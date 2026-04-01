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Trump afirmó que Estados Unidos dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro. Francia, China y otras naciones podrán abastecer sus barcos y gestionar por sí mismos su seguridad”, afirmó el mandatario, en referencia a los países que dependen del flujo energético que atraviesa ese paso clave

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Trump afirmó que EEUU dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz
Trump afirmó que EEUU dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que su país dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz y que avanzará con la retirada de sus fuerzas de Irán en un plazo de dos o tres semanas, al considerar cumplidos sus objetivos en la región.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que Washington no intervendrá en la protección del tránsito marítimo en esa vía estratégica para el comercio global de petróleo. “Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro. Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, afirmó, en referencia a los países que dependen del flujo energético que atraviesa ese paso clave.

Trump sostuvo que otras potencias deberán asumir un rol activo en la seguridad del estrecho de Ormuz y mencionó a países como China, Francia y otros actores con intereses en la región. El presidente afirmó que esas naciones cuentan con capacidad suficiente para garantizar el tránsito de buques petroleros en un contexto de creciente tensión.

El anuncio se enmarca en la decisión de la Casa Blanca de revisar su papel en Medio Oriente tras la ofensiva militar contra Irán. En ese sentido, Trump indicó que considera cumplidos los objetivos estratégicos de Estados Unidos y reiteró que la retirada será inminente. “Estamos terminando el trabajo, y creo que en unas dos semanas, o tal vez un par de días más”, las fuerzas estadounidenses se retirarán, expresó.

“Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, indicó Trump, al insistir en que la seguridad marítima quedará en manos de terceros (EP)
“Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, indicó Trump, al insistir en que la seguridad marítima quedará en manos de terceros (EP)

El mandatario aseguró que la operación militar produjo un “cambio de régimen” en Irán y sostuvo que actualmente mantienen contactos con “personas más razonables y menos radicalizadas”. Además, afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán antes de la retirada definitiva, aunque aclaró que el fin del conflicto no depende de ese entendimiento.

En relación con los ataques recientes, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron instalaciones clave. “Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) los hemos golpeado muy duro”, sostuvo, en referencia a objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica. También señaló que el impacto de esos ataques será duradero. “Les llevará entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruimos”, afirmó.

Más temprano, en una entrevista telefónica con CBS News, Trump señaló que no prevé intentar eliminar los depósitos de uranio altamente enriquecido de Irán debido a su ubicación. “Ni siquiera pienso en eso. Eso está tan profundamente enterrado que sería muy difícil para cualquiera”, afirmó. El mandatario agregó: “Ya tomaremos una decisión”, al referirse a los próximos pasos.

El líder republicano reconoció que uno de los objetivos centrales de la ofensiva lanzada el 28 de febrero era impedir el desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán, aunque relativizó ese punto como condición para declarar la victoria. “No puedo decir que eso sea necesario para declarar victoria. Es un tema complicado, pero ya veremos qué decisión se toma”, admitió.

“Les llevará entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruimos”, afirmó el mandatario (REUTERS)
“Les llevará entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruimos”, afirmó el mandatario (REUTERS)

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán aún no respondió a la propuesta de 15 puntos presentada por Washington para poner fin al conflicto. El funcionario subrayó que su país exige el cese de todos los conflictos en la región y rechaza cualquier fórmula limitada a un alto el fuego temporal.

Araqchi describió el nivel de confianza con Estados Unidos como “nulo” y cuestionó la posición de Washington al recordar la retirada del acuerdo nuclear de 2015 y los ataques durante negociaciones previas. El ministro indicó que Irán no enviará una respuesta mientras no se aborde lo que considera el origen del conflicto.

El funcionario sostuvo que su país no inició guerras y que sus fuerzas actuaron en defensa propia. Además, afirmó que la capacidad militar iraní se mantiene intacta y advirtió sobre las consecuencias de una eventual ofensiva terrestre. Según indicó, las fuerzas iraníes están “completamente preparadas para afrontar cualquier tipo de ataque terrestre” y consideró que una invasión sería un error con consecuencias.

(Con información de EFE)

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