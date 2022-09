5 películas muy populares de esta semana en Netflix y que deberías estar viendo

Películas más vistas del 12 al 18 de septiembre en Netflix. (Netflix)

El gigante de la “N” cada semana actualiza la lista de títulos más vistos entre películas y series más vistas por el público a nivel mundial entre los días 19 y 24 de septiembre, y en Infobae le sigue el paso. Por lo tanto, a continuación te adentramos en los 5 largometrajes con mayor audiencia que, si no has visto, acá te refrescaremos para que te animes hacerlo. Historias que van desde inspiraciones en hechos de la vida real, hasta ficciones que entretienen hasta decir no más.

Sin aliento

Drama romántico francés que llegó para quedarse, el cual además desde que aterrizó en la plataforma ha dado de qué hablar por su impactante historia inspirada en la vida real que ha dejado a gran parte del público en una especie de shock y sentimiento de injusticia. Este film cuenta las experiencias de vida de Audrey Mestre, una reconocido apneísta. Y su sinopsis detalla lo siguiente: “Roxana Aubrey decide dejar sus estudios y escapar de su vida en París para tomar un curso de buceo libre en el sur de Francia. Rápidamente se ve arrastrada en una destructiva relación con su instructor. Disponible desde el 9 de septiembre.

En este impresionante drama romántico, una apneista de prodigioso talento entabla una destructiva relación amorosa con su entrenador. (Netflix)

La escuela católica

Drama italiano ambientado en los años 70 basado en hechos reales, la cual relata que en la noche del 29 al 30 de septiembre de 1975, tres estudiantes de una escuela católica de hombres en Roma cometen un crimen que conmociona a sus compañeros y a toda la comunidad. El suceso fue conocido como uno de los crímenes más atroces de la época: la masacre del Circeo.

El film italiano se basó en la novela homónima de Edoardo Albinati. (Netflix)

Un villano 2

Historia siniestra que cuenta de “cuando una cantante desaparece en medio de una ola de asesinatos. Un taxista y el hijo de un empresario se cruzan en una historia donde el bien y el mal no se distinguen”; apunta su sinopsis oficial en la plataforma.

"Un villano 2" es una película originaria de la India". (Netflix)

Final del camino

Drama e intriga en torno a la familia que no dejan de ver. Protagonizado por la brillante cantante, rapera y actriz estadounidense Queen Latifah, cuenta la historia de una mujer de nombre Brenda, que acaba de enviudar y tras perder su trabajo, se traslada con su familia a la otra punta del país para empezar una nueva vida. Sin embargo, en el transcurso del viaje, en el desierto de Nuevo México, privados de toda ayuda, deben aprender a defenderse cuando se convierten en el objetivo de un misterioso asesino. Disponible desde el 9 de septiembre.

Después de presenciar un asesinato, una familia afroamericana es atacados por un asesino en su viaje en busca de una nueva vida. (Netflix)

Revancha ya

“La popularidad de la joven Drea (Camila Mendes) se derrumba en pleno apogeo de sus poderes como chica alfa del instituto cuando su popular novio Max (Austin Abrams) filtra un video sexual de ella a todos los estudiantes del colegio. Por su parte Eleanor (Maya Hawke) es una alumna nueva marginada muy enfadada al saber que va a estudiar en el mismo centro que Carissa (Ava Capri), la chica que se metía siempre con ella y que propagó un feo rumor sobre Eleanor en el campamento de verano cuando ambas tenían 13 años. Cuando se conocen de forma fortuita, Drea y Eleanor deciden forjar una amistad secreta para vengarse cada una de los acosadores de la otra. Disponible desde el 16 de septiembre.

Comedia negra , en donde Camila y Maya tendrán un par de personajes realmente terroríficos.

¿Ya las viste? Están esperando a que les des una oportunidad. ¡Si muchos las están viendo es por algo!

SEGUIR LEYENDO: