Quién es Art el payaso, el personaje del cine de terror cuyas historias provocan desmayos y vómitos

Terrifier es un largometraje independiente escrito, editado y dirigido por Damien Leone.

Art el payaso no es un personaje cualquiera. Una vez que vemos una de sus películas ya no existe posibilidad alguna de olvidarlas. No es para todos los gustos, los estómagos delicados y las personas que se impactan fácilmente no deberían acercarse a las tres películas donde aparece. En estas semanas una de sus películas ha sido noticia una y otra vez por las reacciones que han tenido los espectadores. Lo que podría parecer un truco de marketing es absolutamente verdad: espectadores se han desmayado en las funciones y algunos han vomitado. El espectáculo más shockeante del momento ahora puede verse en Prime Video gracias al estreno de Terrifier (2016).

Conoce la joyita de Prime Video que mezcla el suspenso y el terror La serie inglesa de seis episodios producida por la compañía de Steven Moffat ("Sherlock") tiene una mezcla de suspenso, terror y visiones donde un menor es la clave de esta historia VER NOTA

Es un largometraje independiente escrito, editado y dirigido por Damien Leone. Empieza con una mujer de rostro desfigurado siendo entrevistada en televisión. Un hombre vestido de payaso está mirando la pantalla hasta que la mujer dice que el asesino del disfraz de payaso ha muerto. En ese momento el hombre, enfurecido, rompe el televisor. Es la presentación oficial de Art el payaso (Art The Clown) el inolvidable asesino que carga una bolsa de residuos con sus herramientas de trabajo y que disfruta asesinando a sus víctimas luego de mutilarlas. Es importante recordar: no es para cualquiera esta película.

Imágenes de "Terrifier", el debut del payaso llegó a Prime video

Este no es el nacimiento de Art el payado. Leone ya lo había usado en dos cortometrajes The Ninth Circle (2008) y Terrifier (2011). Para una mayor difusión, ambos fueron editados y sumados al largometraje All Hallows Eve (2013) un borrador algo primitivo y limitado de lo que se convertiría luego en dos clásicos del cine de terror de culto, ambos alrededor del despiadado asesino Art el payaso. Los payasos han sido protagonistas de una enorme cantidad de historias de terror, pero ninguno ha logrado la calidad y la cantidad de horror de Art. Este éxito se debe a varios factores, empezando por la ambigua composición del personaje y siguiente por algunas de las más brutales escenas de horror gore de todos los tiempos.

La historia real detrás de “La caída”, la película protagonizada por Karla Souza Una clavadista veterana enfrenta a un dilema moral que podría hacerle perder su chance olímpica. Se estrenó en Prime Video VER NOTA

¿Pero qué es el horror gore? El cine gore, también conocido como splatter, es un tipo de película, generalmente de terror, donde la mutilación, la sangre y la destrucción del cuerpo ocupan un lugar central. Son películas extremas, exageradas y casi siempre al borde de la parodia. Sus fanáticos no se toman en serio lo que ven, pero un espectador incauto que no conoce los códigos puede llevarse el impacto de su vida. Las versiones más serias son las más difíciles de ver, mientras que las que conservan algo de humor son las favoritas de los amantes de este tipo de cine. Terrifier es un poco más solemne que Terrifier 2, por lo que resulta menos ambiciosa pero a la vez más difícil de tolerar. La sangre es clave, pero el villano lo es aún más.

Imágenes de "Terrifier", el debut del payaso llegó a Prime video

Art the Clown, interpretado por David Howard Thornton, es un villano muy particular. Su figura de payaso siniestro está inspirada en el mimo Marcel Marceau, una de las personas más buenas y generosas del mundo. Pero claro que es solo una inspiración que toma algunas ideas de maquillaje y lo muestra en una versión deforme. Lo que sí respeta es que Art nunca habla, jamás, algo que lo vuelve más inquietante. Sonríe y gesticula como un mimo y no solo parece Marcel Marceau, también emula a Charles Chaplin. La combinación entre esa inocencia y su salvajismo sin límites es lo que más aterroriza.

“Merlina”: la entrega total de Jenna Ortega no equilibra la nueva historia de Netflix Creada por Tim Burton, la serie de Netflix toma los personajes de “Los locos Addams” para contar las aventuras de la sádica adolescente VER NOTA

Terrifier (2016) fue un éxito y Terrifier 2 lo es aún más. Su éxito de taquilla hizo que su predecesora ahora esté disponible en Prime Video y los espectadores puedan ser parte de este espectáculo de terror. Aunque dura solo 84 minutos, posee una violencia tal que es un alivio no dure más. Su secuela dura 138 minutos, así que hay que agradecer. Ambas son demasiado y ese es su chiste, la exageración es la manera de recordar que son películas. Ambas son para espectadores valientes, la primera es menos sangrienta pero tiene mayor violencia sexual, por lo cual es más difícil de soportar. Ya son un clásico de culto y nadie que las vea se las podrá sacar de la mente. Están todos avisados.

Imágenes de "Terrifier", el debut del payaso llegó a Prime video

La primera película de esta saga ya está disponible en Prime Video.

Seguir leyendo: