observar a Melanie Lynskey interpretando a Kathleen, la líder de un violento grupo de sobrevivientes que posiblemente terminará cruzándose con los protagonistas. El próximo capítulo promete un viaje doloroso y aterrador, plagado de horrores para todos los sobrevivientes.

El segundo episodio lleva por título "Infectado". (HBO)

Después de dar sus primeros pasos fuera de la ciudad, en el video destaca la curiosidad de Ellie sobre el paisaje infernal que tiene delante y todo lo que tendrá que hacer para sobrevivir. En algún punto del video ella le pregunta al contrabandista sobre la experiencia de matar zombis. Le cuestiona si él piensa en las personas que alguna vez fueron estas criaturas. Por su parte Joel, parece poner una distancia emocional con la joven.

Puedes ver el primer episodio de The Last of Us en HBO Max.

