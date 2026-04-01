Emilia Attias apostó por un cambio de look que enloqueció a sus seguidores: “El flequillo llegó”

Emilia Attias sorprendió con un flequillo recto que revive la estética de sus personajes más recordados en televisión (Video: Instagram)

Emilia Attias volvió a captar todas las miradas en redes sociales con un cambio de look que no pasó desapercibido y que, para muchos de sus seguidores, significó un viaje directo al pasado. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video desde la peluquería en el que mostró su renovada imagen y rápidamente desató una ola de comentarios que vincularon su apariencia con uno de los personajes más recordados de su carrera.

“Él flequi llegó”, escribió Attias junto al posteo, en el que se la ve con un flequillo recto que enmarca su rostro y resalta sus ojos claros. El cambio, aunque sutil, generó un fuerte impacto entre sus seguidores, que no tardaron en reaccionar con elogios y comparaciones. En la publicación, la actriz también mencionó a quienes estuvieron detrás de su transformación: el estilista Christian Di Petta y el salón Kler House, responsables del look que ya se convirtió en tendencia entre sus fanáticos.

El estilista Christian Di Petta y el salón Kler House son responsables del estilo que ya es tendencia en redes sociales

Pero más allá de la estética, lo que realmente encendió las redes fue la conexión emocional que generó el cambio. Entre los cientos de comentarios, uno en particular resumió el sentimiento general: “¿Volvió Bárbara? Amooo”. La frase hace referencia al icónico personaje que Attias interpretó en Mis Amigos de Siempre, una ficción protagonizada por Nicolás Cabré, Gonzalo Heredia, Nicolás Vázquez, Calu Rivero y Agustina Cherri, además de la propia Emilia.

Otros usuarios reforzaron esa idea con mensajes cargados de admiración: “Coincidimos en que es una muñeca”, “con esa cara todo te queda bien” y “es la Angelina Jolie argentina”, fueron algunos de los elogios que se multiplicaron en la publicación. En apenas una hora, el posteo superó los 4 mil “me gusta”, confirmando el impacto inmediato del cambio.

El cambio de look de Emilia Attias despertó nostalgia entre sus seguidores y reavivó recuerdos de 'Mis Amigos de Siempre'

El video, que muestra el proceso en primer plano, también deja ver el detalle del peinado y el maquillaje, que acompañan el nuevo estilo con una estética elegante y natural. La elección de un flequillo recto no solo rejuvenece su imagen, sino que remite directamente a etapas anteriores de su carrera, donde ese tipo de look era parte de su identidad visual.

No es la primera vez que Emilia Attias genera repercusión con un cambio de imagen, pero en esta ocasión el efecto nostalgia jugó un papel clave. La actriz logró, con un simple detalle, reactivar el vínculo emocional con su público, que no dudó en asociarla con su pasado en la televisión y con uno de los roles que la consolidó, después de Casi Ángeles.

El outfit urbano de Emilia Attias en Nueva York fusionó comodidad, moda contemporánea y detalles originales para el clima de la ciudad

Recientemente, la actriz también paseó por las calles de Nueva York y mostró su estilo personal y su capacidad para reinterpretar las tendencias urbanas. La modelo eligió un look que combina comodidad, actitud y guiños a la moda contemporánea, logrando destacar en distintos escenarios de la ciudad.

En las imágenes captadas durante su paseo, Attias aparece caminando por veredas de Midtown con un conjunto compuesto por un pantalón de jean ancho en tono gris, tiro bajo y ligeramente lavado, acompañado por un cinturón negro de hebilla plateada. En la parte superior, optó por una remera blanca ajustada y anudada a la altura de la cintura, sobre la que suma un top negro de manga corta, logrando así un contraste marcado y actual. Como detalle distintivo, lleva cubre-brazos tejidos de color crudo, que aportan un aire original y funcional al outfit, ideal para el clima cambiante de la ciudad.

El estilismo elegido se completa con gafas de sol plateadas de marco envolvente, un accesorio que refuerza el perfil moderno y deportivo, y acompaña la actitud despreocupada de la sesión. El pelo suelto y con ondas le da un aire natural, mientras que el maquillaje con labios definidos y tonalidades suaves mantiene la frescura general del look. Los anillos y detalles en las manos suman personalidad y terminan de definir una propuesta pensada hasta el último detalle.