Los nuevos e imperdibles títulos de Netflix para noviembre

Lo más Top de Netflix para noviembre.

Noviembre llega muy diverso al servicio de Netflix, entre destacadas series y películas, así como también otras producciones de drama y proyectos infantiles. La plataforma de streaming ofrecerá los próximos 30 días entretenimiento para toda la familia, desde el más pequeño del hogar, hasta para los más grandes.

Entre las producciones que se destacan está la temporada nueva de The Crown, la película de fantasía de Jason Momoa, la serie del creador de Dark y otras más. A continuación los más destacados título por título.

Jóvenes altezas - T2

“Wilhelm, reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa”; expone su sinopsis oficial. Serie de drama y romance homosexual que estrena el 1 de noviembre.

Lejos de las obligaciones reales, un joven príncipe tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo hasta que, de pronto, pasa a ocupar el primer lugar en la línea sucesoria. (Netflix)





Blockbuster

El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados. Serie de comedia y cine dentro del cine que estrena el 3 de noviembre.

Después de enterarse de que gestiona el último Blockbuster Video de Estados Unidos, Timmy y sus empleados luchan por mantenerse a flote.





Manifiesto -T4

Entre el dolor y la desventura, la familia Stone y los pasajeros del vuelo 828 buscan el verdadero sentido de sus llamados entre señales inquietantes. Serie de drama, intriga y temas sobrenaturales, disponible desde el 4 de noviembre.

Josh Dallas, Curtiss Cook y Alexandra Abrams son tres actores protagonistas de "Manifiesto". (Netflix)





The Crown-T5

La nueva entrega se centra en Diana y Carlos, quienes libran una guerra mediática. El papel de la monarquía es objeto de debate y la reina Isabel II enfrenta su mayor reto hasta la fecha. Estrena el 9 de noviembre.

Esta dramatización de ficción cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado.





Warrior Nun - T2

Serie de acción, fantasía, religión y sectas. En la segunda temporada, junto con nuevos aliados, Ava y sus hermanas de la orden se unen para derrotar a un falso profeta dispuesto a dominar el mundo. Estrena el 10 de noviembre.

Simon Barry es el creador y director de "Warrior Nun". (Netflix)





1899

“Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva”. Serie de drama, intriga y aventuras marinas, disponible a partir del 17 de noviembre.

De los creadores de Dark llega este nuevo drama de terror de Netflix





Élite - T6

En esta nueva temporada todos buscan algo este año en Las Encinas; ya sea amor, venganza o millones de seguidores. ¿Pero lograrán todos salir con vida? Llega el 18 noviembre.

"Élite", temporada 6 llega el 18 de noviembre de 2022. (Netflix)





Merlina

Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más. Disponible a partir del 23 noviembre.

La vida de una escritora neoyorquina, perfectamente estable, comienza a desmoronarse cuando un documental de crímenes reales la obliga a enfrentarse a su desgarradora historia en el instituto.





Enola Holmes 2

En la segunda parte de Enola Holmes, la protagonista acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos y a su hermano Sherlock para resolver el misterio. Estrena el 4 de noviembre.

Enola Holmes, que ahora es una detective privada como su famoso hermano, enfrenta su primer caso oficial para encontrar a una niña perdida. (Netflix)





Una peli de fútbol... y mutantes

Cuatro superfans del fútbol se unen para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades, después de que un científico malvado les roba su talento. Estrena el 9 de noviembre.

Una de las mejores producciones animadas para los grandes y chicos amantes del fútbol. (Netflix)





Navidad de golpe

“Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades”. Protagonizada por Lindsay Lohan, estará disponible a partir del 10 de noviembre.

Lindsay Lohan vuelve al ruedo más que nunca con "Navidad de golpe". (Netflix)





El prodigio

Ambientada en una región irlandesa de las Midland en 1862, su sinopsis detalla que “Una niña deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. ¿Acaso alberga el pueblo a una santa que sobrevive con el maná del cielo o existen motivos más siniestros?”. Llega el 16 de noviembre.

Historia sobre una niña irlandesa cuya familia católica afirma que lleva sin comer desde su 11.º cumpleaños.





Navidad contigo

Al concederle el deseo a una joven fan de conocerla en persona, una cantante pop encuentra algo más que inspiración para su nuevo éxito navideño. Estrena el 17 de noviembre.

Aimee Garcia y Freddie Prinze Jr. protagonizan "Navidad contigo". (Netflix)





El país de los sueños

El país de los sueños es un viaje a un lugar mágico nunca visto. Un mundo de ensueño donde una niña muy precoz llamada Nemo y su excéntrico acompañante Flip (Jason Momoa) emprenden una aventura increíble. Cuando el padre de Nemo, desaparece misteriosamente en alta mar, su tranquila vida en el noroeste del Pacífico da un vuelco: tiene que irse a vivir a la ciudad con su tío Phillip, un hombre bueno aunque exageradamente peculiar. Estrena el 18 de noviembre.

Jason Momoa interpreta al excéntrico Flip, que tiene la misión de ayudar a una niña a viajar a través de los sueños.





El dragón de papá

“Elmer Elevator busca un dragón cautivo en Wild Island y encuentra mucho más de lo que podría haber imaginado”. Estrena el 11 de noviembre.

Animación de fantasía y aventuras para los más pequeños. (Cartoon Saloon)





El diario de Noel

Un hombre regresa a casa en Navidad para arreglar la herencia de su madre separada. Una vez allí, descubre un diario que puede contener secretos de su propio pasado y de una hermosa joven.

Justin Hartley protagoniza "El diario de Noel". (Netflix)





Un hombre de acción

Inspirada libremente en la vida de Lucio Urtubia, y con elementos de ficción, Un hombre de acción explora la figura del denominado “Robin Hood” anarquista, que llevó a cabo una legendaria operación de falsificación en París que le puso en el punto de mira del banco más grande de Estados Unidos, cuando consiguió obtener una enorme cantidad de dinero falsificando cheques de viaje para invertir en causas en las que creía. Llega el 30 de noviembre.

Drama biográfico español dirigido por Javier Ruiz Caldera. (Netflix)





DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Los entresijos de la FIFA -9 noviembre

La captura del enfermero asesino -11 de noviembre

Trevor Noah: I Wish You Would - 22 noviembre





NIÑOS Y FAMILIA

¡El show de Cuphead! - T3

No te pierdas las peripecias del impulsivo héroe Cuphead y de Mugman, su hermano influenciable, en esta serie animada basada en el exitoso videojuego. (Netflix)





Teletubbies

Los amigos Tinky‑Winky, Dipsy, Laa‑Laa y Po están de vuelta para más aventuras mientras aprenden en esta colorida actualización de la serie clásica. (Netflix)





My Little Pony: deja tu marca - Cap 3

Es el Día de los Deseos. ¿Los amigos podrán celebrar esta tradición especial y regresar a tiempo para intercambiar regalos para Sunny? (Netflix)

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 6

Jurassic World: campamento cretácico - Aventura misteriosa

Barbie: It Takes Two

Minios y sus amigos: Volumen 2





ANIME

Llegando a ti

Una adolescente con un apodo singular debido a su apariencia empieza a salir del cascarón cuando se hace amiga de un chico popular de la escuela. Estrena el 1 de noviembre.

"Llegando a ti" es un drama animado tomado de una serie manga. (Netflix)





Apari3ncias

“En una sociedad donde las apariencias sí importan, un adolescente marginado lleva una doble vida alternando entre dos cuerpos muy diferentes”. Estrena el 4 de noviembre.

Animación dramática de corea del sur, guionizada por Park Tae-joon. (Netflix)





