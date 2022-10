El personaje de “Sandman” que Neil Gaiman está muy cerca de llevar a una serie en solitario

Tras ser encerrado durante más de un siglo, Sandman debe emprender un viaje a través de distintos mundos y tiempos para solucionar el caos que originó su ausencia. (Netflix)

A comienzos de agosto, Sandman llegó por todo lo alto a Netflix y ofreció una experiencia única que solo podría nacer a partir de una creación de Neil Gaiman. La serie se centra en Sueño, o también llamado Morfeo, quien atraviesa el momento más trágico de su eterna vida como un dios: es capturado y encerrado durante más de 100 años. De vuelta a su reino tras montar un escape, se da cara a cara con el caos que se desató en su ausencia, así que, emprenderá un viaje para arreglarlo.

En el segundo episodio, conocemos a un famoso personaje del universo de DC Comics, Johanna Constantine (una variante de John Constantine). Interpretada por la actriz británica Jenna Coleman (Doctor Who), ella es una detective del ocultismo que realiza exorcismos y está decidida a mandar a cada demonio de regreso al infierno. Aunque su aparición fue breve a lo largo de la historia, Gaiman tiene un gran interés en desarrollar su viaje en solitario.

Jenna Coleman da vida a Johanna Constantine en la serie. (Netflix)

“He escuchado [acerca de eso], ¡del mismo Neil!”, confesó Coleman en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Una de las razones por las que quería hacerlo era que el personaje se sentía tan formado, y lo que fue realmente considerado por parte de Neil y Allan [Heinberg] es que me enviaron el guion, pero no me dijeron quién era el personaje. Así que, no sabía que era Constantine cuando lo leí. Así que, formé una propia idea sobre quién era esta persona sin tener ideas preconcebidas sobre Constantine antes, lo cual fue muy inteligente. Pero sí, Neil me contó”.

En ese sentido, la estrella de Sandman aseguró que hay una gran posibilidad de que el spin-off sobre Johanna Constantine sea una realidad: “Sí, él y Allan están realmente detrás de esto. Parece que piensan que sería una buena idea”.

El personaje está basado en John Constantine, un rostro famoso en las historietas de DC Comics. (Netflix)

<i>Sandman</i>, un paseo por lo peor (y lo mejor) de la humanidad

Basada en las historietas del mismo nombre de DC Comics, la ficción mezcla los mitos y las fantasías oscuras para embarcarnos en un relato que retrata la crueldad del ser humano. Empezando por el secuestro de Sueño, quien en su prisión desarrolla un profundo odio hacia los hombres y crea una desconfianza a partir de ese trauma. No obstante, su rol como un poderoso ser cósmico no está hecho para gobernar sobre ellos, sino para servirles, o es lo que le dice su hermana (Muerte).

En Sandman, el Dios de los Sueños explora lo bueno y lo malo de la humanidad, conociendo a personas nobles como Constantine o Rose Walker; o seres despreciables como Roderick Burgess o los seguidores de las ideas macabras de un culto creado por El Corintio, una de las pesadillas creadas por él mismo. De esta manera, Neil Gaiman nos lleva por una travesía muy compleja sobre lo que realmente nos hace humanos y lo que hace ser dioses a personajes como Sueño.

Los diez episodios de "Sandman" se lanzaron el pasado 5 de agosto y, poco después, se añadieron dos capítulos más. (Netflix)

Creado por Allan Heinberg y David S. Goyer, el título es una producción de Warner Bros. Television que protagoniza Tom Sturridge. El resto del elenco lo completan Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell‑Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston y Vanesu Samunyai.

La primera temporada de Sandman, compuesta por 12 episodios, está disponible para ver en Netflix.

SEGUIR LEYENDO: