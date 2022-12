“The Witcher: el origen de la sangre” ya se estrenó en Netflix: todo lo que hay que saber de la nueva serie

Ambientada en la era dorada de los elfos, 1200 años antes del mundo de Geralt, Yennefer y Ciri, The Witcher: El origen de la sangre cuenta la historia de siete extraños que se unen para luchar contra un imperio imparable. (Netflix)

Hace tres años Netflix estreno una de sus producciones más ambiciosas hasta el momento, The Witcher. El proyecto está basado en la serie de libros fantásticos escritos por Andrzej Sapkowski, protagonizado por Henry Cavill. Tras el lanzamiento de su segunda temporada, la serie fue aprobada para una tercera y cuarta entrega, esta última ya sin Cavill. La popularidad del título hizo que en julio de 2020 el servicio de entretenimiento anunciará un spin-off del programa. The Witcher: el origen de la sangre, es el título del nuevo show que además servirá como precuela de la historia original.

La producción ha sido desarrollado por Declan de Barra y Lauren Schmidt Hissrich (showrunner del show original). En 2021 tras el estreno de la segunda temporada, la plataforma de streaming decidió dar un pequeño adelantó de este nuevo proyecto. Fue en los créditos finales del último capítulo de The Witcher que se dio un primer adelanto de la precuela y en la pasada Comic-Con Experience ampliaron, algunos de sus protagonistas, lo que se verá en la serie.

En los avances que se han mostrado hasta el momento, The Witcher: el origen de la sangre promete transportar a los espectadores miles de años antes de las aventuras de Geralt de Rivia (Cavill). El proyecto seguirá el camino creado por su predecesora y estará llena de acción, aventura y grandes efectos especiales. La serie llegará al servicio el próximo 25 de diciembre y esto es lo que se sabe hasta el momento.

El equipo regresó al set a inicios de este año para filmar escenas extras. (Netflix)

Al ser una miniserie, The Witcher: el origen de la sangre será menos larga que el show de Henry Cavill. Solo estará compuesta por cuatro episodios. Aún no se ha revelado cuánto durará cada capítulo pero se espera que sea de alrededor de una hora. Cuando este programa fue aprobado, originalmente tendría seis episodios. Sin embargo en 2021 el co-creador del show, Declan de Barra detalló que la decisión de reducir los capítulos se debió a que en la postproducción se dieron cuenta que la historía funcionaría mejor en cuatro parte y no en seis.

“Tenía que sentirse lógico y correcto desde el punto de vista de una narración natural. No hay reglas establecidas para los tiempos o el recuento de episodios. Lo que sucedió fue orgánico y se dio en forma a cuatro episodios de todo el metraje que filmamos. Todo fluyó de manera óptima en la historia”, dijo Barra hace unos meses a Collider.

La serie se compondrá de cuatro episodios. (Netflix)

El 11 de noviembre pasado Netflix dio a conocer el primer tráiler de su esperada producción tras meses sin saber nada acerca de la serie. Aunque el video no daba grandes detalles sobre la trama, mostraba escenas emocionantes a cargo de Michelle Yeoh (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo), quien en su breve aparición promete una serie llena de acción en el universo The Witcher. El clip además tráiler también presenta muy pocos diálogos aparte de la leyenda “Todos los comienzos. Todo termina”.

En el avance se puede ver a los héroes de la historia. En el video son descritos “siete guerreros, marginados, extraños entre sí. Unidos para luchar contra un imperio imparable”. Ellos son una mezcla de las razas humana, élfica y enana. Además en el clip se ve a Jaskier (Joey Batey), un bardo y amigo de Geralt de la serie principal, que está todo cubierto de sangre. Está hablando con Seanchaí (Minnie Driver), una narradora que cambia de forma y puede viajar entre mundos y en el tiempo.

La producción fue aprobada en 2020. (Netflix)

La historia de esta serie se desarrolla en el período descrito como la “Era Dorada” para la Civilización Élfica, donde estos seres parecen ser muy temidos ya que además de sus poderes, poseen extrañas bestias, algo que preocupa a los protagonistas. Para recrear este mundo fantástico el equipo comenzó a filmar en agosto de 2021 en el Reino Unido. Gran parte de la serie se filmó en Arborfield Studios, donde la serie original también rodó sus dos últimas temporadas, y probablemente la tercera. El cocreador de la serie, Declan de Barra, anunció que la filmación había terminado oficialmente en noviembre del año pasado.

Más tarde, en abril de este año se dio a conocer que el equipo regresó al set de filmación para rodar algunas escenas extras, que, según se informó duró una semana. Se dio a conocer que el metraje grabado fue con la finalidad de que se le pudiera dar una mejor presentación al protagonista de la historia, Jaskier (Batey). Su papel es descrito como una especie de narrador de la serie que ayuda podría unir ambas series. Este vínculo entre ambos períodos de tiempo puede indicar que la presencia de este personaje tenga mayor relevancia en la tercera temporada de The Witcher.

"Blood Origin", la precuela de "The Witcher", fue la sorpresa del final de la segunda temporada. (Netflix)

La sinopsis oficial dice que: “Toda historia tiene un comienzo. Sea testigo de la historia no contada del continente con The Witcher: Blood Origin, una nueva serie de precuelas ambientada en un mundo élfico 1200 años antes de los eventos de The Witcher. El show contará una historia perdida en el tiempo: explora la creación del primer prototipo de Witcher y los eventos que conducen a la “Conjunción de las esferas” fundamental, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.

Para los fans de los libros o los videojuegos este nuevo mundo ya es conocido, pero para aquellos que no, esta será una manera de descubrir mas detalles importantes que servirán de adelanto de la tercera temporada de The Witcher. La serie destacará a la civilización élfica. Como ya sabemos por el programa original, en la actualidad, los elfos están en decadencia y buscan reconstruir el reino que alguna vez tuvieron. Buscan protección y refugio en Cintra, otro reino que ya enfrenta sus propias luchas después de ser invadido y haber asesinado a sus monarcas.

La miniserie podría mostrar una era en la que estaban prosperando y los roles que desempeñaron en la ruina de su propio imperio. Parece que esta producción podría brindar al espectador algunos datos importantes sobre el universo Witcher. Además el programa explicará los orígenes detrás de la creación de Witchers. Debido al peligroso evento “Conjunción”, quizás los Witchers se crearon primero para ayudar a derrotar a los enemigos y monstruos que viajaban entre mundos.

La nueva ficción relatará la unificación de monstruos, hombres y elfos que dio origen al primer brujo en el universo ficticio. (Netflix)

La producción contará con un gran elenco de actores liderados por Sophia Brown como Éile, una guerrera de la guardia de la Reina que se va para convertirse en una música ambulante. Michelle Yeoh será Scian, el último miembro de una tribu nómada de elfos espada en una misión para recuperar una espada robada a su gente. Por su parte Laurence O’Fuarain interpretará a Fjall, un hombre nacido en un clan de guerreros que juraron proteger a un rey, pero que en cambio parte con la necesidad de venganza”.

La miniserie también contará con otros nombres en su elenco como Minnie Driver como Seanchaí, Lenny Henry como Chief Druid Balor, Mirren Mack como Merwyn, Nathaniel Curtis como Brían, Dylan Moran como Uthrok One-Nut y Jacob Collins-Levy como Eredin, entre muchos otros.

Antes de que disfrutes el próximo estreno de The Witcher: el origen de la sangre puedes ver las primeras dos temporadas de The Witcher que se encuentran disponibles en Netflix.

