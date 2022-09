La película de “Blade” de Marvel Studios se queda sin director

Marvel reveló la fecha de algunos de sus esperados filmes incluyendo Blade

A casi un año de que la nueva versión de Blade llegue a las pantallas de todo el mundo como parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), se ha dado a conocer que la historia de este vampiro se ha quedado sin su director Bassam Tariq a unas semanas de que el rodaje iniciara.

Esto lo dio a conocer The Hollywood Reporter y hasta el momento se desconoce si la partida de Tariq afecatrá la producción de este esperado largometraje que en teoría comenzará a filmarse en noviembre en Atlanta.

La fecha de estreno de la película está programada para noviembre de 2023. (Marvel)

“Debido a los continuos cambios en nuestro cronograma de producción, Bassam ya no seguirá como director de Blade, pero seguirá siendo productor ejecutivo de la película. Apreciamos el talento de Bassam y todo el trabajo que ha hecho para llevar a la pelíucla a donde está”, dijo Marvel en un comunicado al mencionado sitio.

Por su parte el realizador también lanzó un comunicado en el que agradeció a la compañía por la oportunidad que le brindaron para poder realizar esta película que será protagonizada por el ganador del Oscar, Mahershala Ali en el papel del caza vampiros.

El director Bassam Tariq dejó la dirección de "Blade" pero aún será productor ejecutivo. (REUTERS/Michele Tantussi)

“Ha sido un honor trabajar con la maravillosa gente de Marvel. Pudimos armar un elenco y un equipo asesinos. Ansioso por ver a dónde lleva la película el próximo director”, señaló.

Bassam había estado involucrado en Blade desde hace más de un año, trabajando inicialmente con un guion escrito por Stacy Osei-Kuffour, escritora detrás de Watchmen.

Mahershala Ali fue confirmado como el nuevo Blade en el 2019. (Marvel)

Esta no es la primera ocasión en la que este esperado reboot se enfrenta a problemas en su producción, hace unos meses se dio a conocer que el flim estaba pasando por diversosprocesos de reescritura en su guion hasta que finalmente Beau DeMayo se quedó a cargo de los libretos. DeMayo tiene experiencia en el universo Marvel, él ha sido el encargado de la escritura de series como Moon Knight.

The Hollywood Reporter detalló que la compañía ya se encuentra en búsqueda de un nuevo director, aunque no se sabe si lo conseguirán antes de la fecha pactada para el inicio de filmación o se tendrá que atrasar el rodaje.

Wesley Snipes fue Blade en la trilogía anterior. (New Line Cinema)

La primera ocasión en que se anunció este proyecto fue durante la convención de la Comic-Con de 2019, donde incluso Mahershala apareció para sorpresa de los asistentes y anunció que el daría vida al superhéroe.

Blade fue creado por Marv Wolfman y Gene Colan para The Tomb of Dracula No. 10 de 1973. La historia sigue a un hombre mitad humano y mitad inmortal que caza vampiros para vengar a su madre, quien fue asesinada por un vampiro cuando ella dio nacimiento a él.

"Blade" será parte de la fase 5 del UCM. (Marvel)

En el UCM Blade ya hizo su debut y fue durante el film Eternals (2021) , donde el personaje aparece (al menos su voz) en una escena postcréditos. En la trilogía anterior Wesley Snipes fue el encargado de dar vida a este super hombre y actualmente las películas se pueden ver a través de la plataforma de HBO Max.

