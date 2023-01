La esperada serie de Prime Video que aún sin estrenar primera temporada se prepara para la segunda

Nueva serie de Prime Video es un spin-off de la popular producción de "The Boys". La serie explorará las vidas de los jóvenes superhéroes a medida que ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por el primer puesto de la escuela.

Gen V es la nueva serie que llegará este año al streaming a través de Prime Video. Esta nueva producción conocida por ser el spin-off de The Boys, se desarrollará en la ficticia Universidad de Godolkin y, como es de esperar, será tan rara y sangrienta como su predecesora. De esta recientemente se conoció que, aunque no ha estrenado su primera entrega, desde ya podría tener su futuro asegurado.

Según informó Deadline, los líderes de la plataforma están más que satisfechos con la primera temporada de la serie de acción y comedia fantástica. Por lo tanto, “antes de una renovación oficial, abrirá pronto la sala de redacción para comenzar a trabajar en la segunda”.

La actriz Jaz Sinclair será una de las protagonistas de "Gen V". (Prime Video)

La redacción de la segunda entrega será liderada por la productora ejecutiva Michele Fazekas, conocida por su papel en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales (1999), quien pasará a ser la única showrunner. Tara Butters, su compañera en la primera temporada, se retirará del proyecto.

Gen V se centra en varios chicos que irán a una universidad de ‘supers’, donde tendrán que demostrar sus habilidades y vencer a otros estudiantes para captar la atención de Vought. ”Allí se ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, mientras compiten por los mejores contratos en las ciudades más importantes”, apunta su sinopsis.

"Gen V" es la nueva serie de acción y comedia fantástica creada y dirigida por Craig Rosenberg. (Prime Video)

El elenco de esta producción incluye a Jaz Sinclair (El mundo oculto de Sabrina), Lizze Broadway (American Pie: las chicas mandan), Chance Perdomo (El mundo oculto de Sabrina), Maddie Phillips (Summerland), London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger (La lista terminal), Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi.

Como dato adicional, Gen V no es el único spin-off que los fans de The Boys tienen que esperar, puesto que recientemente, Seth Rogen habló con Collider sobre la serie de antología animada ultraviolenta The Boys Presents: Diabolical, que se espera pueda conseguir una segunda entrega en el mismo servicio de streaming.

"Gen V" es el spin-off de “The Boys". (Prime Video)

Por otra parte, la cuarta entrega de The Boys está en plena etapa de producción, y en ella la lista de reparto se vuelve cada vez más impresionante con cada nuevo episodio. Volviendo a Gen V, al día de hoy aún no se publica oficialmente la fecha de estreno. Mientras tanto, pueden verse las primeras tres temporadas de la serie con Karl Urban y sus colegas en Prime Video.

