Tim Allen regresa como Santa Claus, pero ahora en una serie para Disney+

La navidad esta a la vuelta de la esquina y si bien es en la época decembrina donde series y películas con temáticas propias al época aparecen, lo que sorprendió a todo los asistentes fue el regreso de Tim Allen en su popular personaje de Santa Claus, el cual interpretó por primera vez en 1994 y ahora regresa a él para una serie de Disney+.

The Santa Clauses es procyecto que vere a Allen de nueva cuenta como el personaje navideño y cuyo lanzamiento del primer tráiler se anunció durante la conveción D23 Expo en Anaheim.

Nueva serie de Disney Plus basada en el personaje de Allen de los 90. (Dinsey Plus)

El programa presenta el regreso de Tim Allen como Santa Claus 16 años después de la última entrega de la trilogía The Santa Clause. En el adelanto, Santa les anuncia a los duendes que se jubilará y elegirá un nuevo Santa antes de cumplir 65 años, esto causa gran conmoción de todo su equipo, quienes piensan que tal decisión será la ruina de la fábrica.

El clip adeás muestra algunas caras conocidasn como Elizabeth Mitchell regresa como la Sra. Carol Clause y David Krumholtz repite el papel favorito de los fanáticos de Bernard el Elfo, interpretado por Peyton Manning incluso hace un cameo en una entrevista para el codiciado papel de Santa Claus.

Primera imágen de la película "The Santa Clauses". (Disney Plus)

El elenco también incluye a Elizabeth Allen-Dick como Sandra, Devin Bright como Noel, Austin Kane como Cal, Matilda Lawler como Betty, Rupali Redd como Grace, Laura San Giacomo como bruja navideña y Kal Penn como Simon Choski.

Tim Allen hizo una aparición en el escenario de Anaheim con el resto del elenco para el anuncio de la serie. Cuando se le preguntó por qué decidió volver al papel, el actor respondió en tono de broma: “Porque ustedes me obligaron”.

El anunicó de la serie fue una de las grandes sorpresas de D23. (Disney Plus)

Allen reveló que la serie responderá muchas preguntas de larga data, incluido por qué los elfos no estaban preocupados por su apariencia inicial como Santa Claus, el hecho de que la Sra. Claus no tenía nombre y si había o no otros niños humanos en el polo Norte.

Casi inmediatamente después de la presentación, el director Jason Winer y el escritor Jack Burditt , así como el elenco ya mencionado, mostraron a los fanáticos una mirada aún más profunda al programa, incluidos más detalles de los personajes y un total de cuatro clips nunca antes vistos, que veremos.

La primera vez que Allen dio vida a este personaje fue en 1994. (Disney)

El ganador del Emmy Jack Burditt (30 Rock, Frasier) es el productor ejecutivo y showrunner y Allen, Kevin Hench (Last Man Standing), Richard Baker y Rick Messina también serán productores ejecutivos junto con Jason Winer y Jon Radler para Small Dog.

The Santa Clauses lanzará los primeros dos episodios de su serie de seis episodios el 16 de noviembre, transmitiéndose exclusivamente en Disney+.

