La deslumbrante animación especial de amor y rap “Entergalactic”, llega en esta semana a Netflix

Una historia de dos jóvenes artistas que exploran el imprevisible laberinto del amor en Nueva York.

Entergalactic es una serie animada co-creada por Kid Cudi, el rapero estadounidense de padre mexicano y madre afroamericana que suele mezclar su carrera musical con la actuación. La ficción seguirá a Jabari, un aspirante a artista que vive en Nueva York mientras intenta llevar adelante su relación amorosa, y está basado en su próximo álbum del mismo nombre, que sirve como banda sonora de la serie.

La ficción fue pensada originalmente como una serie, pero el pasado 25 de agosto se anunció que esta producción se estrenaría como un especial de televisión el 30 de septiembre de 2022 en Netflix, junto con el álbum del artista. Esta historia además cuenta con la producción ejecutiva de Kenya Barris.

Serie animada protagonizada por el cantante Kid Cudi.

Adentrándonos un poco más en la historia, esta cuenta que Jabari es un encantador artista “vestido de calle” en la cúspide del éxito real. Y luego de un encuentro fortuito con su nueva y genial vecina fotógrafa, Meadow, el chico tiene que averiguar si puede hacer un hueco para el amor en su vida. Al final, “la relación de ambos será toda una explosión de arte, música y moda”, detalla la trama publicada en el sitio oficial.

En cuanto a su cast, el pasado mes de junio se reveló que, además de Cudi (Don’t Look Up; Need for Speed ), Jessica Williams (Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore), Timothée Chalamet (Call me by Your Name), Ty Dolla $ign (Mac & Devin Go to High School), Laura Harrier (Mike: Más allá de Tyson), Vanessa Hudgens (High School Musical), Christopher Abbott (Deseo prohibido), 070 Shake, Teyana Taylor, Jaden Smith (Karate Kid I, II; En busca de la felicidad), Keith David (¡Nop!), Arturo Castro (La lista terminal) y Macaulay Culkin (Mi pobre angelito) completarían el reparto. De igual manera, ese mismo mes Cudi dio a conocer que su hermana mayor en la vida real, Maisha, pondría voz a su hermana mayor en la pantalla, Ellie, entre otras voces.

Adéntrate en el viaje cósmico de ENTERGALACTIC con este exclusivo making of entre bastidores con el reparto y los creadores.

Hace contadas horas salió el anterior Making Off con Cudi y Barris junto a parte del elenco, quienes conversan y ofrecen una mirada más profunda de la deslumbrante animación, la espectacular música dentro de esta y la moda elegante que hace que esta historia de amor sea increíblemente especial.

“Entergalactic es algo en lo que hemos trabajado durante tres años, proyecto al que le pusimos mucho amor, mucho corazón y trabajo duro. Quería que fuera un nuevo tipo de animación y esto es algo que no se ha visto antes”, expresa Codi. De igual manera, Barris manifiesta: “Sentimos que es algo muy especial y que sale de nuestro corazón. Es un proyecto lleno de pasión”.

"Entergalactic" es una gran animación de amor y música. (Netflix)

Solo quedan 7 días para que puedas disfrutar este excelente proyecto que promete encantar en el gigante del streaming. Recuerda, llega este 30 de septiembre.

