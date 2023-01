“The Mandalorian” lanzó un nuevo tráiler de la tercera temporada con un Grogu intenso en la Fuerza

The mandalorian - Tráiler #2 - Disney

La próxima temporada de The Mandalorian promete ser uno de los shows televisivos más grandes de Star Wars hasta el momento. Si bien las entregas anteriores de esta serie han tenido gran éxito, parece que la tercera entrega promete más acción que nunca con la guerra de Mandalore y un Grogu que mejora sus habilidades. Al menos eso fue lo que reveló el nuevo tráiler de la producción, así como el reciente póster que se estrenó este lunes. La serie llagará a la plataforma de Disney+ el próximo 1 de marzo.

Con el sable oscuro en la mano y la sed de reclamar su título como mandaloriano, Din Djarin está perfectamente preparado para reconstruir Mandalore de las cenizas del Imperio en un lugar en el que él y su compañero Grogu puedan vivir en paz. Sin embargo, estos planes se verán interrumpidos por Bo-Katan Kryze, quien se interpondrá en el camino de los protagonistas y, a diferencia de Din, ha estado persiguiendo el arma durante mucho tiempo.

La serie es protagonizada por Pedro Pascal. (Disney+)

Según se ha podido ver a través de los adelantos revelados, el programa se mueve a una dirección diferente a las temporadas anteriores. Ahora que el alcance e impacto de esta producción se está expandiendo parece que la trama se enfocará en una guerra civil, pero también en el pasado de la raza guerrera y sus enfrentamientos con los Jedi. Al ver los nuevos avances se puede notar que esta transmisión tendrá un cambio definitivo en el tono que ha venido manejando. Esto podría no ser del agrado de los fanáticos, quienes quedaron fascinados con el estilo que el show había mostrado hasta el momento.

Esto cambio también quedó demostrado con el reciente póster. La fotografía muestra a Grogu y Mando juntos nuevamente en medio de lo que parece ser una épica batalla. El protagonista está usando su inseparable mochila propulsora para escapar de una explosión o incendio de algún tipo. Si bien su capa parece haber sufrido algunos daños, tiene un firme control sobre su compañero y, afortunadamente, lo mantiene a salvo.

El nivel de producción de la nueva temporada será superior a las anteriores. (Disney Plus)

Es natural que se convierta en un éxito mediático, la serie transmitida por Disney+ también crezca en su escala de producción para complacer a un público cada vez más grande que desea ver más sobre esta historia. Giancarlo Esposito (Better Call Saul) ha bromeado con el gran nivel que se presentará en la próxima temporada. Ha dicho que se parecerá más a varias películas del universo Star Wars que a varios episodios de la serie. La transmisión continuará enfocándose en la relación de Din y Grogu.

La última vez que se vio a los dos protagonistas fue durante su participación sorpresa en El libro de Boba Fett el año pasado. Ahora juntos nuevamente, el Clan de Dos aparecerá en Mandalore, donde se reúnen con una vieja aliada Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), quien tenía los ojos y deseos puestos en reclamar el legendario Darksaber ahora en posesión de Din, que según la tradición da derecho al portador a gobernar todo. En la tercera temporada, la pareja volverá a estar junta, aunque los deberes de Djarin como el aparente nuevo gobernante del pueblo mandaloriano interferirá con sus planes de una vida tranquila y despreocupada.

La serie regresará casi tres años después de la segunda entrega. (Disney+)

Din también estará en una misión personal en esta entrega, ya que su último encuentro con The Armorer (Emily Swallow) terminó cuando lo llamaron apóstata y le dijeron que ya no es un mandaloriano, todo por el pecado de quitarse el casco. Le dijeron que la única forma de expiación es en las aguas vivas debajo de las minas de Mandalore. Aunque Din señala que estos fueron destruidos, su viaje de regreso al planeta devastado significa que probablemente aún no ha perdido la esperanza.

Junto con Pedro Pascal, Katee Sackhoff y Emily Swallow, la tercera temporada traerá de nueva cuenta a Carl Weathers como Greef Karga, Paul Sun-Hyung Lee como Carson Teva, Omid Abtahi como el ingeniero clon Dr. Pershing y Amy Sedaris como la mecánica de Tatooine, Peli Motto. Dado que parece que Din regresará a Tatooine para ver a Peli, vale la pena preguntarse si los nuevos episodios traerá un cameo de los jefes del crimen residentes de Mos Espa, Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Puedes ver las dos primeras temporadas de The Mandalorian a través de Disney+.

