Jeff Bridges por el estreno de “The Old Man”: “Estuve enfermo durante dos años y no sabía si iba a poder volver”

Jeff Bridges regresa al mundo de las series con el estreno de "The Old Man" en Star Plus

The old Man está basada en la exitosa novela homónima de Thomas Perry y es la nueva serie que trae al actor de Los fabulosos Baker Boys a la televisión. Jeff Bridges regresa a la ficción luego de haber pasado casi dos años muy delicado de salud, pero regresa al papel de Dan Chase, un agente retirado de la CIA que desde que se fugó décadas atrás, ha estado viviendo oculto y apartado de la sociedad. Pero todo va a cambiar cuando un asesino aparezca en su vida y trate de matarlo. El experimentado agente deberá reconciliarse con su pasado para asegurarse un futuro.

Es ahí cuando el asistente del director de Contraespionaje del FBI, Harold Harper (John Lithgow) es convocado para encontrarlo debido a su complicado pasado con el fugitivo. En comunicación con Infobae, Bridges habló sobre su personaje y su vínculo con Lithgow. “El personaje de John Lithgow, Harper y el mío, Chase, fueron amigos hace años y años e hicieron algunas cosas juntos y ahora, las consecuencias de esas cosas, están llegando al presente y tienen que lidiar con eso”, dijo el actor y agregó: " Y eso es algo fascinante sobre las consecuencias: lo que haces en el pasado no necesariamente se evapora y las consecuencias importan, lo que haces importa. Y a veces puedes pensar que lo que hiciste fue algo maravilloso, pero en el fondo es: ¿Qué diablos hice? ¿Qué estaba pensando? Y lo contrario puede suceder a veces, donde pensabas que lo estabas haciendo mal resulta ser algo bueno”, afirmó el actor.

Jeff Bridges en "The Old Man" (Star Plus)

Junto al personaje de Harper, trabajan a su vez, su protegida Angela Adams (Alia Shawkat) y el agente especial de la CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla). Cuando Chase demuestra ser más difícil de detener de lo que esperaban las autoridades, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un contratista de operaciones especiales altamente capacitado, es enviado para sumarse a la persecución del prófugo. Mientras huye, Chase le alquila una habitación a Zoe McDonald (Amy Brenneman), quien, al descubrir la verdad sobre su nuevo inquilino, deberá recurrir a reservas que nunca supo que tenía, para lograr sobrevivir.

-¿Cómo definirías a The Old Man? Porque tiene cosas de un thriller pero también es una historia sobre relaciones, sobre la vida, la muerte..

Es un poco como la vida. La vida no es una comedia o una tragedia; no sabes lo que es, y eso es algo de cómo es nuestra serie donde está todo mezclado. Es muy parecido a la vida y eso es alguna de las cosas que aprecio de esta historia, incluso hay algo de comedia por allí.

John Lithgow y Jeff Bridges en "The Old Man" que se podrá ver en Star Plus a partir del 28 de septiembre (Star Plus)

-En los últimos años tuviste algunos problemas de salud, ¿cómo te ayudó este programa para volver al trabajo?

Estuve enfermo durante dos años y no sabía si iba a poder volver. Fue mi objetivo, pero ni siquiera me atrevía a convertirlo en un objetivo hasta que, bueno, estuve enfermo durante tal vez un año antes de siquiera considerar la posibilidad de volver, y, ya sabes, entrenaría y me probaría a mí mismo cuando finalmente decidí: ok, voy a saltar, ver si puedo hacerlo de nuevo. Y la compañía fue tan maravillosa, me supieron esperar y eso se sintió genial. Y luego al regresar es como que todo continúa donde lo dejaste, fue como si hubiéramos tenido un largo fin de semana o algo así. Y eso fue como conocer a un viejo amigo que hace diez años que no ves y dices: ¡ay! estamos más grandes que de cuando dejamos de vernos.

-Estuve leyendo una entrevista en la que dijiste que tu padre (Lloyd Bridges) siempre fue una gran inspiración en tu carrera, ¿Cómo lo recuerdas?

-Era un tipo maravilloso, maravilloso. Su trabajo y su vida eran una tremenda cantidad de alegría y amor, y eso era algo contagioso. Cuando entraba en una habitación, vos captabas la vibra. Ambas cosas, la alegría y el amor, crean relajación. Nos hace sentir que estamos en un lugar seguro y podemos relajarnos y de esa relajación surge lo mejor, ya sea en el trabajo o en las relaciones o lo que sea. Él tenía eso en su vida pero también en su trabajo. Trabajé con él como adulto un par de veces y fue una verdadera alegría.

En la serie "THE OLD MAN" Jeff Bridges interpreta a Dan Chase un hombre que debe volver a la acción luego de estar años alejado viviendo con sus perros CR: Kurt Iswarienko/FX

Y por último, Si pudieras viajar en el tiempo y encontrar al joven Jeff, ¿Qué consejo le darías?

-Sólo, relájate, Jeff, todo saldrá bien. Haz lo que hace tu papá: ama y sé alegre y mira a dónde te lleva eso. Mi madre solía decirme cuando me iba a trabajar: “Jeff, recuerda, diviértete y no te lo tomes demasiado en serio”. Y tenía razón: fue un buen consejo.

The Old Man se estrena el próximo 28 de septiembre con la temporada completa por Star+.

