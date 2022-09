“Bárbaro”: no leas esta nota sin antes haber visto esta nueva película de terror

Trailer de Bárbaro

Si verdaderamente entraste a la nota es porque quieres arruinarte las sorpresas. Y no voy a caer en ningún spoiler, por lo menos en la primera parte, pero quiero que sepas que Barbaro es una película que tiene muy buenos giros inesperados y rompe climas para poder llevarte por otros caminos y crear una sensación de mayor intriga con las cosas que te va mostrando. Y que incluso te engaña con elementos que no deberían entrar en juego en la historia. Conoce la nueva película de terror que deberías ver en pantalla grande.

La película comienza con la historia de Tess (Georgina Campbell) que debe pasar unos días en Detroit por una entrevista laboral y se alquiló una casa a través de una aplicación. El primer problema es que esa casa ya está habitada por Keith, interpretado por el actor Bill Skarsgard, quien se puso el traje de Pennywise para las películas dirigidas por Andres Muschietti. La joven, pensando en buscar otro lugar donde parar esas noche no puede salir de la indignación por el engaño de la aplicación y ante las pruebas de que a Kieth también lo estafaron, decide pasar la noche bajo el mismo techo y evitar buscar otro lugar. Las condiciones afuera tampoco eran muy favorables: un barrio sin luces y casi abandonado, además de una tormenta. Y por otro lado, Keith es un tipo bastante amable, aunque eso no le alcance al espectador ya que es posible que esté pensando “es IT, te va a matar”, o algo similar.

Con la historia llegando a sus primeros 20 o 30 minutos, todo es tensión. ¿Cómo una mujer sola acepta quedarse con un desconocido en una casa y en una ciudad que no son las suyas y que encima el hombre que la acompaña ya interpretó al payaso tenebroso en otra película? Las sorpresas no dejan de suceder en una película que incluso juega tanto con el espectador como las de Jordan Peele. Llegada la noche, los ruidos, los pisos que crujen y la puerta de un sótano que se cierra sola será, quizá, el menor de los problemas para Tess.

Como prometí, no voy a caer en spoilers. El planteo del film está hecho, pero solo voy a adelantar que Bárbaro plantea una estructura narrativa dividida en tres episodios bien marcados para mostrar la historia de sus personajes y cómo cada uno termina involucrado en esta historia. A partir de allí, cada giro aumenta el desconcierto y las figuras de buenos y malos van cambiando constantemente en un gran ejercicio de guion hasta el clímax de la película.

El responsable de esta producción es Zach Cregger, quien debutó como director en solitario y además escribió el guion. En este juego bastante provocador que propone el director, se genera un cruce de subtramas cronológicamente no lineales (uno de los puntos fuertes del film) que empuja al espectador a intentar entender que es lo que está sucediendo y llevándose varias sorpresas, aunque no siempre le funcionan correctamente y en algunos casos cae en respuestas bastante evidentes.

Sin embargo, Cregger también demuestra un gran tino para el suspenso y el humor en situaciones extremas. No hay dudas que se alimentó del cine de terror de casas embrujadas, hoy un subgénero actualizado gracias a que utiliza el recurso de los alquileres de casas a través de aplicaciones y todo ese mundo de estafas o fallos en su funcionalidad que abren todo un nuevo abanico de posibilidades.

En el terreno actoral, todos los involucrados ofrecen interpretaciones sólidas. Desde Georgina Campbell y las inexplicables actitudes de Tess hasta el rol clave que juega el más joven de los Skarsgard. Pero sin duda alguna, Matthew Patrick Davis se lleva la mejor interpretación posible. Su personaje... No vale googlear, déjense sorprender porque el director creo una de las películas del género más interesantes y adictivas de este año. Una verdadera sorpresa en el buen sentido.

Bárbaro ya está disponible para ver en cines.

