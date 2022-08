“House of the Dragon” pierde a uno de sus creadores antes de filmar la segunda temporada

La serie basada en el universo creado por George R.R. Martin transcurre dos siglos antes de los eventos originales. (HBO)

El ganador del Emmy, Miguel Sapochnik, abandona la producción derivada de Game of Thrones, titulada House of the Dragon, luego de figurar como uno de los co-showrunners y director del episodio piloto en la primera temporada. En la serie original de HBO , el cineasta estuvo detrás de aclamados episodios como “La batalla de los bastardos” y “Vientos de invierno”; y tras su final, volcó años de trabajo en desarrollar la precuela centrada en la historia del clan Targaryen.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon”, dijo a través de un comunicado difundido hoy. “Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada uno y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente”.

Miguel Sapochnik no retornará como showrunner y director en la segunda temporada de "House of the Dragon". (HBO)

La salida de Sapochnik fue reportada este miércoles por The Hollywood Reporter en base a fuentes cercanas al proyecto y, más tarde, mediante declaraciones oficiales. Sin duda, resulta una verdadera sorpresa desde que fue uno de los realizadores más interesados en adaptar Fuego y sangre, y persiguió este objetivo a lo largo de tres años. Ryan Condal, quien desarrolló el programa junto a él, se encargará de liderar la ficción junto a George R. R. Martin.

A su vez, se confirmó que Alan Taylor, otro nombre conocido en el detrás de cámaras de la franquicia, se unirá en la continuación de House of the Dragon en los cargos de director y productor ejecutivo en múltiples capítulos. Miguel Sapochnik le dio la bienvenida en el mismo pronunciamiento que compartió recientemente.

"House of Dragon" debutó al aire el pasado 21 de agosto. (HBO Max)

“Me consuela profundamente saber que Alan se unirá a la serie. Es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en mejores manos. Estoy muy contento de seguir siendo parte de la familia de HBO y House of the Dragon y, por supuesto, le deseo éxito a Ryan y a su equipo y todo lo mejor en la temporada dos y más allá”, sostuvo.

Por su parte, Taylor agregó: “Es un placer y un honor estar de vuelta en HBO, sumergirme en el mundo de los Targaryen, espero trabajar de cerca con Ryan a medida que House of the Dragon crece en su segunda temporada. Ryan, Miguel y George han puesto en marcha una historia extraordinaria, en un mundo rico y fascinante. Regresar a Westeros será una gran tarea y espero con ansias el desafío”.

Miguel Sapochnik ganó el Emmy a la Mejor dirección por su brillante trabajo en "Game of Thrones". (REUTERS)

House of the Dragon se alista para más en el futuro

El pasado 26 de agosto, HBO confirmó que House of the Dragon tendrá una segunda temporada tras solo emitir el piloto. Se presume que la cadena estadounidense busca repetir el fenómeno televisivo que se vivió con Game of Thrones entre 2011 y 2019. El título cuenta también con un enorme presupuesto, rodajes en varios países y un gran talento británico por explotar. El elenco principal está conformado por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.

El tercer episodio de la serie medieval y fantástica se lanzará el próximo 4 de septiembre.

