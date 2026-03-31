Euphoria presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada antes de su estreno en abril

Euphoria presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada.

Con el lanzamiento del tráiler de la temporada 3 de Euphoria, HBO adelantó detalles clave de la serie que transformó el género del drama adolescente desde 2019. El avance, publicado esta semana, muestra a Rue Bennett, interpretada por Zendaya, siendo interrogada por la Agencia Antidrogas (DEA) por actividades delictivas relacionadas con el cruce de la frontera con México. Considerada como la temporada final, esta nueva entrega llegará el 12 de abril de 2026, luego de una espera de cuatro años, y promete ahondar en temas como la fe, la redención y los dilemas morales propios de la vida de los jóvenes adultos, alejados ya del entorno escolar.

Un elenco renovado y retornos inesperados

Casi seis años después de su estreno, Euphoria regresa con un elenco parcialmente renovado y el retorno de los protagonistas principales. El público volverá a ver a Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo y Eric Dane, quien falleció en febrero de 2026 pero participa por última vez como Cal Jacobs. Además, se suman figuras conocidas como Sharon Stone, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth y la artista Rosalía, junto con una serie de actores, celebridades y personalidades como la influencer Trisha Paytas y Marshawn Lynch, ampliando el universo de la serie.

El creador Sam Levinson ha subrayado el salto temporal en la trama: los personajes ahora enfrentan los desafíos de la adultez joven, con algunos casos destacados. Rue se encuentra “al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, intentando encontrar formas innovadoras de solventar sus deudas”. Por su parte, Cassie y Nate planean casarse, pero su dinámica enfrenta conflictos derivados de la presión social y la dependencia de Cassie a las redes sociales. Jules accede a una escuela de arte, Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood y Lexi participa asistiendo a un showrunner, lo que marca un desarrollo profesional en el mundo televisivo ficticio de Los Ángeles.

Innovación técnica y enfoque cinematográfico

La tercera temporada de Euphoria destaca por un enfoque visual innovador. Por primera vez en la historia televisiva, una ficción de producción regular ha sido grabada principalmente en película Kodak en formatos de 35 mm y 65 mm, buscando reproducir la textura y la profundidad del cine clásico. Esta decisión pretende diferenciar la serie del estilo habitual de los dramas actuales y ofrecer una experiencia visual más inmersiva y diferencial. Colman Domingo, quien interpreta al patrocinador de Rue, calificó la nueva temporada como “una entrega devastadoramente hermosa y épica, más próxima al cine que a la televisión”.

Jacob Elordi, quien interpreta nuevamente a Nate, remarcó en entrevistas recientes la particularidad del proceso de rodaje y cómo las tramas se desarrollaron de manera aislada. “No sé lo que hacían los demás. Es como archivos del FBI. Así que podré disfrutar la serie como cualquier fanático”, comentó, lo que marca una diferencia con temporadas anteriores en las que el rodaje era más compartido entre los actores.

Expectativas y recepción del público ante el regreso

El regreso de Euphoria ocurre en un contexto de gran expectativa tras cuatro años sin episodios nuevos, impulsado por el impacto cultural de las dos primeras temporadas. Zendaya, que ahora tiene 29 años y cuenta con dos premios Emmy por su papel de Rue, declaró durante el estreno de su película El Drama que el rodaje fue “un torbellino”, ya que debieron condensar en cuatro meses el trabajo que normalmente ocuparía ocho. Tanto la rapidez como la presión sobre el elenco y el equipo técnico estuvieron motivadas, en parte, por el deseo de mantener la coherencia estilística y dramática propia del universo de Levinson.

En lo argumental, la serie aborda la transición a la adultez como una fase peligrosa y repleta de nuevos riesgos, alejándose del relato escolar clásico. Este enfoque puede conectar con una generación que actualmente encara desafíos relacionados con adicción, salud mental y precariedad laboral. La decisión de HBO, confirmada en diciembre de 2025, es cerrar la historia con esta temporada, ofreciendo a los seguidores el final de las tramas iniciadas en 2019.

(HBO)

Controversias, renovaciones y nuevas incorporaciones al elenco

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La discusión pública en torno a los temas tratados por Euphoria ha sido constante. Las adicciones, la presión social, el crimen organizado y el uso de redes sociales vuelven a ocupar un lugar central desde nuevas perspectivas. Sobresale en esta temporada la inclusión de personajes vinculados al mundo latinoamericano, así como la presencia de figuras mediáticas de la generación Z y la interacción con otras áreas del entretenimiento, como agentes de Hollywood y la representación del funcionamiento interno de la industria de la fama.

La serie enfrenta el desafío de sustituir a actores como Eric Dane, cuya muerte implica una pérdida significativa para la historia. Su personaje, Cal Jacobs, regresa para un desenlace que honra su legado y contribuye al cierre emocional de la trama familiar.

Los nuevos nombres del reparto, entre los que figuran Natasha Lyonne y Sharon Stone, generan interés tanto en fanáticos como en críticos, proponiéndose aportar matices e incrementar el impacto social de la serie. La visión de Sam Levinson sobre la naturaleza humana y la búsqueda de redención se refleja en las historias cruzadas del elenco.