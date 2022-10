Netflix estrenó un agobiante thriller basado en un caso real

Joel Edgerton y Sean Harris en un duelo actoral en el film "El extraño"

Las ficciones basadas en crímenes verdaderos están en pleno auge en las diferentes plataformas. En algunos casos bajo el formato de docuserie como La niña de la foto o La chica del Vaticano, pero también contamos con versiones que recrean casos como Dahmer, El vigilante o este film que acaba de estrenarse en Netflix, El extraño (The Stranger).

Esta película toma como punto de partida un caso real que fue retratado en los medios de comunicación en el momento que sucedió en 2003 y fue recopilado en el libro escrito por Kate Kyriacou llamado The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe’s Killer. El film se basa en la investigación del caso del secuestro y asesinato de un niño australiano llamado Daniel Morcombe de 13 años que desapareció en la parada del autobús en 2003 y también de qué manera un policía trabajó de manera encubierta para conseguir la declaración del culpable.

Joel Edgerton en el rol de un policía encubierto con una compleja misión

Thomas M. Wright es el director de esta película que tiene como protagonistas a Joel Edgerton (Obi Wan Kenobi y que también es uno de los productores) como Mark y a Sean Harris (Misión imposible: Fallout) en el rol de Henry Teague. El extraño recorre en medio de una atmósfera agobiante la mente de este asesino que quiere volver a empezar su vida pero que vive en la oscuridad de su pasado. El suspenso no viene acompañado de músicas que despiertan la atención sino que está dado desde la misma línea argumental. El horror de los hechos se mezcla con momentos de incomodidad.

“La mecánica de una investigación encubierta es fascinante (…) Pero lo que nos fascinó a todos más fue la psicología de una relación de dos hombres que están atrapados en un automóvil y atrapados en la vida del otro, pero que constantemente se mienten el uno al otro. Y que hay mucho en juego. Nuestra película es algo así como The Truman Show, pero malévolo”, analizó Edgerton el film en una entrevista otorgada a Sidney Morning Herald por el estreno del film. Esta misión encubierta al que se remite esta historia fue llamada Operación Mr Big que llevó adelante la policía de Queensland en Australia.

El hombre acorralado por su pasado en "El extraño"

El extraño no comienza de una manera lineal contando los hechos sino que los primeros 30 minutos desconciertan un poco porque no queda claro el vínculo entre estos dos hombres que se conocen de manera (pareciera) fortuita. La intriga comienza cuando se dan a conocer las intenciones de este policía y la misión de lograr que el hombre confiese su crimen.

La película tiene muchos momentos de diálogos cortos, con silencios que no hacen más que generar más intriga a esta historia. Es un thriller intenso, oscuro que encuentra su luz en su vínculo con la historia real que relata.

"El extraño" relata el caso del secuestro y asesinato de un niño en 2003

El elenco se completa con Ewen Leslie en el rol de Milliken, Jada Alberts como Det Rylett, Matthew Sunderland, Steve Mouzakis como Paul, Mike Foenander, Lucinda Nicholas y Fletcher Humphrys en el rol del detective Ikin entre otros. Los nombres reales fueron modificados para este film y muchos de los eventos relatados son recreados y no guardan relación con lo sucedido.

SEGUIR LEYENDO: