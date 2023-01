Nicole Kidman trabajará en la próxima serie del creador de “Yellowstone”

"Lioness" es el título de la nueva serie protagonizada por la actriz australiana.

Taylor Sheridan es un cineasta estadounidense de renombre que actualmente disfruta de sus éxitos más recientes con los dramas western Yellowstone y sus precuelas 1883 y 1923. Todas aplaudidas por el desarrollo de sus historias, sus brillantes talentos y demás, pero sus ideas no paran, pues ahora está trabajando en una nueva serie para Paramount+ titulada Lioness.

Dos clásicos de la televisión que puedes volver a ver ahora en Paramount+ Las series originales de HBO están disponibles en otra plataforma y son títulos que valen la pena mirar una vez más VER NOTA

El drama de suspenso se basa en un programa real de la CIA y sigue a Cruz Manuelos. Ella será interpretada por Laysla De Oliveira, en el papel de una joven infante de marina con carácter tosco pero apasionada, quien es reclutada para unirse al equipo llamado Lioness con el fin de ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Asimismo la historia se centra en Kidman, quien dará vida a Kaitlyn Meade, la supervisora senior de la agencia con gran experiencia en el ámbito político.

Kidman, además de protagonizar "Lioness", también será la productora ejecutiva de este drama de supenso, de la mano de su creador Taylor Sheridan. (REUTERS/Raquel Cunha)

La sinopsis de Lioness cuenta que el personaje de la actriz australiana debe hacer malabares con las características de ser una mujer en la comunidad de inteligencia de alto rango, como también una esposa con anhelos de atención y una mentora para alguien que se acerca al mismo camino rocoso en el que ella se encuentra.

5 películas que protagoniza Jeremy Renner, el actor detrás de Hawkeye El actor que encarna a Ojo de Halcón para el universo de Marvel se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente VER NOTA

Al elenco de esta producción se integra nada menos que Zoe Saldaña (Desde cero, Guardianes de la galaxia), quien se meterá en la piel de Joe, la jefa de estación del programa, encargada de entrenar y guiar a sus agentes secretos. Otros de los rostros que harán parte de este proyecto son Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan , Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur y Jonah Wharton. La mayoría han participado en las diversas producciones de Sheridan.

Sheridan es la mente detrás de "Yellowstone" y sus precuelas "1883" y "1923", disponibles en Paramount+.

Los últimos años de Nicole Kidman en las pantallas

“Merlina” entre Netflix y Prime Video: la incertidumbre en torno a la serie de Tim Burton Aún se desconoce si la ficción protagonizada por Jenna Ortega será renovada por una segunda temporada VER NOTA

La actriz y productora actualmente de 55 años ha tenido una fructífera carrera en las pantallas chica y grande. Entre sus últimas participaciones en el cine se encuentran El hombre del norte, El escándalo, Aquaman y Una esposa de mentira.

Por otro lado, las series que han sido todo un éxito en el mundo del streaming y en las que ha interpretado excelentes personajes son Roar (2022), Nine Perfect Strangers (2021), The Undoing (2020), Big Little Lies (2017) y Top of the Lake (2013). La mayoría disponibles en HBO Max.

"The Undoing", drama de intriga protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant. (HBO)

Lioness se está desarrollando para ser emitida en Paramount+, plataforma en la que se encuentran disponibles las otras series de Taylor Sheridan. Kidman, además de protagonista ejercerá como productora ejecutiva junto al creador. Se prevee su estreno para este 2023.

Seguir leyendo: