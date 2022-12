“Harry y Meghan”: más pistas sobre lo que vendrá en la segunda parte del documental

La serie documental analiza los inicios clandestinos de su relación y los problemas que los hicieron sentirse obligados a abandonar sus funciones en la institución real británica. (Netflix)

Al final del tercer episodio de Harry y Meghan, los duques de Sussex mencionaron detalles sobre lo que el público puede esperar en los próximos tres episodios que arribarán la próxima semana a Netflix. El hijo menor del rey Carlos III y su esposa se han sincerado como nunca en la primera entrega del esperado programa, lanzado el 8 de diciembre y dirigido por la nominada al Óscar Liz Garbus, cinesta que también lideró el documental Love, Marilyn.

Según los protagonistas de este relato, más allá del negocio y de sus egos, el motivo para llevar a cabo el proyecto fue porque querían contar su historia, la que ellos consideran nadie sabía en realidad.

La primera parte estrenó el 8 de diciembre de 2022. (Netflix)

Los primeros capítulos muestran a la pareja relatando sus primeros años de romance, el acoso y sobre todo el racismo que ella tuvo que soportar cuando la relación se hizo pública en los medios de comunicación; así como también la pedida de mano de Harry y la entrada de Meghan en la Familia real británica, entre otras cosas.

Por ejemplo, una de las frases que causó revuelo fue cuando Markle, de 41 años, refiriéndose a su familia política, dijo: “Esto es cuando una familia y un negocio familiar están en conflicto directo”. De igual manera, Harry, de 38 años, aludiendo a las decisiones que los llevaron a dar un paso atrás como miembros de la realeza en marzo de 2020, agregó: “Todo lo que nos ha pasado siempre nos iba a pasar”. ¿Confesarán más polémicas que vivieron en su círculo más íntimo en la segunda parte?

"Harry & Meghan" es la historia del hijo menor del Rey Carlos III, junto a su esposa, desde sus perspectivas. (Netflix)

Otra de las declaraciones rotundas del hijo de Lady Di fue cuando admitió ser consciente y aceptar que mucha gente no esté de acuerdo con su decisión y mucho menos con lo que hizo, pero él más que nadie sabía que, si quería proteger a su familia, no tenía otra salida. “Sobre todo después de lo que le pasó a mi madre. No quería que la historia se repitiera”, aseveró y causó expectativa sobre un tema sumamente delicado al interior de la corona, la muerte de la princesa Diana.

Harry y Meghan está generando todo tipo de reacciones, sobre todo en Reino Unido, donde este título se esperaba con un ojo muy crítico, a diferencia de Estados Unidos.

La primera parte ya está disponible en el gigante del streaming y la segunda llegará el próximo jueves 15 de diciembre.

