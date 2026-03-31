Backrooms, la nueva película de A24, lleva a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve por laberintos aterradores

Backrooms presenta un nuevo tráiler.

En un giro que combina el terror viral de internet con grandes figuras del cine actual, Backrooms, el nuevo estreno de A24, reúne a los actores Chiwetel Ejiofor y la nominada al Oscar Renate Reinsve en un espacio que desafía toda lógica. Situada en pasillos amarillos y vacíos ubicados detrás de una tienda, la película revive uno de los mitos digitales más inquietantes de los últimos años y está disponible en cines desde el 29 de mayo.

De la viralidad en internet al cine

La historia de Backrooms tiene un origen poco convencional: surge de una creepypasta, un relato de terror creado por usuarios en foros como 4chan. Publicada por primera vez en 2019, la leyenda describe un universo alternativo hecho de oficinas desiertas, iluminadas por tubos fluorescentes y cubiertas por alfombras desgastadas, donde quienes atraviesan accidentalmente la “realidad” pueden quedar atrapados para siempre. El formato de video “found footage” (material encontrado) ayudó a popularizar la historia gracias a las producciones del joven cineasta Kane Parsons, quien dirigió la adaptación para el cine a pedido de A24.

La transición de la narrativa viral a la pantalla implica trasladar ese miedo difuso de internet a un relato audiovisual sólido, protagonizado por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, y también Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell. Los protagonistas interpretan a personajes que descubren un espacio interminable y amenazante oculto tras una pared común de una tienda.

Estilo visual y trama perturbadora

La ambientación de Backrooms mezcla la nostalgia de los años noventa con la arquitectura repetitiva y monótona de oficinas suburbanas típicas de ese periodo. Los pasillos amarillos, con alfombras envejecidas y luces parpadeantes, evocan tanto la desorientación de los sueños como la ansiedad del encierro. En el tráiler, el miedo a perderse indefinidamente en el laberinto es central: una voz expresa, “a veces tengo miedo de no encontrar la salida”.

El guion, escrito por Will Soodik, toma elementos del material original y los amplía: mientras que en la versión inicial el protagonista era un joven cineasta, la película amplía el universo para ofrecer contexto a los exploradores que accidentalmente ingresan a este lugar imposible. Los personajes deben enfrentarse no solo a los desafíos espaciales, sino también a la posibilidad de que existen entidades no humanas al acecho en la oscuridad.

Equipo de producción de Backrooms

La película es fruto de la colaboración entre reconocidos estudios y productores. Entre los responsables se encuentran James Wan, conocido por la franquicia El Conjuro, Shawn Levy de Stranger Things, así como Dan Cohen, Dan Levine y Roberto Patino. El equipo de producción aporta experiencia en el cine de terror y ciencia ficción, y suma la creatividad visual de A24, un estudio reconocido por su enfoque innovador.

La cinta utiliza el lema “Everything Must Go” (todo debe irse), una frase con doble significado relacionada tanto con las liquidaciones comerciales como con el inevitable paso del tiempo y de las personas por sitios olvidados. En el contexto del tráiler, la expresión adquiere un tono siniestro al sugerir que no solo los objetos deben salir, sino también quienes quedan atrapados entre las paredes.

Backrooms (Captura de tráiler oficial)

Repercusión cultural y expectativas del público

El fenómeno Backrooms ha tenido una gran resonancia entre adolescentes y jóvenes adultos, quienes ven en el concepto una metáfora del aislamiento y la desconexión propios de la vida moderna. La historia se viralizó inicialmente como un video de ocho minutos en YouTube, dando lugar a una multitud de imitaciones, memes y relatos alternativos en foros como Reddit y TikTok, lo que destaca el potencial de la película para atraer a una base de seguidores ya establecida.

La decisión de A24 de adaptar esta leyenda de internet con actores reconocidos consolida la influencia de relatos generados de manera colaborativa en la red en los medios tradicionales. Para el público general, Backrooms puede funcionar tanto como una mirada nostálgica a los años noventa como un reflejo de miedos contemporáneos: perderse, quedar olvidado o encontrarse con lo inexplicable en la rutina diaria.

Desde el punto de vista audiovisual, el avance de la película muestra una fotografía fría y una atmósfera opresiva, diferente a los efectos especiales de gran escala que caracterizan a otras producciones de terror, apostando en su lugar por el suspenso psicológico y la sugestión. Las primeras reacciones al tráiler han señalado el potencial de la película para ofrecer una experiencia intensa y desconcertante.