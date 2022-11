Cómo y qué personajes seguirán con la historia de “The Walking Dead”

Un mundo postapocalíptico, lleno de caminantes y personas mal intencionadas es lo que se vive en The Walking Dead, producción que llegó con su temporada final el 22 de agosto de 2021.

Habiendo debutado en 2010 y luego de 11 temporadas, el domingo 20 de noviembre The Walking Dead llegó a su final con la emisión del último episodio (#24), en Star+. Sin embargo, eso no quiere decir que será lo último que el mundo vea del futuro postapocalíptico zombi y las historias relacionadas con sus característicos personajes más importantes ya que la señal original está realizando algunos productos que incluirán a personajes de la serie original.

Si eres fanático del grupo de sobrevivientes que luchan incansablemente en contra de los caminantes (muertos vivientes), a continuación Infobae te presenta los spin-offs de The Walking Dead que están por venir.

El domingo 20 de noviembre "The Walking Dead" llegó a su final con la emisión del último episodio (#24), en Star+. (Star+)





Fear of The Walking Dead

Serie dramática creada por Robert Kirkman y Dave Erickson, estrenada el 23 de agosto de 2015 por AMC. Es una producción derivada de The Walking Dead que hasta el momento ha estado en emisión durante siete temporadas; ahora ha sido renovada para una octava entrega. Este spin-off integra a algunos personajes originales y otros completamente inéditos y se desarrolla durante la etapa de transición de las ciudades al apocalipsis zombi. Morgan (Lennie James), Dwight (Austin Amelio) y Sherry (Christine Evangelista) de la exitosa serie original se cruzaron en varios puntos de esta trama.

"Fear of the Walking Dead" cuenta que, uando el apocalipsis zombie ocurre, los residentes de Los Ángeles deben lidiar con los brutales cambios que sus vidas experimentan. (AMC)





The Walking Dead: World Beyond

Secuela de The Walking Dead ambientada una década después del apocalipsis zombi. Muestra más información acerca de “Civic Republic Military”, el grupo que se llevó a Rick en la novena entrega. Dado que era una serie limitada, inició en 2020, tuvo dos temporadas y finalizó en el 2021. Sin embargo, esta producción serviría como conector entre la serie original y el show que tendrá Rick Grimes.

Un grupo de adolescentes que se mantuvo aislado de los peligros del mundo postapocalíptico recibe un mensaje que lo inspira a dejar la seguridad de su hogar para rescatar a su padre. (AMC)





Tales of The Walking Dead

Serie creada por Scott M. Gimple y Channing Powell que estrenó en agosto y finalizó en septiembre de 2022 a través de AMC. También procede de la historia original creada por Kirkman. La primera temporada tuvo seis capítulos y juntó a los personajes más icónicos de la serie. Incluyó a figuras como Terry Crews, Olivia Munn, Anthony Edwards, Parker Posey y Poppy Liu. Se espera una segunda temporada.

Imágenes oficiales de "Tales of the Walking Dead", el nuevo spin-off de "The Walking Dead". (AMC)





The Walking Dead: Dead City (Isle of the Dead)

Amplía la narración de The Walking Dead en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar y odiar, Maggie y Negan. También explora un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombi. Está programada para estrenar en 2023.

"The Walking Dead: Dead City" presente una historia que traslade a Negan y Maggie a un Manhattan post-apocalíptico. (AMC)





The Walking Dead: Daryl Dixon

Este spin-off tendrá como protagonista a Daryl (Norman Reedus), quien todavía sigue vivo antes del final de la producción original. Otros de los actores que lo acompañan son Clémence Poésy y Adam Nagaitis. Estará ambientada en Francia y se espera entre 2023 y 2024.

Eficaz para eliminar caminantes y cazar animales, Daryl Dixon se ganó la confianza de los supervivientes. Pero antes, tuvo que vivir una dura infancia siguiendo los pasos de su hermano. (Star +)





Spin-off de Rick Grimes y Michonne

The Walking Dead concluye la serie con la reaparición de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), quienes tendrán que explicar qué ha sido de ellos desde la temporada 9. La nueva producción abordará su búsqueda mutua y el cautiverio de Rick en la República Cívica. Iniciará producción en enero de 2023.

Spin-off de Rick Grimes y Michonne (AMC)





