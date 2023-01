“The Last of Us”, la serie con Pedro Pascal, ya estrenó en HBO Max: tráiler del segundo episodio

Se centra en una pandemia que está arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. El virus afecta a las personas de forma extraña, ya que los infectados se convierten en caníbales y pueden contagiar a través de una mordida. (HBO Max)

Después de varios meses de espera, The Last of Us ha llegado por fin a las pantallas de televisión y la respuesta del público ha sido favorable para esta adaptación del videojuego del mismo nombre. El inicio de esta producción mostró una introducción tensa y emocional a este mundo postapocalíptico y dejó a los espectadores con ganas de más, a pesar de que el primer episodio tuvo una larga duración: una hora con 25 minutos. El mismo ya se puede ver en HBO Max.

El primer capítulo ha tenido una puntuación casi perfecta, el sitio de medición Rotten Tomatoes le ha dado a este show de televisión 99% de aprobación y lo ha calificado como “un comienzo memorable”. El episodio estreno introdujo al público a la vida de los protagonistas, Joel y Ellie. Se mostraron parte de sus orígenes y sus objetivos, así como su plan para sobrevivir ante la amenaza zombi. Tan salvaje como fue el inicio, el resto de la temporada promete traspasar esos límites y ser aún más emocionante, con todo tipo de personajes. Como dice una de las premisas de la serie “en este mundo, nadie es exactamente quien parece ser”.

El primer capítulo tuvo una duración de 85 minutos. (HBO Max)

Para todos aquellos que no pueden esperar una semana para saber que sucederá en esta historia, HBO Max ha presentado un adelanto de lo que el espectador podrá ver en el segundo capítulo. El clip muestra los próximos pasos que darán los protagonistas. La esperada adaptación se centra en la relación entre el contrabandista Joel Miller (Pedro Pascal) y la huérfana de 14 años Ellie (Bella Ramsey), mientras se embarcan en un viaje a través de un Estados Unidos postapocalíptico. Cuando un trato de tráfico sale mal, Marlene (Merle Dandridge) recluta a Joel y a su compañera Tess (Anna Torv) para escoltar a la adolescente fuera de la Zona de Cuarentena de Boston hasta la sede de las Luciérnagas.

Después de dar sus primeros pasos fuera de la ciudad, en el video destaca la curiosidad de Ellie sobre el paisaje infernal que tiene delante y todo lo que tendrá que hacer para sobrevivir. En algún punto del video ella le pregunta al contrabandista sobre la experiencia de matar zombis. Le cuestiona si él piensa en las personas que alguna vez fueron estas criaturas. Por su parte Joel, parece poner una distancia emocional con la joven.

Bella Ramsey y Pedro Pascal son los protagonistas de esta historia. (HBO Max)

En el adelanto además se muestra a Joel, Ellie y Tess enfrentándose a los clickers, las criaturas nombradas de ese modo por los ruidos de “clic”, utilizando la ecolocalización para navegar por su entorno ya que no pueden ver. Además se puede observar a Melanie Lynskey interpretando a Kathleen, la líder de un violento grupo de sobrevivientes que posiblemente terminará cruzándose con los protagonistas. El próximo capítulo promete un viaje doloroso y aterrador, plagado de horrores para los sobrevivientes.

En el avance también destaca a los posibles aliados que los héroes conocen a lo largo de su viaje, incluidos Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), un par de hermanos sobrevivientes, así como Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), contrabandistas de los que se burlaron. La amiga de Ellie, Riley (Storm Reid), también aparece en el tráiler. Como no apareció Marlene en el estreno, el video muestra la conexión que existe entre ambas, prometiendo la historia de fondo de la huérfana y describiendo los eventos que la llevaron a infectarse.

Los co-creadores de The Last of Us, Craig Mazin y Neil Druckmann, han asegurado repetidamente a los fanáticos que el programa se mantendrá fiel al juego original mientras se burlan de nuevas incorporaciones alucinantes a la historia. Troy Baker, actor de doblaje de Joel y artista de performance en el videojuego original, habló previamente sobre el episodio de Bill y Frank, elogiándolo y prometiendo que el cambio en la historia desafiará las expectativas de los fanáticos sobre el programa.

Cuando The Last of Us regrese el próximo domingo, el público verá a Ellie dar sus primeros pasos fuera de los muros de la zona de cuarentena y hacia el aterrador páramo infestado de zombis.

Entrevista A Pedro Pascal Y Bella Ramsey (The Last Of Us)

Puedes ver el capítulo estreno de The Last of Us que está disponible en HBO Max.

