“Tron 3″ entrará en producción y Jared Leto se une al proyecto

Luego de años tratando de que una tercera parte de la franquicia Tron se hiciera realidad, parece ser que por fin Disney ha dado luz verde al proyecto. Jared Leto sería el protagonista de la nueva historia, mientras Joachim Rønning, quien dirigió en 2017 Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, estaría a cargo del proyecto. En agosto de este año podría comenzar a filmarse este trabajo.

La compañía de entretenimiento llevaba más de una década buscando realizar esta producción. El film anterior, Tron: Legacy (2010) logró recaudar 400 millones de dólares en taquilla, lo cual al parecer no fueron buenos números para Disney y quizá la razón por la que en su momento se decidió parar el desarrollo de una nueva entrega. A largo de los años el proyecto ha cambiado de equipo de producción, actores y director, pero ha sido Leto quien desde 2017 buscó levantar esta película.

Desde 2017 Jared Leto ha estado detrás de este proyecto. (Reuters/ Mario Anzuoni)

Disney relanzó la franquicia en 2010, teniendo como protagonistas a Garrett Hedlund , Olivia Wilde y Jeff Bridges. El director original Joseph Kosinski tenía planes para hacer Tron: Ascension, pero nunca se concretó. Fue hace cinco años cuando Jared Leto se unió a los esfuerzos para realizar una nueva entrega. En ese momento se pensaba reiniciar la franquicia, pero el proyecto se terminó estancando durante su etapa de preprodución.

Ahora, Disney finalmente está avanzando con los planes para una nueva aventura de la saga. Así lo dio a conocer Deadline, quien reveló que el director Joachim Rønning está en conversaciones para dirigir la próxima entrega, que hasta ahora tiene el título tentativo de Tron: Ares con Leto como parte del elenco. Según informó el sitio, la compañía considera que el film funcione como una secuela directa de Tron: Legacy en lugar de un reinicio de la franquicia.

"Tron: Legacy" logró recaudar 400 millones de dólares en taquilla. (Disney)

Actualmente, se está formando el quipo detrás de este esperado largometraje para poder iniciar la filmación en agosto de este año. El film contará con un guion a cargo de Jesse Wigutow (The Crow). Tron 3 marcará la nueva colaboración entre Disney y Rønning, quien también dirigió para la compañía la película Maléfica: dueña del mal (2019).

El camino para que esta película pueda realizarse ha sido largo para Disney y sus creadores. Originalmente la empresa estaba trabajando en los guiones de una tercera parte antes de que se lanzara Tron: Legacy. Los escritores fueron contratados en abril de 2010, ocho meses antes de que debutara el reinicio de la franquicia. La tercera entrega pasó en su momento por varios guionistas, mientras Joseph Kosinski intentaba que le aprobarán el proyecto.

Garrett Hedlund y Olivia Wilde protagonizaron "Tron: Legacy". (Disney)

En un momento, Garrett Hedlund y Olivia Wilde estaban confirmados para regresar a la franquicia y se planeó un comienzo de producción en verano de 2015. Sin embargo, Disney canceló todo en mayo, antes de que pudiera dar inicio la filmación. Esto a pesar de que en ese momento también se estaban llevando a cabo las conversaciones para que Jared Leto se uniera.

La razón por la que Tron 3 ha tardado tanto en concretarse se debe a que Disney y los creativos detrás de la franquicia no llegaban a un acuerdo sobre el futuro de la franquicia. Rønning es el segundo director de la película, antes se tenía planeado que Garth Davis estuviera al frente. En su momento Garrett Hedlund dijo que gran parte de la culpa de la cancelación de la tercera obedeció a que el film Tomorrowland fue un fracaso en taquilla. Por su parte Kosinski dijo que también tuvo mucho que ver que en esos años la compañía comenzó a hacer más producciones de Marvel y Star Wars.

Saga futurista creada en los 80

Ahora que parece ser un hecho el film, existe la posibilidad de que algunos de los actores de la franquicia puedan regresar. Garrett Hedlund y Olivia Wilde estaban abiertos a volver como Sam Flynn y Quorra. Si la nueva película se basa en el cortometraje Tron: The Next Day de alguna manera, entonces se podría volver a ver a los personajes. Por supuesto, Jeff Bridges no volverá como Kevin Flynn.

Puedes disfrutar de Tron y Tron: Legacy a través de la plataforma de Disney+.

