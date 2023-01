La explosiva película de Gerard Butler que se prepara para los cines y de la que todo el mundo está hablando

Película de acción donde un piloto salva a sus pasajeros al realizar un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra, sin imaginarse los conflictos que se avecinan.

Alerta Extrema (El piloto, The Plane) es una película de acción y suspenso protagonizada por Gerard Butler (300, La cruda verdad, Londres bajo fuego), Mike Colter (Carter, Extinción), Yoson An (Mulán, Máquinas mortales) y Tony Goldwyn (Rey Richard: una familia ganadora). El film cuenta con un toque muy explosivo que está causando reacciones de todo tipo.

El thriller de acción y supervivencia sigue al piloto Brodie Torrance, quien salva a sus pasajeros de una tormenta eléctrica, aterrizando su avión en una isla remota y muy peligrosa. Pero eso será el comienzo de una colérica lucha por sobrevivir, ya que luego la mayoría de los viajeros serán retenidos por un grupo armado. En dicha situación, la única persona con la que Torrance podrá contar será con un hombre llamado Louis Gaspar, quien es acusado de asesinato y transportado por el FBI en el mismo vuelo. Cada uno necesitará del otro para subsistir a este desafío.

Gerard Butler es el protagonista de "Alerta extrema". (Lionsgate)

Los actores que completan el reparto de Alerta extrema son Paul Ben-Victor, Joey Slotnick, Tara Westwood, Kelly Gale, Lilly Krug, Remi Adeleke, Amber Rivera, Kate Rachesky, Otis Winston, Oliver Trevena, Quinn McPherson y Jeffrey Holsman, entre otros de carácter secundario.

Grabaciones de Alerta extrema

El rodaje de la película se llevó a cabo en Puerto Rico, en un ambiente de sobresaliente vegetación que permite aludir a cualquier país ecuatorial y en conflicto armado. Al respecto, tiempo atrás, Día Rosi Acosta, directora del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica de la isla, dio a conocer que la película se filmó en los siguientes terrenos: la Base de Roosevelt Roads, la Ceiba, la costa este y el área metropolitana; incluyendo el coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan.

"Alerta extrema", un thriller de superviciencia dirigido por Jean-François Richet. (Lionsgate)

Críticas de la nueva película con Butler

“Entretenimiento para adultos, original y con una breve duración: una interpretación de estrella de cine y emociones viscerales. Alerta extrema lo tiene todo”, expresó de forma muy positiva Ankit Jhunjhunwala de Screen Anarchy. Asimismo, Chris Bumbray de JoBlo aseveró: “Un rato estupendo en el cine y una de las mejores películas de acción de Butler. Es agradable ver a una estrella de acción de la vieja escuela que todavía tiene las agallas, y la falta de vanidad, para hacer bien estas películas”.

Por su parte, Frank Scheck de The Hollywood Reporter mencionó que Alerta extrema no es precisamente una película innovadora. Pero cumple su cometido. Otro de los críticos que no se contuvo en pronunciarse fue Andrew Parker de The Gate, recalcando: “Es el equivalente cinematográfico a un gas inodoro e insípido”.

Póster de "Alerta extrema" en su idioma oficial. (Lionsgate)

Producida por Lionsgate, Di Bonaventura Pictures y G-Base, Alerta extrema es dirigida por el francés Jean-Francois Richet y escrita por Charles Cumming y J. P. Davis. En Estados Unidos estrena el 13 de enero y en Latinoamérica ya se está presentando en los cines desde el 12 de este mes.

