“Harry & Meghan”: 3 grandes revelaciones del segundo volumen de la docuserie

Meghan Markle habla sobre su relación con la prensa en la docuserie "Harry y Meghan". (Netflix)

Los tres episodios restantes de Harry & Meghan llegaron a Netflix este 15 de diciembre con más declaraciones inéditas de los duques de Sussex acerca de su experiencia como parte de la Familia real británica. La docuserie está dirigida por Liz Garbus, ganadora del Emmy y dos veces nominada al Oscar, y cuenta también con testimonios de amigos y familiares cercanos de la famosa pareja.

“En una serie documental íntima y sin precedentes, el duque y la duquesa de Sussex cuentan su historia de amor en primera persona, lejos de los titulares. A lo largo de seis episodios, la serie ahonda en cómo fue el comienzo de su relación secreta y en los desafíos que les hicieron sentir que debían dar un paso al costado y retirarse de sus funciones de tiempo completo dentro de la institución”, así se describe en su premisa oficial. ¿Cuáles fueron las revelaciones más sorprendentes en el segundo volumen?

El segundo volumen de la serie documental se estrenó este 15 de diciembre. (Netflix)

William de Gales y Carlos III intimidaron a Harry

El príncipe Harry reveló que su hermano, William de Gales, le hizo bullying hasta el punto de hacerlo abandonar la Familia Real. Por otro lado, el padre de ambos, Carlos III, tuvo mucho que ver dentro de esta situación crítica en la que se encontraba su hijo menor. “Hay filtraciones, pero también se plantan historias”, sostuvo Harry en referencia a las estrategias que ejerció antes de convertirse en el actual Rey de Inglaterra.

Según contó para Harry & Meghan, él y William se habían prometido jamás hacer ningún tipo de intercambio de historias con la prensa, una práctica muy utilizada en la corona para dar de baja a una noticia negativa para que le den exposición a otra. Los hijos de Lady Di tenían una oficina conjunta y personal a su cargo en el Palacio de Kensington.

Los tres nuevos episodios de "Harry & Meghan" incluyen sorpredentes revelaciones. (Netflix)

“Ver en la oficina de mi hermano copiar exactamente lo mismo que prometimos que los dos nunca haríamos fue desgarrador”, confesó.

En esa misma línea, aseguró que fue el rey Carlos quien filtró el reporte de que la pareja tenía la idea de mudarse a Canadá, luego de que le ordenara ponerlo por escrito. La primera historia de que ambos planeaban abandonar Reino Unido se difundió en enero de 2020 por el tabloide The Sun. “Su padre dijo: ‘Ponlo por escrito’. Lo hizo y solo cinco días después estaba en la portada de un periódico”, detalló Meghan Markle.

El príncipe Harry y Meghan Markle detallan su versión de los hechos. (Netflix)

La vida al interior de la realeza

A finales de 2019, el príncipe Harry pidió una reunión con su abuela, la reina Isabel, para discutir la posibilidad de mudarse al extranjero. Como se sabe, la comunicación al interior de la realeza británica suele darse a través de intermediarios y se manejan protocolos formales, razón por la cual es vista como una familia fría y poco empática.

“Justo cuando nos subimos al avión [hacia el Reino Unido], [Harry] recibe este mensaje urgente que dice: ‘No tiene permitido ir a ver a Su Majestad’”, recordó Meghan. Y su esposo profundizó más en la anécdota: “Una vez que regresamos al Reino Unido, la llamé y le dije: ‘Ahora me dijeron que estás ocupada’. Y ella respondió: ‘Sí, no sabía que estaba ocupada. Me han dicho que estoy ocupada. De hecho, me han dicho que estoy ocupada toda la semana’”.

Los duques de Sussex brindan nuevos detalles de su complicada relación con la Familia real británica. (Netflix)

Ambos hablaron también los dos encuentros incómodos que tuvieron con la Familia real británica: el servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en marzo de 2020 y el funeral del príncipe Felipe. Estaban completamente nerviosos de ver a los miembros reales. “Es como vivir una telenovela donde todos te ven como un entretenimiento”, reveló Harry y admitió sentirse “muy distante del resto de mi familia” y calificó sus interacciones de “frías”.

La catástrofe tras la entrevista de Oprah

El príncipe Harry y Meghan Markle dieron una reveladora entrevista a Oprah Winfrey, que salió en vivo por la cadena CBS en marzo de 2021. La serie documental incluye algunas escenas de los detrás de cámaras y las reacciones que tuvieron sus amigos y familiares un día después. ¿Cómo se acordó que ambos declararan para un medio estadounidense? La presentadora se acercó a ellos cuando aún eran parte de la realeza.

"Harry & Meghan" es una docuserie estrenada en dos partes que dirige la ganadora del Emmy Liz Garbus. (Netflix)

Sin embargo, Harry & Meghan hace un mayor énfasis en las consecuencias de esta entrevista como, por ejemplo, la respuesta que dio la reina Isabel II. “Los recuerdos pueden variar”, dijo en su momento. Además, el príncipe William escribió un mensaje de texto a su hermano, sin embargo, su contenido no fue compartido ante las cámaras de la producción.

“Ojalá supiera qué hacer”, se le escucha decir a él tras mantener una breve discusión con su esposa. Ante la frustración del príncipe, Meghan se acerca a él y lo abraza muy fuerte para calmarlo con unas palabras: “Lo sé. Tomemos un respiro, tomemos un poco de aire y luego decidamos”.

La pareja real abandonó el Reino Unido y sus funciones reales en 2020. Ambos viven actualmente en Estados Unidos. (Netflix)

El segundo volumen de Harry y Meghan ya está disponible para ver en el catálogo de Netflix.

