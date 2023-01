“Agencia Lockwood” presenta nuevo avance de su serie de fantasía protagonizada por integrante de “Bridgerton”

En Londres, los cazafantasmas adolescentes más talentosos se aventuran por luchar contra espíritus malignos. Entre tantas agencias de exterminio de fantasmas, solo hay una que es independiente de cualquier supervisión de adultos: la Agencia Lockwood. (Netflix)

Parece que la apuesta de Netflix cada vez apunta más hacia el contenido para el público adulto joven (Young Adult). De esa manera en los últimos años se han podido ver producciones como The End of the F***ing World o Ginny y Georgia y una larga lista más. Ahora a estos títulos se le unirá Agencia Lockwood, la nueva serie de fantasía y drama sobrenatural. Este proyecto se basa en los populares libros de Jonathan Stroudun. La producción ha lanzado su primer tráiler previo a que estrene el próximo 27 de enero.

El programa se desarrolla en un mundo alternativo invadido por fantasmas donde los adolescentes son la clave para cazarlos. Como los únicos miembros de la sociedad que pueden detectarlos y, por lo tanto, neutralizar su riesgo, han sido explotados por agencias dirigidas por adultos que los utilizan para hacer el peligroso trabajo. Sin embargo, una nueva compañía ha abierto con un enfoque diferente. Lockwood & Co. está dirigida por dos adolescentes y no tiene la supervisión de personas mayores. A este sitio se une un nuevo miembro Lucy Carlyle (Ruby Stokes de Bridgerton), quien además de atrapar a seres malignos, tiene poderes psíquicos.

La serie es protagonizada por Ruby Stokes. (Netflix)

El tráiler comienza mostrando a Lucy, quien se embarca en un viaje en tren a Londres, pero no sin antes que un familiar le diga: “Es terrible que el mundo haya llegado a esto, lo siento por su generación”. Ella ve un anuncio de Lockwood & Co. y procede a conocer al resto del equipo, dirigido por Anthony Lockwood (Cameron Chapman) y el genio relativo George Karim George Karim (Ali Hadji-Heshmati), conocido como George Cubbins en los libros. “¿Qué tal si nos encontramos como un fantasma?” Antonio dice.

Como se ve en el tétrico avance, la joven se une a Anthony Lockwood (Cameron Chapman) y George Karim (Ali Hadji-Heshmati) para ayudar a enfrentarse a todo lo sobrenatural que acontece en su comunidad. Aunque parece que habrá grandes desafíos en el camino de otras agencias, adversarios aterradores y algunos agentes del orden público muy poco impresionados. El video lanzado recuerda un poco a la película de los Cazafantasmas. Además se ve que en cada episodio este equipo tendrá que luchar de maneras ingeniosas si desea que la paz sea preservada.

La serie se ubica en un Londres ficticio. (Netflix).

A medida que continúa el video, se observa al equipo embarcarse en escalofriantes cacerías de fantasmas, equipados con impresionantes espadas y dejando una buena cantidad de sangre a su paso. El trío es visto como “aficionados” por otras agencias, pero Anthony permanece enfocado en su visión y le dice a Lucy: “Las grandes agencias fingen que tienen las cosas bajo control”. El nuevo proyecto combina todas las partes apasionantes de un drama detectivesco y las mezcla con elementos sobrenaturales.

Según la sinopsis oficial: “Dirigido por Anthony Lockwood, un joven emprendedor rebelde perseguido por su misterioso pasado, su brillante pero excéntrico compinche George y una chica recién llegada y sumamente dotada llamada Lucy, este trío renegado está a punto de desentrañar un misterio aterrador que cambiar el curso de la historia”.

Este proyecto se basa en los populares libros de Jonathan Stroudun. (Netflix)

El proyecto estará a cargo de Joe Cornish, conocido por su existosa serie Ataque extraterrestre (Attack the Block). Él estará acompañado por William McGregor (His Dark Materials) y Catherine Morshead (Downton Abbey) en la silla del director. Mientras tanto, Nira Park (Baby Driver) y Rachael Prior (The World’s End) producen la serie. La producción se basa en los libros infantiles más vendidos de Jonathan Stroud del mismo nombre que la serie. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios.

Ruby Stokes (Bridgerton) interpreta a Lucy Carlyle junto a Ali Hadji-Heshmati (Bad Education) y Cameron Chapman, quienes interpretan a George Karim y Anthony Lockwood respectivamente. El elenco de apoyo de la serie también contiene nombres como Ivanno Jeremiah (A Discovery of Witches, Humans) y Jack Bandeira (The Witcher). Este será el primer proyecto importante de Ruby desde que dejó su papel de Francesca, después de las dos primeras temporadas de Bridgerton.

Antes de que esta serie estrene puedes disfrutar de Merlina que está disponible en Netflix.

