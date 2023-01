Las estrellas de “Todo en todas partes al mismo tiempo” se reúnen en una comedia de Disney+

Michelle Yeoh será una de las protagonistas de "American Born Chinese". (Disney+)

American Born Chinese, la novela gráfica de Gene Luen Yang, será adaptada a la televisión por Disney+ y se podrá ver este año. Tras el éxito de Todo en todas partes al mismo tiempo, sus protagonistas Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu se reencontrarán en esta comedia de acción y fantasía con influencias de la cultura china. La plataforma compartió las primeras imágenes de la serie original.

Según la sinopsis oficial, “cuenta la historia de Jin Wang, un adolescente promedio que hace malabarismos con su vida social en la escuela secundaria y su vida hogareña. Cuando conoce a un nuevo estudiante el primer día del año escolar, muchos más mundos chocan cuando Jin se enreda sin saberlo en una batalla de dioses mitológicos chinos”.

Ke Huy Quan también integrará el elenco principal de la próxima serie. (Disney+)

El proyecto comenzó su desarrollo en octubre de 2021 bajo la dirección del cineasta Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos). El guion de la primera temporada estuvo a cargo de Charles Yu y Kelvin Yu. Además, la actriz Lucy Liu integró el equipo como directora, aunque no se especificó la cantidad de episodios en los que trabajará detrás de cámaras.

El elenco está conformado por Michelle Yeoh como la diosa Guanyin, Ben Wang como Jin Wang, Ke Huy Quan como Freddy Wong, Yeo Yann Yann como Christine Wang, Chin Han como Simon Wang, Daniel Wu como Sun Wukong, Jim Liu como Wei-Chen, Sydney Taylor como Amelia, Stephanie Hsu como Shiji Niangniang y Poppy Liu como la princesa Abanico de Hierro.

"American Born Chinese" se basa en la novela gráfica del mismo nombre creada por Gene Luen Yang. (Disney+)

El rodaje de American Born Chinese se llevó a cabo entre febrero y julio de 2022. Adicionalmente a la publicación de las nuevas fotografías, el servicio streaming confirmó que el título llegará durante el próximo otoño en Estados Unidos, es decir, podría verse entre los meses de marzo y mayo de este año.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” en los Globos de Oro

El pasado 10 de enero, se celebró la edición número 80 de los Globos de Oro para premiar lo mejor del cine y de la televisión en base la selección especial de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Todo en todas partes al mismo tiempo estuvo nominada en seis categorías y se llevó dos de estos galardones: Michelle Yeoh como Mejor actriz de una película musical o comedia y Ke Huy Quan como Mejor actor de reparto.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" fue una de las películas más elogiadas de 2022. (A24)

“Solo voy a quedarme aquí y asimilar todo esto”, dijo Yeoh y añadió muy emocionada sobre su tiempo de carrera: “40 años… No voy a soltar esto […] Cuando llegué por primera vez a Hollywood, fue un sueño hecho realidad, hasta que llegué aquí. Vine aquí y me dijeron: ‘Eres una minoría’”. En ese sentido, agradeció el regalo de interpretar “esta mujer que resonó tan profundamente conmigo y con tanta gente”, porque “estaba luchando por amor, por su familia” en todos los universos.

Por su parte, Quan recordó sus inicios: “Me criaron para nunca olvidar de dónde vengo y para recordar siempre quién me dio mi primera oportunidad. Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. [...] Durante tantos años, tuve miedo de no tener nada más que ofrecer. No importa lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos chicos pensaron en mí. Recordaron a ese niño y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo”.

