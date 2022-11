El documental sobre Freddie Mercury en el último capítulo de su vida

El título disponible en Star+ cuenta con entrevistas exclusivas del círculo más íntimo del cantante británico. (Graham Wiltshire/Getty Images)

Freddie Mercury: The Final Act es un documental que se impulsó a propósito del 30 aniversario de su muerte. La vida de la estrella de la música ha sido abordada múltiples veces en producciones de este tipo, pero este título adquirido por la BBC –y que ahora llega a Star+– se centra en la historia de cómo sus amigos cercanos realizaron un concierto de tributo en su honor con el propósito de concientizar la lucha contra el sida.

Originalmente, el documental se emitió en abril a través de The CW en Estados Unidos y apenas llegó a Latinoamérica este mes por medio del streaming. “A 31 años de su muerte, este documental muestra el último capítulo de la vida de Freddie Mercury, su batalla contra el SIDA y su legado con grandes testimonios de sus seres queridos”, así lo describió la plataforma tras anunciar que ya se encuentra disponible.

"Freddie Mercury: The Final Act" es un documental realizado a más de tres décadas de su muerte. (Star+)

El show en homenaje a Mercury contó con la participación de grandes estrellas de la época como Elton John, George Michael y David Bowie. Además, la producción incluye entrevistas exclusivas con Brian May y Roger Taylor, ambos miembros de Queen; así como de Roger Daltrey (The Who), Joe Elliott (Def Leppard), el promotor del espectáculo Harvey Goldsmith y Kashmira Bulsara, la hermana de Freddie.

Cabe destacar que, en la televisión británica, Freddie Mercury: The Final Act debutó oficialmente el año pasado a través del canal local BBC Two. El proyecto está dirigido por James Rogan, el cineasta detrás de 1971: The Year That Music Changed Everything (de Apple TV+). Dan Hall es productor y la compañía detrás de su desarrollo fue Rogan Productions.

La producción se centra en el concierto que organizaron amigos de Mercuy para reunir fondos con el fin de concientizar sobre el sida. (Nigel Wright/Mirrorpix/Getty Images)

El legado de Freddie Mercury en la historia

Nacido en Zanzíbar (Tanzania) en 1946, Farrokh Bulsara –posteriormente conocido como Freddie Mercury– creció en el seno de la familia de Asia del Este y, tras él alcanzar la mayoría de edad, tuvieron que mudarse a Inglaterra para huir del complicado contexto político y social de su país de origen. Siempre destacó artísticamente desde muy joven y denotaba un gran talento para la música.

A finales de la década de los 60, se sumergió en la escena musical, pero no fue hasta 1971 que se formó oficialmente dentro de una agrupación y se embarcaron a su primera gira en Cornualles. Al año siguiente, ya tenían el nombre, Queen, y un logo que hacía referencia al escudo real de armas del Reino Unido. El resto es casi historia y, como vocalista del grupo, fue considerado uno de los artistas más prominentes del siglo 20.

Freddie Mercury fue vocalista y líder de la famosa banda Queen. (FG/Bauer-Griffin/Getty Images)

Mercury fue descrito por algunos historiadores musicales como un hombre bisexual (él se refirió a sí mismo como “gay” en una entrevista de 1974), porque mantuvo un matrimonio con una mujer, su esposa Mary Austin, y relaciones posteriores a su separación únicamente con otros hombres. Falleció un 24 de noviembre de 1991 a causa de una bronconeumonía, un problema de salud derivado de su diagnóstico de sida.

