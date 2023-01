Qué dice la crítica de “The Last of Us”: primeras reacciones sobre la esperada serie

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero. (HBO)

Los aficionados del famoso videojuego y en general los suscriptores de HBO están contando los días para el estreno de The Last of Us, actualmente una de las series más esperadas de los últimos meses. La adaptación de la serie de drama y terror se desembarcará con su episodio estreno, bajo la atenta mirada de Playstation Studios y Naughty Dog. Inspirada en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos, con una narrativa intensa y muy cruda, la producción tiene al mundo lleno de expectativas.

Neil Druckmann (creador y director del videojuego) llamó a este nuevo proyecto como “la mejor adaptación de la historia de un videojuego”. A cinco días de su estreno oficial, entérate de las reacciones más relevantes de críticos especializados sobre esta producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ambos actores de Juego de Tronos.

"The Last of Us" es una serie creada y dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Desde ya, reconocidos medios se han pronunciado con mucho entusiasmo sobre la serie, causando así más ansias en el público que aún debe esperar para apreciarla. Entre ellos está John Nugent por parte de Empire, quien aseveró: “Sin duda, la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada. Profundiza en la historia distópica del juego manteniéndose fiel a su núcleo emocional. Como el juego, es una obra maestra”.

“Una adaptación a la altura que hace justicia a uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Desde la dirección a la actuación de Pedro Pascal y, especialmente, Bella Ramsey, todo funciona como debe”, dio a conocer Diego González de El Español.

"The Last of Us" estrena el 15 de enero de 2023. (HBO)

“The Last of Us funciona lo suficientemente bien como para que uno pueda ver que la serie acabará siendo una de las mejores de la televisión”, expresó Daniel D’Addario de Variety. Mientras, The Hollywood Reporter a través de su reconocido crítico Daniel Fienberg, expresó: “He echado en falta espacio para alcanzar algo más de profundidad. Sin embargo, si esa es mi mayor queja, bueno, lo habéis hecho bastante bien”.

La primera temporada de la producción de Druckmann y Mazin narrará los hechos acontecidos durante el juego original y, según diversas fuentes, su costo supera al de las cinco primeras temporadas de Juego de Tronos. Los números exactos no ha sido publicados, pero The New Yorker la traza sobrepasando los 100 millones de dólares.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son las estrellas principales de "The Last of Us "

The Last of Us aterriza el 15 de enero en HBO y HBO Max con toda la emoción que produce.

