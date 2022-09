“Limbo”: todo lo que debes saber sobre la serie argentina de Star+

Cuando muere su padre, Sofía debe regresar a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un pesado legado. (Star Plus)

Limbo aterriza en el catálogo de la plataforma Star+ y algunos detalles revelados hacen de esta serie de origen argentino una apuesta atractiva para los usuarios. Protagonizada por la actriz española Clara Lago, la ficción televisiva retrata la reconexión de una mujer con sus vínculos familiares y el pasado de su fallecido padre, todo ello durante su retorno a Argentina.

“Sofía es una joven millonaria que parece tenerlo todo. Sin embargo, cuando muere su padre, debe regresar a Buenos Aires y enfrentarse a un legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. A pesar de todo, Sofía se propone triunfar y, con estrategias poco ortodoxas, transformar su entorno y su destino”, sostiene la sinopsis oficial.

Clara Lago protagoniza el drama en el rol de Sofía, una despreocupada joven millonaria. (Star Plus)

La historia sigue a Sofía Castelló, también llamada Sou, una mujer que vive rodeada de lujos y sin preocuparse demasiado por el resto. Ella es millonaria gracias a que proviene de un clan familiar de mucho dinero en Argentina y se permite tener un estilo de vida de ensueño en Madrid, España, país en el que reside desde que tiene 12 años. Sou huyó de Buenos Aires a esa edad, aunque se desconoce exactamente por qué y con quién.

Además de ser millonaria, la protagonista es una estrella de las redes sociales; sin embargo, constantemente se cuestiona cuál es su verdadero talento en este mundo. ¿El ser sociable cuenta como uno? Su vida está dedicada a las compras, las fiestas y todo lo relacionado a crear un estatus. Sofía está rodeada de “amigos” todo el tiempo, pero no disfruta de seguir ciertos patrones impuestos por la sociedad. De pronto, una trágica noticia termina por opacar su vida: ha muerto su padre y debe volver a Buenos Aires después de 15 años.

"Limbo" formará parte del creciente catálogo de producciones latinoamericanas en el streaming. (Star Plus)

Dentro de una familia millonaria en Argentina

Limbo nos introduce dentro de una familia adinerada, pero fragmentada por la distancia y los rencores. Para Clara Lago, el viaje de Sofía tiene que ver con uno de “curación”, según dijo en la presentación oficial de la serie en el festival francés Canneseries. “Es curioso darse cuenta, por ejemplo, de que no es muy adecuada para el trabajo de una influencer porque, a pesar de lo que ella piensa, Sofía es antisocial, pero no porque no le guste la gente, sino porque no cumple las normas sociales”, añadió.

Sofía representa la rebeldía, pero tiene mucho más detrás que nos llevará a entenderla en esta travesía de vuelta sus orígenes. “Es un personaje muy diferente a mí porque ella tiene esa actitud rebelde sin causa, caprichosa, pero solo hasta que la entendamos mejor. Creo que es importante no juzgar demasiado rápido a un personaje y ella es una prueba de ello”, adelantó la estrella española.

La serie argentina se estrenará el 28 de septiembre. (Star Plus)

Creada por los guionistas Mariano Cohn y Gastón Duprat, Limbo es una producción que no logra ser encasillada dentro del género de drama familiar o de misterio, sino que aborda una trama que mucho más allá. Principalmente, nos contará el complejo viaje de Sofía bajo la mirada de las directoras Agustina Macri y Fabiana Tiscornia.

Además de Lago en el rol protagónico, el elenco está conformado por los actores argentinos Mike Amigorena, Esteban Pérez, Rebeca Roldán, Geena Román, Andrés Gil, Enrique Piñeyro, Michel Noher y Andrea Frigerio; así como por la primera actriz española Carmen Maura.

Limbo ya se encuentra disponible en Star+.

