Primer vistazo de “Back to Black”, la biopic de Amy Winehouse

Así luce Marisa Abela en el rol de Amy Winehouse para "Back to Black". (Focus Features)

Ya tenemos la primera imagen de Back to Black, la película basada en la vida de la cantante británica Amy Winehouse. La actriz Marisa Abela (Industry) interpretará a la estrella fallecida en 2011 por una intoxicación tras largos años luchando contra su adicción a las drogas y el alcohol. La biopic está dirigida por Sam Taylor-Johnson y escrita por Matt Greenhalgh, ambos colaboraron antes en Nowhere Boy (el film inspirado en los orígenes de John Lennon).

Según la sinopsis oficial, “se centrará en la genialidad extraordinaria, la creatividad y la honestidad de Amy que impregnaron todo lo que hizo. Un viaje que la llevó de la locura y el color de Camden High Street de los 90 a la adoración mundial, y de regreso, Back to Black atraviesa el espejo de la celebridad para ver este viaje detrás del espejo, para ver lo que Amy vio, para sentir lo que ella sintió.”

La película sobre la vida de la cantante británica es dirigida por Sam Taylor-Johnson. (REUTERS/Alessia Pierdomenico)

El proyecto para contar el detrás de escena de la trayectoria de Winehouse es respaldado por Universal Music, Sony Music y The Amy Winehouse Estate. Además, lleva el título de su álbum más exitoso y el segundo que publicó en su carrera musical; este no solo incluyó la famosa canción del mismo nombre, sino también los éxitos “Rehab” y “You Know I’m No Good”.

Sobre su motivación para dirigir Back to Black, Sam Taylor-Johnson admitió que encuentra su conexión con Amy Winehouse en la época en la que dejó la universidad y pasaba el rato en Camden: “Conseguí un trabajo en el legendario KOKO Club, y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, tienda vintage y calle... Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones profundamente honestas mientras vivía en Camden. Al igual que conmigo, se convirtió en parte de su ADN”.

La artista británica Amy Winehouse falleció a los 27 años a causa de una intoxicación alcohólica en 2011. (Jeff Pachoud/AFP)

Contó también acerca de cómo fue cautivada por su talento cuando asistió a una presentación de la artista conocida por sus ritmos soul, jazz, R&B y de influencias caribeñas: “La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en el club de jazz de Ronnie Scott en Soho e inmediatamente me di cuenta de que no era solo ‘talento’... era un genio. Como cineasta, realmente no se puede pedir más”.

La estrella que encarna a Amy Winehouse

De 26 años, la actriz inglesa Marisa Abela fue la elegida para poner su rostro y voz en la caracterización de una de las figuras más grandes de la música. Nacida en Brigton, Reino Unido, la estrella en ascenso desciende de una familia con raíces arábicas, polacas y judío-rusas.

Marisa Abela es una estrella inglesa en ascenso que actuó en las series "COBRA" e "Industry". (REUTERS/Henry Nicholls)

Abela hizo su debut en la televisión en 2020 con un rol principal en COBRA, una serie de acción emitida por el canal británico Sky One. Sin embargo, el papel que la llevó a tener una mayor repercusión en la industria fue el de Yasmin Kara-Hanani para Industry, la ficción dramática de HBO. Adicionalmente a su protagónico en Black to Black, integra el elenco de la película próxima a estrenar Barbie, de Greta Gerwig.

La biopic de Amy Winehouse aún no tiene fecha de lanzamiento en cines o en plataformas de streaming.

