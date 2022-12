Gael García Bernal en primer avance como Cassandro, el primer gladiador LGBT+

Gael García Bernal interpreta a Cassandro, el primer luchador LGBT+ (Prime Video)

Hace algunas semanas se anunció que Gael García Bernal protagonizaría el film Cassandro, el cual estaría basado en la historia de un luchador amateur gay en ascenso en la década de los 80. Ahora Prime Video lanzó el primer vistazo del actor mexicano caracterizado como el popular personaje de lucha libre.

García Bernal dará vida al luchador llamado Saúl Armendáriz , que logró hacerse de una carrera gracias a su personaje y a su particular personalidad, que lo hizo convertirse en uno de los favoritos de los amantes de este deporte. La historia de este personaje desafiaron las convenciones excesivamente machistas de la lucha libre profesional y cambió la vida del deportista para siempre. La película buscará plasmar todo ese proceso que se vivió en la escena mexicana.

Su crianza se desenvolvió entre Texas y Juárez, a los quince años abandonó la escuela y decidió ser luchador, lo cual para el año de 1988 hizo oficial su carrera de lucha libre profesional. (Foto: Twitter/@ElHijodelSanto)

En la primera imagen mostrada se puede ver a Gael caracterizado como Cassandro, quien porta un llamativo leotardo con estampado sobre un ring junto con unas coderas de lucha. El personaje está arriba del cuadrilátero mientras el público lo aclama. Parece que en la escena que se muestra, el protagonista acaba de ganar un partido ya que está de rodillas con los brazos extendidos, recibiendo la aclamación de sus muchos fanáticos.

Junto a Bernal como Cassandro, la película también está protagonizada por Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío y Raúl Castillo. Completan el equipo los productores Gerardo Gatica, Todd Black, David Bloomfield, Ted Hope y Julie Goldman.

Cassandro y El hijo del Santo se presentaron en París en el 2009 (Foto: Twitter/@ElHijodelSanto)

El director de The Apollo, ganador de un Premio de la Academia y un Emmy, Roger Ross Williams, dirige Cassandro y comparte la escritura del guion junto a David Teague y Julián Herbert. Teague ha sido colaborador habitual de Williams, e incluso se unió al director en uno de sus trabajos más exitosos, Life, Animated, nominada al Oscar. También trabajaron juntos en el documental de televisión de Williams American Jail y en su corto animado Land of the Lost Sidekicks.

La película se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Sundance en enero próximo y llegará exclusivamente a Prime Video en 2023. Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso, asciende al estrellato internacional después de crear el personaje de Cassandro, el “Liberace de la Lucha Libre”. En el proceso, no solo cambia el mundo de la lucha libre masculina, sino también su propia vida.

El Hijo del Santo ha compartido la amistad que lleva con Cassandro en sus redes sociales (Foto: Twitter/@ElHijodelSanto)

Saúl Armendáriz, fue un luchador mexicano, nacido en Estados Unidos el 20 de mayo de 1970, mejor conocido como “The Exotic” (El exótico) quien dio la vuelta al mundo con los espectáculos que brindaba bajo el nombre de Ring Cassandro y rompió con los estereotipos que existían en esa época en la lucha libre.

Cassandro se diferenciaba de todos y es que su vestimenta fue totalmente distinta y a comparación de otros luchadores, él era completamente extravagante, no utilizaba máscara, vestía un traje de colores, maquillaje y peinado femenino. Mencionó en varias entrevistas que fue difícil que las personas lo catalogaran como un luchador y no por sus preferencias sexuales, ya que eso era lo menos importante.

El Hijo del Santo y Cassandro hicieron historia en el 2009 porque ambos fueron invitados especiales del Museo de Louvre, siendo esta la única ocasión en la que dos luchadores profesionales pelearon dentro de un recinto. (Foto: Twitter/@ElHijodelSanto)

Su crianza se desenvolvió entre Texas y Juárez, a los quince años abandonó la escuela y decidió ser luchador, lo cual para el año de 1988 hizo oficial su carrera de lucha libre profesional. A diferencia de lo que muchos no conocían es que Cassandro fue entrenado por Rey Misterio, el cual lo llevó a la empresa como Universal Wrestling Association (UWA), Lucha Libre AAA, Worldwide (AAA), además de su larga trayectoria como independiente en ambos países.

Cassandro se transmitirá exclusivamente en Prime Video en algún momento de 2023.

