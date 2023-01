“Grey’s Anatomy”: el drama médico está de vuelta con su temporada 19 y la despedida de Ellen Pompeo

La temporada 19 de "Grey's Anatomy" aterriza en Sony Channel el 17 de enero del 2023. (ABC)

Lanzada al mundo en marzo de 2005, la serie médica más larga de la historia se prepara para una de sus temporadas más especiales -sino la más especial-. La nueva entrega traerá la despedida de su voz narradora, su protagonista y alma mater, que seguirá como productora principal y reaparecerá en capítulos y ocasiones especiales: Meredith Grey, caracterizada por Ellen Pompeo. Al respecto, el nombre del capítulo de su despedida se titula “I will Follow the Sun”.

La partida de Meredith no será la única característica llamativa en esta entrega. Para empezar, cinco nuevos residentes llegarán al célebre Grey Sloan Memorial, entre ellas, la joven cirujana Simone Griffin, interpretada por Alexis Floyd que participó en Inventando a Anna (también con el sello de la gran Shonda Rhimes). Además, esta temporada Grey’s Anatomy será la que marque el regreso de dos emblemáticos personajes.

Cinco nuevos residentes llegarán al célebre Grey Sloan Memorial en "Grey's Anatomy", temporada 19. (ABC/Liliane Lathan)

En primer lugar, Addison Montgomery, la médica que hizo famosa a Kate Walsh y que ya había reaparecido en la temporada anterior, ahora lo hará con mayor frecuencia. Por otro lado, Jackson Avery, interpretado por Jesse Williams (también debutando como director) volverá como invitado en un episodio especial.

Alexis Floyd se adentra en el mundo de "Grey's Anatomy" temporada 19, en el papel de la joven cirujana Simone Griffin. (ABC/Liliane Lathan)

Qué trae la temporada 19 de Grey’s Anatomy

Los conflictos seguirán escalando en profundidad, tanto los laborales como personales. En primer lugar, el Grey Sloan Memorial enfrenta una de sus mayores crisis institucionales. Asimismo, sus personajes explorarán los vínculos de amistad y pareja como pocas otras ficciones en la actualidad.

Tal como es tradición en la serie, todos los capítulos de esta temporada llevan el título de una canción (excepto en la temporada 14 con el episodio “1-800-799-7233″). Eso incluye a “I will Follow the Sun”, el tema de los Beatles, “When I Get to the Border“ y “A Hard Day’s Night”, entre otros.

CAMILLA LUDDINGTON y CHRIS CARMACK estarán presentes en la temporada 19 de "Grey's Anatomy". (ABC/Liliane Lathan)

La nueva e imperdible temporada de Grey’s Anatomy aterriza el 17 de enero en exclusiva por Sony Channel. Luego, la entrega número 19 llegará a Star+ en Latinoamérica donde se pueden ver las 18 temporadas anteriores.

