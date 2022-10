“El oso”: todo lo que se sabe de la segunda temporada

un joven y talentoso chef que regresa muy a su pesar a su casa en Chicago para administrar el restaurante de sándwiches que su hermano le heredó antes de suicidarse.

El Oso se convirtió en el título más novedoso y original que se estrenó este año. La ficción puede verse en Star+ y tiene hasta ahora una temporada de 8 episodios que duran aproximadamente media hora salvo los dos últimos que varía bastante su duración.

Con una puntación perfecta por parte de la crítica (100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y del 86% en Metacritic), The Bear, su título original, logró conseguir una segunda temporada. “The Bear ha superado nuestras más descabelladas expectativas creativas, críticas y comerciales”, dijo Eric Schrier, presidente de FX Entertainment que produce esta ficción y agregó “Apreciamos profundamente el brillante trabajo dirigido por el creador y co-showrunner Christopher Storer y la co-showrunner Joanna Calo. La actuación principal de Jeremy Allen White es espectacular, al igual que las de sus coprotagonistas Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce y Liza Colón-Zayas. No podemos esperar a trabajar en la segunda temporada”.

El primo Richie es una pieza clave en "El Oso"

El Oso cuenta la historia de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) un cocinero super prestigioso que regresa a su Chicago natal para hacerse cargo del restaurante familiar (llamado The Original Beef of Chicagoland) que se dedica a hacer sándwiches. La llegada de Carmy a este lugar sucede luego de una tragedia familiar y se hará cargo de este lugar que tiene muchas cosas por modificar y se encuentra sumido en el medio de un caos.

La serie gira en torno a Carmy y todos los cocineros/chefs que trabajan en el lugar. Es una serie pretensiosa pero que logra todo lo que desea y a su vez muestra el lado B de las cocinas, las ambiciones, lo sueños por cumplir, el duelo como un proceso inevitable. Muestra a gente que está rota por dentro pero que se levanta todos los días para ir a trabajar como cualquier mortal. También habla de la comida, de los detalles, de los cuidados dentro de las cocinas y la falta de ellos. Y del vínculo de Carmy con Michael su hermano fallecido.

Serie sobre las vicisitudes en una cocina familiar de Chicago

“Estamos muy agradecidos a FX, a nuestro elenco increíblemente talentoso, a nuestro equipo que trabajó duro, rápido y en pleno invierno, por no mencionar a todos los que lo vieron. Y no podemos esperar a traerlos a todos de vuelta a The Bear en 2023″, dijeron Christopher Storer y Joanna Calo, co-showrunners y productores ejecutivos de la serie que seguramente esté disponible para la segunda mitad del año próximo.

El elenco lo completan Ayo Edebiri como Sydney, Ebon Moss-Bachrach como el primo Richie, Abby Elliott como Natalie, Lionel Boyce como Marcus y Liza Colón-Zayas como Tina.

La serie contará con una segunda temporada

(ATENCIÓN SPOILERS)

Una de las escenas finales, luego de que Carmy encuentra algo que le dejó su hermano antes de suicidarse en las latas de tomate para hacer los spaguettis. Se trata de fajos de dinero que le permitirá al cocinero saldar sus deudas con el tío Jimmy (Oliver Platt) y comenzar de nuevo. El cartel que anuncia que “The Original Beef of Chicagoland” cierra sus puertas para abrir un nuevo espacio llamado “The Bear”, le deja al espectador la esperanza de que puede continuar en el negocio. Hasta ahora no se anunciaron los tiempos de comienzo de rodaje ni la fecha exacta de estreno y todo es estimativo. Mientras tanto puedes darle play a la primera temporada en Star+.

Serie sobre la cocina que estrena Star+

El oso está completa en Star+.

