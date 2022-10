Namor llega a “Pantera Negra: Wakanda por siempre”: 7 datos que tienes que conocer del personaje de Marvel

Adelanto de Marvel de la secuela de la película de Marvel 'Black Panther' (2018). (Marvel Studios)

Aunque es uno de los personajes más longevos de Marvel (su primera aparición fue en 1939), Namor nunca había sido explorado en el Universo Cinematográfico de Marvel, quizá por la complejidad de su historia y sus aventuras en las páginas de los comics. Popularmente conocido como uno de los grandes villanos en las historietas, a lo largo de su historia también se ha convertido en un superhéroe.

Más de 80 años tuvieron que pasar para que finalmente Namor se uniera al Universo Cinematográfico de Marvel en Pantera negra: Wakanda por siempre, donde es interpretado por Tenoch Huerta (Narcos). Aún se desconoce si será amigo o enemigo de los protagonistas, pero expertos señalan que es posible que el personaje termine redimiéndose, tal y como ha pasado en algunos números de los comics.

Su pasó por las páginas de Marvel, que en América Latina se consiguen actualmente por la editorial Panini Latinoamérica, es extenso. Peleó de igual manera con Los cuatro fantásticos que con Avengers, X- Men y por supuesto con Black Panther. Mientras este esperado blockbuster estrena el próximo 10 de noviembre, aquí algunos puntos a destacar sobre la incursión del antihéroe al cine.

Cambios de villano en el UCM

La forma física del villano en los comics ha cambiado a lo largo de los años y por eso no es de sorprender que para su llegada a la gran pantalla, Marvel se haya apoderado de esto para hacer los cambios que consideraba necesarios. En la historieta, el personaje inició siendo un villano con grandes poderes y lo único que siempre portaba era una pequeña ropa interior, algo distinto a lo que se verá en la pantalla.

La película sugieren que será malvado, pero eso puede solo ser una distracción para ocultar al verdadero villano. La elección de Huerta y los diseños de vestuario que se ven en los tráilers sugieren que Atlantis quedó fuera de la historia y ahora en esta reinvención se presenta como un rey sudamericano. Algunos especialistas sugieren que el largometraje relatará que Namor alguna vez luchó contra los conquistadores españoles y otros colonizadores antes de finalmente retirarse al océano, en lugar de esconderse en la tecnología como lo hicieron en Wakanda.

Amigo o enemigo de Wakanda

Una de las grandes interrogantes de la película es saber que papel jugará en la trama, por que aunque se considera que será el rival a vencer, lo cierto es que eso puede no ser completamente cierto. Si bien podría no ser amigo o aliado en Black Panther, tampoco parece que sea el enemigo definitivo. Huerta compartió hace unos días con Empire que el papel que interpreta es el de un héroe, o mejor dicho, un antihéroe, pero no un villano.

Esto hace que no se tenga certeza de quién será la amenaza en esta nueva aventura, pero es probable que Namor luche contra ellos, al igual que Wakanda. En la primera aparición que hizo en comic, Amadeus Cho, le pregunta: “¿Eres un héroe, Namor? ¿O eres un monstruo? a lo que él responde “Soy un rey, así que soy ambos”.

¿Por qué Namor es sudamericano en esta versión?

Por años Namor y Aquaman han sido ampliamente comparados, incluso en ocasiones se tiene la falsa idea de que el villano de Marvel es una copia o respuesta al de DC, aunque la realidad es que el primero surgió dos años antes, en 1939. Las similitudes entre ambos puede haber sido una de las razones por las que los escritores de Wakanda Forever optaron por darle un nuevo origen a Namor y situarlo en la cultura y mitología de la antigua Mesoamérica, incluidas las civilizaciones maya y azteca.

En la película ya no es un humano híbrido de la Atlántida, sino el gobernante de un reino submarino llamado Talokan, basado en el inframundo azteca Tlālōcān. Huerta incluso aprendió a pronunciar sus líneas en maya para la película. Este mundo es distinto al que se presenta en las historietas donde él provenía de Atlantis, un lugar escondido en las profundidades del océano.

Talokan es un reino paralelo y parece que se puede llegar a él a través de cualquier cuerpo de agua, conectado al océano o no. Eso explicaría cómo Namor puede aparecer en Wakanda a pesar de que es un país sin salida al mar en el medio del continente africano. En una parte del tráiler M’Baku dice que “Su gente no lo llama general o rey. Lo llaman K’uk’ulkan, el dios serpiente emplumada”. Se puede suponer que la relación del personaje con esta deidad es similar a la que tenía Black Panther con el dios gato Bast.

Elementos que conserva del cómic

Hay aspectos del personaje que se han mantenido en esta nueva versión, como sus orejas puntiagudas y sus pies alados, una mutación que le permite volar. Incluso puede haber algunas referencias cómicas entrelazadas a lo largo del largometraje. En las páginas de los cómics en alguna ocasión Namor inundando Wakanda, algo similar a lo que se observa en los avances que se han mostrado, donde hay breves escenas en las que hay agua corriendo por las calles.

En las historietas se dice que Namor es un mutante, de hecho fue uno de los primeros, algo que, basados en los avances que se han mostrado (donde el “villano” tiene pies emplumados), se puede predecir que también es algo que se conservó en su pasó a la gran pantalla. Tampoco hay que olvidar que ahora es un dios sudamericano, con un gran penacho y collares, pero conserva el característico short verde con el que fue presentado en el mundo del comic hace 83 años.

¿Por qué aparece justo ahora?

Los avances no dejan claro por qué Talokan le declara la guerra a Wakanda. Sin embargo, la historia de Avengers: Endgame de 2019 puede dar algunas pistas. Al principio de la película, Okoye de Danai Gurira comenta sobre un misterioso terremoto submarino, pero la película nunca sigue ese cabo suelto. Quizá sea una señal de que este pueblo submarino llevaba años preparándose para atacar la superficie y ahora que T´Challa ha muerto, parece ser el momento indicado.

Esto se puede ver también en un avance donde se muestra más fuerte que nunca a la nueva amenaza de Wakanda (Tenoch Huerta), quien se enfrentará a las ahora líderes de ese país y quien no titubea en asegurarle a Ramonda que “sin Pantera negra, Wakanda caerá”. Esto hace pensar que Namor estaba esperando el momento indicado para resurgir de las profundidades.

La rivalidad de Namor y T´Challa que no se verá en cine

A lo largo de los comics, la rivalidad entre Black Panther y Namor ha sido legendaria, enfrentándose en varias ocasiones. Se han convertido en los rivales por excelencia, pero tras el fallecimiento prematuro de Chadwick Boseman, la enemistad que se ha plasmado en las historietas no llegará a verse en la gran pantalla. En cambio, Marvel Studios ha decidido que esta figura sea ahora el némesis de Shuri, la aparente nueva Pantera Negra y hermana de T´Challa.

En el comic la pugna entre ambos personajes se complicó en el crossover Avengers vs. X-Men de 2012. En un momento, un Namor poseído por Phoenix inundó Wakanda, causando una destrucción incalculable en un reino que alguna vez se enorgulleció de no haber sido invadido nunca. Más tarde, los dos se vieron obligados a trabajar juntos para detener la amenaza de las incursiones en la serie New Avengers del escritor Jonathan Hickman, pero esa alianza terminó cuando T’Challa apuñaló a rey submarino y lo dio por muerto, dejándolo en otro universo.

El origen de Namor

El príncipe de las orejas puntiagudas es hijo de una princesa atlante y un explorador humano llamado Leonard McKenzie. Su historia comenzó en 1920 en las aguas del Polo Sur. El barco de expedición del capitán estalló repetidamente el hielo sobre la Atlántida, que sacudió la ciudad de abajo con explosiones que se cobraron la vida de muchos atlantes. La princesa Fen fue enviada a los humanos en la superficie para actuar como espía. Ella y el capitán se enamoraron y se casaron, pero Fen no se olvidó de su misión.

Si bien la princesa consideraba al Capitán McKenzie un buen hombre, nunca perdió la desconfianza hacia la humanidad y los culpó por la destrucción de su reino. Le pasó esas creencias a Namor, su “Hijo Vengador”. Los inicios del personaje se dieron en la época dorada de los cómics, su popularidad poco a poco se desvaneción a traves de los años, hasta que Stan Lee lo trajo a los cómics modernos de Marvel en Fantastic Four #4 de 1962. En esa historieta, la Antorcha Humana (Johnny Storm) de los Cuatro Fantásticos, se encontró con un Namor sin memoria en la ciudad de Nueva York. El personaje se enamoró de Sue Storm, mantuvo una amarga rivalidad con Reed Richards y contó con el Doctor Doom como aliado.

Wakanda por siempre llegará el próximo 11 de noviembre a las salas de cine. Mientras mira Pantera negra (2018) en Disney+.

