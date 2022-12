“Emily en París” divide al público en su tercera temporada: conoce qué dice la crítica

Emily en París Temporada 3 - Tráiler oficial - Netflix

Emily en París es una producción romántica que, desde que llegó a Netflix (en 2020), obtuvo el título de favorita en la plataforma. A lo largo de sus temporadas anteriores y 20 episodios, la serie logró convertirse en una pieza ícono de la moda que será recordada por todos. Y su tercera entrega aterrizó este 21 de diciembre causando furor en la audiencia de la mayoría de los países a los que llega el servicio de entretenimiento. Tanto que ya se ha posicionado como la número 1 en varios lugares. Es por ello que la crítica no tardó en soltar sus reacciones.

En los nuevos capítulos, hay desde un romance subido de tono hasta fiestas lujosas y un triángulo amoroso. La ficción seguirá narrando la aparente vida de ensueño de Emily Cooper (Lily Collins) mientras se traslada de Chicago a París. La tercera entrega también se compone de 10 capítulos.

"Emily en París" temporada 3 estrenó el 21 de diciembre de 2022. (Netflix)

¿Qué está diciendo la crítica sobre la nueva temporada?

“La mejor temporada hasta la fecha. Al igual que Emily se ha descubierto a sí misma, la controvertida serie ha hecho lo mismo”. - Lauren Piester de The Wrap

“Ya sea tanto por los llamativos trajes o por los divertidos conflictos sentimentales, laborales o románticos, la serie avanza con paso firme”. -Emma Fraser de The Playlist

"Emily en París": Lily Collins como Emily en el episodio 303 (Netflix © 2022)

“Ya no tiene sentido seguir luchando contra estas tonterías. Pero -susúrralo- es realmente divertida. No tiene mucho sentido pero Emily in Paris es terriblemente deliciosa”. -The Guardian.

“La arrogancia de la serie es tan infinita como sus clichés. Sorprende lo banal de Emily en Paris, un retroceso que sólo puede explicarse como proyección de la generación actual. - Alejandro Alemán del portal mexicano Semanario Eje Central

Incluso, una de las reacciones que ha causado conflicto es la de Anita Singh de Telegraph, quien dijo que era una temporada más vacía que nunca. Y así muchos la apoyan como otros no.

La tercera temporada de "Emily en París" está compuesta de 10 episodios. (Netflix)

El popular drama protagonizado por la actriz y modelo británica-estadounidense Collins, que también ha hecho parte de Tolkien (2019) y Los imprevistos del amor (2014), entre muchas otras, es una creación de Darren Star. Ella ha sido la mente detrás de exitosos programas de los 90 como Beverly Hills 90210 y Sex and the City. El título ambientado en París ha sido nominado a los Emmy, los Critics Choice Award y los Globos de Oro.

La tercera temporada de Emily en París llegó el 21 de diciembre al gigante del streaming y las dos entregas anteriores también se encuentran disponibles.

