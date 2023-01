“Los crímenes de la academia”, “The Bad Batch” y “El repatriado”, entre los estrenos del 2 al 8 de enero

El veterano detective Augustus Landor investiga unos asesinatos ayudado por un joven cadete que acabará convirtiéndose en un autor de fama mundial, Edgar Allan Poe.

El año nuevo recién ha comenzado y con ello los estrenos para poder disfrutar de nuevo contenido desde la comodidad del hogar. Esta semana hay producciones importantes como el nuevo largometraje de Christian Bale, así como una nueva serie sobre migrantes creada en México y un show televisivo que se desprende del universo Star Wars.

La oferta en estos primeros días de 2023 estará llena de terror, drama, crímen y thriller. Incluso llega una oferta de anime variada. Para todos aquellos amantes de The Beatles y de la música, también llegará un documental sobre el famoso estudio de grabación en el que el cuarteto de Liverpool realizó algunos de sus más famosos álbumes. A continuación repasa el contenido que se lanzará esta semana en Netflix, Prime Video, Star+, Crunchyroll, y Disney+.

El repatriado (4 de enero)

El avance oficial de El repatriado gira alrededor de un joven de mediana edad llamado Leonel Reina, visto antes de la pelea más importante de su historia, creyendo tener una vida perfecta. Pero un día, sin razón alguna pasó de ser un exitoso boxeador en Los Ángeles a ser un gringo perdido en México. Su protagonista es el actor de origen azteca Ricardo Abarca y estrenó en Star+ en septiembre. Estrena en Disney+.

Star Wars: The Bad Batch -T2 (4 de enero)

El escuadrón de clones rebeldes regresará a los nuevos episodios de la serie animada The Bad Batch, cuya primera temporada gozó de buena reputación con su lanzamiento en 2021. La nueva entrega transcurre tiempo después del último capítulo donde el equipo se hará cargo de nuevas misiones que conformarán su nueva aventura por la galaxia. Se estrena en Disney+.

Kaçis: Escape terrorista (4 de enero)

Compuesta por ocho episodios de 60 minutos, Kaçis: escape terrorista, la primera serie original del servicio de streaming producida en Turquía. Sigue la historia de un fotógrafo de guerra llamado Mehmet (Engin Akyürek), quien se interna junto a otros periodistas en el pueblo Ezidi, una minoría preislámica de origen kurdo, que está siendo perseguida y masacrada por los yihadistas en Irak.

“Si bien su plan es recorrer varios países para investigar lo que está ocurriendo con los territorios en conflicto, en su primera parada, los reporteros son capturados por una organización terrorista. Al saber que cruzaron la frontera de manera extraoficial, los radicales los pondrán en aprietos y, bajo una amenaza de muerte constante, los periodistas harán todo lo posible para sobrevivir”. Se estrena en Star+.

Los reyes del mundo (4 de enero)

Una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo. Se estrena en Netflix.

La vida mentirosa de los adultos (4 de enero)

Producción italiana que narra la transición de Giovanna de la infancia a la adolescencia, durante la década de 1990 en una Nápoles divida en dos ciudades opuestas: la Nápoles refinada de los barrios altos, y la Nápoles vulgar de sus barrios más bajos donde vive su misteriosa tía Vittoria. Se estrena en Netflix.

La Huérfana: El Origen (4 de enero)

Lena Lammer se hace pasar por Esther, hija de Richard y Katie. Katie está convencida de que Lena no es quien dice ser y descubre el obscuro pasado de Lena, causando una terrible de rabia en ella. Precuela de La huérfana (2009) que nos presenta el origen de la terrible pero adorable Esther (Leena Klammer). En esta historia, la protagonista orquesta un escape brillante de un centro psiquiátrico de Estonia y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada.

Pero la nueva vida de Esther viene con una sorpresa inesperada y la enfrenta a una madre (Julia Stiles) que protegerá a su familia a cualquier precio. Es así como el público se volverá testigo de primera mano de como la psicópata elaboró el plan de escape de su prisión en la institución mental, como logró viajar hasta América y cómo terminó siendo adoptada por la familia que ya conocemos. Se estrena en Prime Video.

Bungo Stray Dogs - T4 (4 de enero)

La Agencia Armada de Detectives se enfrenta a los Perros de Presa en una nueva temporada de Bungo Stray Dogs! Disponible con doblaje en español latinoamericano. Es la adaptación a anime del manga Bungo Stray Dogs. Producido por el estudio Bones y se ha estrenado en Tokyo MX y otras cadenas de televisión. Takuya Igarashi fue contratado como director y Yoji Enokido como guionista. Se estrena en Crunchyroll.

Ginny y Georgia- T2 (5 de enero)

Nuevas relaciones y desafíos les esperan a Georgia y Ginny mientras navegan la vida en Wellsbury. Pero los secretos del pasado amenazan su futuro. Estrena en Netflix.

Los crímenes de la academia (6 de enero)

Historia ambientada en 1830 sobre un veterano detective, Augustus Landor, que intenta resolver unos asesinatos cometidos en West Point con la ayuda de un joven cadete al que el mundo conocería luego como Edgar Allan Poe. Está basada en una novela escrita por Louis Bayard de 2006 y está escrita, dirigida y producida por Scott Cooper. Estrena en Netflix.

Si estas paredes cantaran... (6 de enero)

“En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso del mundo. Si estas paredes cantaran... explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road”, detalla la plataforma de streaming. La película muestra entrevistas con grandes artistas, productores, compositores, apasionados ingenieros y empleados del estudio, mientras conviven y hallan su estilo musical, entre otros detalles. Se estrena en Disney+.

The Rig (6 de enero)

Ambientada en la plataforma petrolera Kinloch Bravo, ubicada frente a la costa escocesa en las peligrosas aguas del Mar del Norte. Una tormenta tropical se acerca a la costa de Luisiana, por lo que todos los trabajadores de una plataforma petrolífera comienzan a ser evacuados. En el transcurso de la noche, el equipo se da cuenta de que un hombre ha desaparecido y su búsqueda los lleva a descubrir que están siendo cazados por una criatura sedienta de sangre. Se estrena en Netflix.

Escuadrón Suicida (6 de enero)

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve. La única manera de salir de ahí es unirse al grupo Task Force X, con el cual tendrán que cumplir una serie de misiones. Mientras el gobierno de Estados Unidos no tiene claro cómo responder a una visita alienígena con intenciones malignas, Amanda “El Muro” Waller (Viola Davis), la líder de la agencia secreta A.R.G.U.S., recluta a los antihéroes más crueles, para que trabajen para ellos. Sin demasiadas opciones, los ocho superhumanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el Ejecutivo en peligrosas misiones secretas, casi suicidas, para así lograr limpiar su expediente. Se estrena en Netflix.

This is Us - T6 (7 de enero)

El final se acerca y decirle adiós a la familia Pearson no es fácil. Dado el sorprendente final de la quinta temporada y con un gran giro en final, muchas preguntas y dudas existen en esta última temporada. La serie retomará la historia en la que se vivieron dramas como el terrible enfrentamiento entre Randall y Kevin. También se verá el divorcio de Kate y Toby y la cancelación de la boda entre Kevin y Madison (Caitlin Thompson) tras la bomba que supuso su embarazo tras una noche loca. Se estrena en Netflix.

Trigun Stampede (7 de enero)

Trigun es una popular serie de manga de acción de Yasuhiro Nightow que sigue la historia de Vash the Stampede, un pistolero legendario y un pacifista con una recompensa por su cabeza. Disponible con doblaje en español latinoamericano. Se estrena en Crunchyroll.

Malevolent Spirits: Mononogatari (8 de enero)

En mundo repleto de objetos poseídos por espíritus, dos clanes opuestos tienen objetivos diferentes: destruirlos o ayudarles. Cuando los espíritus cruzan al mundo humano pueden poseer objetos antiguos y obtener una forma física: un tsukumogami. Estos pueden ser amables, violentos o algo intermedio, por lo que el clan Saenome ayuda pacíficamente a enviarlos de regreso al mundo de los espíritus para evitar la destrucción. Se estrena en Crunchyroll.

