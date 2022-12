6 películas con Daniel Craig para ver en streaming

Los mil y un rostros de Daniel Craig

Daniel Craig pasará a la historia por haber sido uno de los actores que interpretó al agente 007. El querido James Bond, creado por Ian Flemming, tuvo varias adaptaciones en cine y la última fue la interpretación de Craig. Con el puesto aun vacante para su sucesor, la danza de nombres se renueva constantemente. Pero Craig también tiene otros interesantes títulos en su haber que valen la pena ver. Estos son algunos de ellos.

La estafa de los Logan

Film dirigido por Steven Soderbergh disponible en HBO Max que se estrenó en 2017. Cuenta la historia de los hermanos Clyde y Jimmy Logan, interpretados respectivamente por Adam Driver y Channing Tatum, que idean un robo mientras se lleva a cabo una carrera de autos en el sur de Estados Unidos. Para lograr este atraco, ambos contarán con la ayuda de un convicto experto en explosivos (interpretado por Craig) que les pide a cambio que lo saquen de la cárcel. Siguiendo la línea de Ocean´s Eleven, uno de los grandes éxitos de Soberbergh, el film logra convencer y es una película muy entretenida.

Daniel Craig en "La estafa de los Logan" donde se puso bajo las órdenes de Steven Soderbergh

No todo es lo que parece

Película de 2004 en la que Craig no tiene un nombre identificable en la historia pero es el protagonista central (aparece en los títulos como XXX). Este hombre trabaja en el negocio del tráfico de cocaína pero que se opone a usar la fuerza para imponer su negocio. Así se verá en vuelto en una red de negociados con capos de la mafia que lo pondrán contra las cuerdas. En el reparto aparecen Sienna Miller, Tom Hardy, Michael Gambon, entre otros.

Daniel Craig en este thriller junto a Sienna Miller

Spectre

Daniel Craig como James Bond. Esta es fue la cuarta película en la que Craig se calzaba el traje del agente y fue acompañado por el dos veces ganador del Oscar, Christoph Waltz en el rol de Franz Oberhauser, su archienemigo. La película fue dirigida por Sam Mendes (ya lo había hechop con el film Skyfall, también de la saga de James Bond). Acompañaron en este film Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista, Andrew Scott, Monica Bellucci, Ralph Fiennes y Rory Kinnear entre otros. Puedes ver esta película en Prime Video.

Imagen de archivo del actor Daniel Craig posando ante fotógrafos en la alfombra roja del estreno de la película "Spectre" del agente 007 James Bond en Berlín, Alemania. 28 de octubre, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch/Archivo

La brújula dorada

Basada en el primer volumen de His dark Materials, La Brújula Dorada relata la historia de una niña de 12 años, Lyra Belacqua, (Dakota Blue Richards) quien decide ir a rescatar a su mejor amigo. Llena de fascinación, profundidad y maravillas, esta película presenta la eterna lucha entre el bien y el mal; y el poder de una joven niña para cerrar una grieta en el tejido del universo. Nicole Kidman actúa junto a Daniel Craig en este triunfo de la imaginación. La idea era poder adaptar las otras dos obras de la trilogía ), La Daga (The Subtle Knife) y El Catalejo Lacado (The Amber Spyglass), pero el éxito moderado de La brújula dorada hizo que el proyecto no prosperara. Puedes ver esta película en HBO Max.

Daniel Craig en "La brújula dorada" donde compartió cartel junto a Nicole Kidman

Entre Navajas y secretos

Film que encuentras en Netflix y relata la historia de Benoit Blanc (Daniel Craig), un detective al estilo Poirot que investiga la muerte del patriarca de una excéntrica familia. El hombre que había sido escritor de novelas policíacas, está al cuidado de una joven quien lo asiste (interpretada por Ana de Armas). Benoit intentará descubrir quién es el asesino y develar los secretos de la familia. La película fue tan bien recibida que tendrá su secuela Glass Onion que podrá verse el 23 de diciembre en Netflix.

"Entre navajas y cuchillos" contará con una secuela que se estrena en Netflix el 23 de diciembre y Craig regresa con su rol del detective Benoit

Casino Royale

Uno de los mejores films de James Bond interpretado por Craig que se estrenó en 2006 y ahora puedes ver en Prime Video. Es un ya clásico film que tiene como protagonista a este agente y que acuñó una de las escenas más inolvidables cuando Bond casi muere en el casino. Es la película número 21 de la saga de 007 y acá el actor es acompañado por Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench y Caterina Murino (como una chica Bond) entre otros. La encuentras en el catálogo de Prime Video.

Primera película con Daniel Craig como James Bond

