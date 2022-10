Rhaenyra Targaryen y la tragedia esperada en el final de “House of the Dragon”

Aunque ya hace unos días se había filtrado el último capítulo de House of the Dragon a través de internet, este domingo el esperado desenlace llegó a través de la señal de HBO Max y estuvo lleno de alianzas, intrigas pero también de dos muertes que darán inicio a la danza de los dragones.

ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO POSEE SPOILERS

Si bien el futuro de Lucerys Targaryen ya estaba marcado desde que George R. R. Martin escribió “Fire & Blood”, no dejó de sorprender que la producción de la serie respetó el descenso del segundo hijo de Rhaenyra. House of the Dragon en su primera temporada se distinguió por hacer minúsculos cambios en comparación al libro, quizá el más evidente hasta este punto ha sido la muerte falsa de Laenor.

El episodio 9 terminó con Aegon siendo nombrado rey de los siete reinos, no sin antes ser interrumpidos por la princesa Rhaenys, quien les dice que ella no reconoce al falso rey y termina escapando a Dragonstone para alertar a Rhaenyra sobre lo sucedido y diciéndole que los verdes van tras ella y sus hijos.

El episodio final inicia con Rhaenyra enterándose de la muerte de su padre y del impostor en el trono de hierro, todos sus allegados le dicen que vaya a la guerra para recuperar lo que es suyo, sin embargo, la princesa se distinguió por mantener la calma. Pese a ello la princesa ante la noticia adelanta la labor de parte y finalmente pierde a su recién nacido, mismo que es cremado a la usanza de la casa Targaryen.

Es justo en este momento que Ser Steffon Darklyn llega al funeral y le entrega a Rhaenyra la corona de su padre. Daemon toma la misma y la pone en la cabeza de Rhaenyra coronandola, dobla su rodilla ante ella y la llama su Reina. Siguiendo a Daemon, todos en el funeral doblan la rodilla ante Rhaenyra y la aceptan como tal

Más tarde Otto llega a Dragonstone con un mensaje de Alicent. La primogénita de Viserys le dice que se dirija a ella como Reina y èl le expone algunas condiciones si ella decide inclinarse ante Aegon. Rhaenyra, después de convertirse en Reina, tiene que enfrentar la decisión de arrastrar a todo el reino a la guerra o no tomar ninguna medida. A pesar de los consejos de todos en su corte, Rhaenyra simplemente se concentra en reunir aliados en lugar de lanzar un ataque directo a Desembarco del Rey con todos los dragones que tienen.

Hay una ruptura entre Daemon y su esposa debido a esto, luego de que el hermano del fallecido rey aconseja a su esposa que acabe con los Verdes con el poder de sus dragones, ya que tienen más que cualquiera. Sin embargo, ella advierte que cuando los dragones pelean, todo arde. Rhaenyra intenta explicarle a Daemon sobre la Canción de Hielo y Fuego, que es un secreto que su padre le transmitió. Al ver lo intrascendente que fue para Daemon, se da cuenta de que Viserys no se lo contó a nadie más que a ella. Ella sonríe para sí misma.

Lord Corlys Velaryon está vivo y llega a Dragonstone luego de que Rhaenys y él comparten una plática en la que le dice que deben unirse a la verdadera reina por que sus nietas no están seguras mientras Aegon sea rey. Corlys se suma a la corte y jura lealtad a Rhaenyra. Rhaenys también apoya plenamente su reclamo al trono. Para reunir aliados, se envían mensajes.

Quedan tres lugares: The Vale, Winterfell y Storm’s End. Siguiendo el consejo de sus hijos y los miembros de la corte, Rhaenyra decidió enviar a sus dos hijos Jacaerys y Lucerys para dar los mensajes. Jace a Invernalia y El Valle y Luke a Bastión de Tormentas. Rhaenyra les hace prometer que no participarán en ninguna pelea ya que son mensajeros.

Lucerys llega a Bastión de Tormentas donde ve a Vhagar. Aemond ya está ahí con una oferta a Borros Baratheon. Este se burla de él porque no está convencido con la propuesta de Rhaenyra, ya que Aegon le envió una oferta de matrimonio. Cuando Luke se va, Aemond lo detiene y le exige un ojo. Antes de que las cosas se salgan de control, Borros lo detiene. Luke se monta en Arrax y se prepara para partir en la noche lluviosa y llena de tormentas eléctricas. El cielo está oscuro, pero la sombra de Vhagar se cierne sobre ellos y cuando Lucerys trata de escapar inicia una persecución en la que Aemond le lanza fuego a su sobrino.

Luke llega al cielo despejado y tras un breve silencio, cuando el joven mira hacia adelante, ve la boca abierta de Vhagar acercándose a él. Vhagar destruye a Arrax de un solo bocado y con él también a su jinete Lucerys Velaryon.

La última toma es Daemon diciéndole a Rhanyra sobre este incidente, pero las palabras son inaudibles para nosotros. Rhaenyrs se vuelve después de escuchar esto y se pone furiosa. Así, convirtiéndose en la Reina Negra, lista para la guerra. Con eso comienza la Danza de los Dragones.

Habrá que esperar, según los trascendidos, dos años para el regreso de House Of the Dragon, una serie que se posicionó con una identidad propia y que se adaptó bien a los cambios frente a la comparación de Game Of Thrones. De menos a mas, la nueva ficción de HBO se consolidó en el último tramo de su temporada inicial.

