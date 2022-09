Naomi Watts se enfrenta a un acosador en el adelanto de “Vigilante”, nueva película de suspenso de Netflix

Dean y Nora Brannock acaban de comprar la casa de sus sueños en el idílico suburbio de Westfield, Nueva Jersey, pero después de poner todos sus ahorros para cerrar el trato, pronto se dan cuenta de que el vecindario es menos que acogedor. (Netflix)

Comprar un propiedad que ya antes ha tenido dueños siempre ha sido un buen pretexto para dar rienda suelta a cualquier historia de terror sobrenatural, pero la premisa detrás de Vigilante, la nueva película de Netflix, podría ser aun más terrorífica, ya que aquí no hay elementos sobrenaturales, pero no por ello esta aventura es menos peligrososa.

El largometraje cuyo trailer e imágenes fueron reveladas este fin de semana, está basado en una histotria real y verídica, misma que hace años había sido documentada por New York Magazine y es hasta ahora que Ryan Murphy (Hollywood, Glee) rescató la anécdota para realizar esta nueva ficción de suspenso.

Naomi Watts como Nora Brannock y Bobby Cannavale como Dean Brannock. La pareja está basada en Maria y Derek Broaddus, cuyos planes de mudarse a la casa de Westfield que compraron fueron frustrados por "el vigilante". (Netflix)

La platafroma streaming lanzó el primer tráiler completo de la serie basada en la historia real de una casa de Westfield, Nueva Jersey y unos nuevos inquilinos a quien un “vigilante”, les impidió que pudieran vivir en la casa de sus sueños.

El adelanto siguen a la ganadora del Emmy, Jennifer Coolidge, interpreta a Karen Calhoun, una agente de bienes raíces local, Naomi Watts y Bobby Cannavale, como los nuevos dueños de la casa Nora Brannock y Dean Brannock.

Jennifer Coolidge interpreta a la agente inmobiliaria Karen Calhoun. (Netflix)

Los personajes se basan en Maria Broaddus y Derek Broaddus, quienes compraron 657 Boulevard en Westfield en 2014, pero se encontraron en un mundo de problemas cuando intentaron mudarse con sus hijos.

La casa de 1.3 millones era su sueño, uno a su alcance hasta que una amenaza preocupante impidió que se hiciera realidad. La familia Broaddus comenzó a recibir cartas de una persona anónima llamada “The Watcher” (El vigilante).

Mia Farrow como Pearl Winslow y Terry Kinney como Jasper Winslow. (Netflix)

La serie es creada por Murphy e Ian Brennan, es una adaptación de un artículo de la revista New York Magazine de 2018 sobre The Watcher. La familia Broaddus vendió los derechos de su historia, pero la casa utilizada en el programa no es 657 Boulevard.

La Comisión de Cine y Televisión de Nueva Jersey dice que ninguna parte de la serie de Netflix se filmó en Nueva Jersey. La producción tuvo lugar en Rye, Nueva York.

La casa de Westfield que inspiró "The Watcher". (Netflix)

En el programa, que se estrenará el 13 de octubre, las cartas son solo el punto de partida para descubrir una comunidad suburbana con vecinos nefastos y muchos secretos.

“Tu casa es mi obsesión, y ahora tú también lo eres.¿Quién soy? Puede que todavía no te amenace, pero lo hará. Dale a la casa lo que quiere: sangre joven”, “, dice una voz distorsionada en el tráiler, publicado el sábado. "

Serie de Netflix basado en la historia real de un acosador de Nueva Jersey

Mia Farrow interpreta a Pearl Winslow, descrita como una “mujer mayor chiflada”. Terry Kinney (Billions) interpreta a su hermano Jasper, quien se cuela en la casa de los Brannock y se esconde en el montacargas. Richard Kind y Margo Martindale, interpretan a los vecinos entrometidos Mitch y Mo.

“Nos mudamos aquí porque queríamos sentirnos seguros, y está sucediendo lo contrario. Nunca me sentí más inseguro en mi vida“, dice Dean (Cannavale), en el avance.

Bobby Cannavale como Dean Brannock , basada en la historia real del 657 Boulevard en Westfield. (Netflix)

Luke David Blumm interpreta al hijo de los Brannock, Carter e Isabel Marie Gravitt da vida a su hija, Ellie. El elenco también incluye a Joe Mantello, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Henry Hunter Hall y Michael Nouri.

Netflix estrenará la serie Vigilante a partir del 13 de octubre de este año.

