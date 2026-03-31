Kristoffer Borgli dirige a Zendaya y a Pattinson en El drama, la película que revoluciona la comedia romántica

El Drama (Captura de tráiler oficial)

Las primeras impresiones sobre El drama, la nueva película que reúne a Zendaya y Robert Pattinson bajo la dirección del noruego Kristoffer Borgli, indican que se trata de una comedia romántica poco habitual. Lejos de presentar una visión idealizada de las relaciones, la historia resulta incómoda y al mismo tiempo fascinante, al mostrar de forma cruda la fragilidad de los vínculos modernos cuando secretos y verdades emergen justo antes de una boda.

La apuesta de Kristoffer Borgli contra las convenciones del género

Reconocido por trabajos anteriores como Dream Scenario y Sick of Myself, Kristoffer Borgli se ha consolidado en el panorama internacional gracias a su narrativa poco convencional y su capacidad para sorprender al público. En El drama, Borgli lleva su exploración de las relaciones humanas a un entorno aparentemente clásico -una pareja a punto de casarse-, pero pronto desvía la historia hacia territorios incómodos y poco frecuentados en el género romántico. De acuerdo con las primeras reseñas recogidas por medios especializados como Discussing Film, la película se ha definido como “tremendamente poco convencional”, y algunos expertos destacan cómo Borgli desafía las fórmulas habituales para tratar temas poco vistos en el cine comercial.

La decisión del director de centrar la trama en revelaciones inesperadas que ponen en duda la confianza y la identidad mutua marca una diferencia clara con respecto a otras comedias románticas recientes. En vez de promover la idea de un amor idealizado y sencillo, El drama muestra la vulnerabilidad de sus personajes. Este enfoque podría explicar la incomodidad mencionada por algunos críticos: el público no solo presencia un conflicto entre dos personas, sino que también es invitado a cuestionar sus propias ideas sobre lo que sostiene una relación.

Zendaya y Robert Pattinson aportan química y tensión

Muchos espectadores se sienten atraídos principalmente por la elección de Zendaya y Robert Pattinson como protagonistas. Zendaya, reconocida por su participación en títulos como Dune: Parte Dos y Spider-Man, interpreta a Emma; Pattinson, tras destacar en proyectos como El faro y The Batman, da vida a Charlie. Ambos otorgan una intensidad particular a la dinámica de pareja que presenta la película: una relación próxima a formalizarse, pero que se tambalea cuando salen a la luz secretos inesperados.

Desde sus primeras presentaciones para la prensa, la crítica ha señalado la fuerte química entre Zendaya y Pattinson. Comentarios como “estoy completamente obsesionada con verlos juntos” y “su dinámica imprevisible y tensa impulsa el filme” reflejan el impacto de una relación que se muestra mucho más compleja y realista que en la mayoría de historias del género. Esta interpretación ha llevado a algunos críticos a calificarla de “estimulante” y “inesperadamente perturbadora”.

El trabajo de estos actores no solo aporta profundidad psicológica a sus personajes, sino que también ayuda a que la película supere los clichés habituales de la comedia romántica, atrayendo a un público que habitualmente no se siente atraído por el género. Sus actuaciones parecen ser uno de los principales temas de conversación y análisis tras el paso de la película por las salas de cine.

El Drama (Captura de tráiler oficial)

Recepción e impacto entre el público internacional

El drama ya ha sido mostrada a la prensa y medios especializados en Estados Unidos, donde, según las fuentes consultadas, ha recibido una mezcla de entusiasmo e intriga. Algunos críticos anticipan que la película “generará un sinfín de conversaciones” al llegar al público general. Parte de este potencial se encuentra en la incomodidad que produce ver a los personajes cuestionar sus propias historias de amor, lo que lleva al espectador a posicionarse o reflexionar sobre su propia idea de pareja y compromiso.

Este tipo de películas puede influir en la manera en que las personas interpretan las relaciones y los preparativos para un compromiso importante, como una boda. Llega en un momento en que las historias de parejas aparentemente perfectas suelen dominar el panorama mediático, y sugiere que las crisis internas son mucho más frecuentes de lo que se muestra públicamente. Información proveniente de la crítica indica que este enfoque menos idealizado está despertando especial interés entre el público joven que busca nuevas formas de ver sus experiencias reflejadas en el cine.

Por ahora, el público fuera de Estados Unidos deberá esperar hasta el estreno oficial. El drama tiene prevista su llegada a los cines el 9 de abril, pero la repercusión de las primeras reseñas sugiere que la espera podría valer la pena para quienes buscan historias de amor alejadas de los convencionalismos.