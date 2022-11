“Riverdale”: llega a Netflix su sexta temporada y te contamos lo que debes saber antes de verla

La sexta temporada empieza con Archie y Betty dándole otra oportunidad a su relación romántica, justo cuando una bomba colocada por Hiram Lodge debajo de la cama de Archie está a punto de estallar.

Hay series, películas y documentales que si bien son populares en su primera ventana de transmisión, cuando llegan a Netflix lográn volverse aún más exitosas. Ese es el caso de Riverdale, producción original de Warner Bros. que cuando estrenó en el servicio de entretenimiento se convirtió en una de las producciones juveniles más vistas en la plataforma. Ahora la sexta temporada de este show televisivo que terminó de transmitirse en julio pasado a través de The CW ya está disponible en el catálogo de la gran N.

Este proyecto ha sido una mezcla entre las clásicas historias de Archie y una clásica historia de terror, combinación que ha logrado ser del gusto del público. La primera temporada comenzó con la muerte del hermano de Cheryl Blossom, Jason, un misterio de asesinato en el que todos en la ciudad eran sospechosos. La segunda entrega se centró en los padres villanos, con el papá de Veronica Lodge, Hiram, ejerciendo su poder y riqueza sobre la clase trabajadora. El padre de Betty Cooper, Hal, también comenzó a atacar a la gente en Riverdale como Black Hood.

En la tercera parte, Hiram continuó su viaje como villano al incriminar a Archie Andrews, el novio de Verónica, por asesinato. Esa misma temporada vio el surgimiento de un culto de tráfico de órganos conocidos como The Farm and the Gargoyle King. Incluso más impactante aún, la madre de Cheryl, Penelope, estaba detrás del juego mortal Griffins and Gargoyles, Black Hood y Gargoyle King.

La temporada cuatro se volvió aún más extraña con la aparición de cintas de video misteriosas que circulaban por la ciudad. Uno de ellos resultó ser una película snuff del director de Riverdale High, Holden Honey, siendo asesinado por un misterioso grupo de personas que usaban máscaras de las versiones de cómics de los personajes de Archie. Betty Cooper unirse al programa junior del FBI para desarrollar aún más sus habilidades de detective y se dio cuenta por primera vez de que estaba enamorada de su mejor amigo.

La quinta parte dio un salto en el tiempo y vio a los personajes graduarse de la escuela secundaria. De adulta, Betty se convirtió en agente del FBI y reabrió la sucursal de Riverdale. Antes de los eventos de esta temporada, había estado siguiendo a un asesino en serie conocido como Trash Bag Killer (TBK). Durante su entrenamiento, la joven fue capturada por TBK durante dos semanas y el asesino desarrolló una obsesión con ella. Si bien salió ilesa, comenzo a tener pesadillas. En el presente, Betty lidia con el misterioso posible asesinato de su hermana, Polly.

En la sexta temporada se podría concretar el romance entre Archie y Betty. (The CW)

¿En qué se quedó la quinta temporada?

En esta nueva etapa de la historia los cuatro protagonistas principales del programa, Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Archie (KJ Apa) y Jughead (Cole Sprouse), ya no se tienen que preocupar por lidiar con los problemas del colegio. En la quinta temporada, el programa dio un salto en el tiempo siete años y los graduados de Riverdale High se separaron. Ahora que ya son adultos, estos personajes tendrán nuevos problemas a los que se deberán enfrentar

Jughead se mudó a la ciudad de Nueva York, Betty fue a la Academia del FBI en Virginia, Veronica se casó con Chad (Chris Mason) y Archie se fue a la guerra. Pese a ello, cuando la ciudad de Riverdale se encontró con más problemas de lo habitual, no dudaron en regresar para salvarla.

Todo el elenco se vuelve a reunir para la sexta entrega. (The CW)

De qué trata se sexta temporada

La entrega anterior se centró en resolver el misterio del posible asesino en serie que secuestró o asesinó a Polly. Si bien algunos fanáticos pensaron que la sexta parte se centraría en las consecuencias de ese misterio, los creadores del programa tenían una idea diferente en mente. Los showrunners optaron por llevar de vuelta a los protagonistas a la ciudad de Riverdale para dar inicio a la temporada, creando el universo alternativo de Rivervale. En este nuevo mundo, las relaciones y las amistades se pondrán a prueba, mientras los personajes principales intentan descubrir qué es real y qué no.

La nueva entrega optó por continuar con el salto en el tiempo. La producción de esta temporada tuvo diversos retrasos relacionados con la pandemia por coronavirus. “Diré que definitivamente estamos retomando muchas de las historias de relaciones emocionales en esta sexta parte″, dijo el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a Decider. “Entonces, muchas de las amistades y relaciones y la redefinición de las relaciones que se vieron en el final de la quinta temporada continuarán en la sexta″.

Camila Mendes, una de las estrellas surgidas de "Riverdale". (The CW)

Esta declaración sugiere la posibilidad de una amistad entre Betty y Tabitha Tate (Erinn Westbrook), quien ha estado ayudando a su amiga mientras busca a su hermana desaparecida, Polly (Tiera Skovbye). “No queríamos tener un triángulo amoroso tradicional en el que Betty y Tabitha estuvieran celosas la una de la otra”, explicó Aguirre-Sacasa. “Sentimos que estar juntos como amigos y tratar de encontrar a esta persona que les importa a ambos sería realmente genial. Estoy muy feliz de decir que continuamos explorando esa amistad en episodios posteriores”.

"Riverdale" es uno de los show más populares en Netflix. (The CW)

Alguien va a morir

Para esta nueva parte están confirmados como parte principal del elenco Reinhart, Sprouse, Apa, Mendes y Westbrook, quienes vuelven junto a Madelaine Petsch (Cheryl), Casey Cott (Kevin Keller), Charles Melton (Reggie Mantle), Vanessa Morgan (Toni Topaz) y Drew Ray Tanner (Fangs). Sin embargo Aguirre-Sacasa insinuó en agosto de 2021 que alguien podría morir en la nueva temporada.

“Las fuerzas se están reuniendo para la batalla final entre el bien y el mal a medida que las cámaras comienzan a rodar en la sexta temporada de Riverdale”, escribió a través de Instagram en ese momento. “Pero, ¿quién estará de qué lado? ¿Y quién vivirá y quién morirá? Todo ha sido un preludio de esto”. Todas las señales apuntaban a Polly, porque tras ser secuestrada por un asesino serial, aún no la han encontrado, no obstante todo puede pasar, ya que el mundo de Riverdale es conocida por sus característicos desvíos y las vueltas de tuerca que suele presentar.

El personaje que no regresa

El actor Mark Consuelos no volverá como personaje regular en la nueva entrega después de que Hiram se fue de la ciudad en los últimos episodios de la quinta entrega. Sin embargo, su presencia se sentirá cuando coloque una bomba debajo de la cama de Archie antes de su salida. “Eso tendrá un impacto enorme, inmediato y duradero en nuestros personajes e historias que avanzan hacia la sexta temporada″, dijo Aguirre-Sacasa a Deadline.

“Mientras escribíamos el final de temporada, sentimos que necesitábamos una última escena de despedida de Hiram, y bromeamos diciendo que a principios de esta temporada Hiram hizo estallar su cárcel, luego hizo estallar las minas Blossom. ¿Qué pasaría si, después de todos estos años, Hiram finalmente dijera: ‘Al diablo con esto, solo voy a bombardear la casa de Archie’, y luego lo hace exactamente. Por supuesto, sucede justo cuando Archie y Betty finalmente se juntan”, detalló el showrunner.

Sabrina se une a Riverdale

Kiernan Shipka, la protagonista de la serie El mundo oculto de Sabrina anunció en octubre de 2021 que repetirá su papel de Sabrina Spellman en la próxima parte de la serie. “De Greendale a Riverdale”, escribió a través de Instagram. “Nos vemos en la sexta temporada″. Aguirre-Sacasa confirmó la noticia a TVLine: “Hemos estado hablando de que Sabrina visite Riverdale desde el inicio, por lo que es emocionante que esto finalmente suceda. También es perfecto que aparezca para ayudar a Cheryl Blossom cuando más lo necesita. Todos en el set perdieron la cabeza cuando Kiernan llegó y creo que los fanáticos también lo harán”.

Por su parte en octubre de 2021 Shipka habló sobre retomar su papel de Sabrina y le dijo a Collider: “Realmente nunca sentí que podría despedirme adecuadamente de Sabrina cuando terminamos, así que poder volver a visitarla y verla en un nuevo ligero, era como andar en bicicleta”. Aunque se desconoce si esta sólo será una participación especial o se convertirá en parte del elenco regular.

Kiernan Shipka se une a la sexta temporada de "Riverdale" con su personaje de Sabrina Spellman. (The CW)

¿Betty y Archie por fin tendrán una relación?

Cuando los fanáticos de esta historia vieron por última vez a Betty y Archie al final de los episodios de la anterior temporada, escaparon por poco de la muerte cuando la bomba explotó en la casa de Andrews. A medida que la serie ha avanzado, los espectadores han deseado que haya un verdadero romance entre estos dos personajes que han sido cimplemente mejores amigos toda la vida.

“Parece que hemos coqueteado con la idea de Betty y Archie. Una vez más, cuando reanudamos Riverdale, nos dimos cuenta de que en realidad nunca habíamos explorado realmente cómo sería para ellos estar juntos como pareja”, dijo Aguirre-Sacasa a Entertainment Weekly en marzo de este año. “Entonces déjenme decirles esto, creo que vamos a experimentar a Betty y Archie de una manera más completa que nunca antes: en cuanto al romance, la amistad, incluso la trama. A mitad de la temporada Archie y Betty estarán bastante unidos”.

Puedes disfrutar de las seis temporadas de Riverdale en el servicio de Netflix.

