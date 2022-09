Paramount no seguirá adelante con “Star Trek 4” tras la partida de su director

Justin Lin dirigió esta película. (Paramount)

El comunicado fue emitido hace pocas horas, aproximadamente un mes después de que el director Matt Shakman (Wandavision) abandonara la película de Star Trek, el cual sería el cuarto viaje cinematográfico de Chris Pine como Kirk, Zachary Quinto como Spock, Zoe Saldana como Uhura, Karl Urban como Bones, John Cho como Sulu y Simon Pegg como Scotty. Teniendo en cuenta que las anteriores son Star Trek (Star Trek, 2009), Star Trek: en la oscuridad (Star Trek Into Darkness, 2013) y Star Trek: más allá (Star Trek Beyond, 2016).

Shakman se unió por primera vez a la secuela de Star Trek en 2021, luego de su aclamada carrera dirigiendo todos los episodios de WandaVision. Luego, en febrero, Abrams anunció durante la presentación del día de inversores de Paramount Global que una nueva película de Star Trek 4 se rodaría a finales de año y contaría con su cast original.

No obstante, había un problema. Se suponía que Pine, Quinto y el resto del reparto aún no habían firmado oficialmente para la película cuando Abrams dio a conocer la noticia, dejando a Paramount con menos de un año para asegurar la presencia de los actores. Ahora, con el proyecto fuera de su calendario, todo esto deja a la compañía productora sin planes para una entrada en su franquicia más valiosa.

El último largometraje de Trek llegó en 2016 con Star Trek: más allá, dirigida por Justin Lin, la cual logró obtener alrededor de 343,5 millones de dólares en todo el mundo - el ingreso más bajo de todos los reinicios de Trek de Bad Robot-.

Cabe resaltar que además, Paramount ha realizado diversos proyectos cinematográficos de Trek desde Más allá, pero las cosas no han resultado como se han esperado. Mientras tanto, en diversas fases de producción, Star Trek goza de su presencia más sólida en la televisión, con cinco series, dentro de ellas: Star Trek: Discovery (2017), Star Trek: Picard (2020), Star Trek: Lower Decks (2020), Star Trek: Prodigy (2021) y Star Trek: Strange New Worlds (2022). Por ejemplo, Strange New Worlds, incluso tiene lugar más o menos en el mismo período de tiempo que las películas de Pine y Quinto, aunque en una línea de tiempo totalmente separada.

Por ahora, disfruta de todas las existentes producciones anteriores, las cuales puedes encontrar en plataformas de streaming como Paramount+ y Prime Video.

