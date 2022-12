La nueva película de acción con Brad Pitt que gana, gusta y golea

Dos de los protagonistas de "Tren bala" adivinan países de Latinoamérica por su geografía.

Si hacer películas divertidas fuera fácil, la mayoría de los que hacen películas de alto presupuesto las estarían haciendo todo el tiempo. Es un trabajo arduo que requiere ideas, muchas ideas, y no siempre estas encajan entre sí. Pero Tren bala es un ejemplo perfecto de lo contrario: el cine al servicio de la más eficaz diversión. Una verdadera fiesta alocada que hace todo lo posible por mantener al espectador con algo espectacular delante.

Brad Pitt interpreta a Ladybug, un hombre con una misión: robar un maletín de un tren bala que viaja de Tokio a Kyoto. No parece particularmente complicada la tarea y ni siquiera lleva una arma consigo. Él solo debe tomar el maletín y bajar en la primera estación. Todos esperamos que pase algo que le impida salir tan fácil de este trabajo que, como era de esperar, acepta a regañadientes. Lo que él no sabe es que hay varios peligrosos criminales en el mismo tren y que, aunque no lo parezca, todos están destinados a cruzarse de la forma más absurda y complicada posible. Un personaje protagonista y muchos otros que lo enfrentan. Un mundo de escenas de acción listo para desplegarse frente a nuestros ojos. Los amigos de la verosimilitud, eso sí, deberán esperar otro tren si quieren una película realista.

Esta es especie de Duro de matar en versión con estética de cómic y ritmo de cine de acción oriental no siempre es efectiva, pero hasta es parte del juego trata de descubrir cuál será su próxima locura o vuelta de tuerca. Hay tanto cine de acción malo hoy en día que ver algo de calidad protagonizado por una verdadera estrella es todo un hallazgo. Brad Pitt se mueve con igual habilidad en las escenas de acción como en la comedia, porque la película tiene ambas cosas. Hay un elenco importante que rodea al actor y también escucharemos la voz de Sandra Bullock durante toda la historia. Varias sorpresas más que no hay que adelantar terminan por mostrar el tono de fiesta que tiene Tren bala.

En lo único que la película hace agua es cuando decide realizar flashbacks que explican las motivaciones de los personajes. No es que las historias estén mal, sino que nos sacan del tren, lo que le quita rigor y tensión al lugar donde realmente pasa todo. Por suerte la película no se excede en el tono burlón y consigue encaminarse una y otra vez para que más allá de todo nos podamos tomar en serio la trama. Visualmente es espectacular y hacia el final se va tanto de toda lógica que parece que va a explotar la pantalla. A veces el exceso es el camino correcto para divertir y esta película protagonizada por Brad Pitt es la prueba de ello.

Tren bala se puede ver en exclusiva en HBO Max.

