“Loki” regresa con nueva temporada para seguir contando la historia del hermano de Thor

Loki, el Dios de las Mentiras, se aleja de la sombra de su hermano para embarcarse en una aventura que se desarrolla tras los acontecimientos de "Vengadores: Endgame". (Disney Plus)

Una de las series que causó un gran impacto cuando estreno en Disney+ fue Loki, la serie que mostraba las aventuras del hermano de Thor y continuaba expandiendo el Universo Marvel, por ello para nadie fue una sorpresa que rápidamente el show fuera renovado para una segunda temporada, cuyosn primeros detalles se han dado a conocer este fin de seamana.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios subió al escenario para compartir una serie de nuevos anuncios a medida que el MCU y que forma parte de las ya anunciadas Fases 4, 5 y 6, también conocidas como The Multiverse Saga.

Se revelaron nuevos detalles de la segunda temporada de "Loki". (Instagram @Jayne Lyons)

Los miembros del reparto que asistieron a la presentación incluyen a Tom Hiddleston como el mismísimo Dios de las travesuras Loki, Owen Wilson como el agente Mobius, Sophia Di Martino como Sylvie y el nuevo miembro del reparto Ke Huy Quan.

A Huy Quan, se le ha visto recientemente como Waymond en la producción fantástica Everything, Everywhere, All At Once. Se une al reparto como un nuevo personaje, al que se ve en las imágenes como el propietario de una especie de tienda futurista.

La serie continúa filmándose en Londres. (Disney Plus)

En el pequeño metraje mostrado a puertas cerradas a los asistentes del D23, mostraba a Loki regresando a las oficinas de la TVA tras el final de la primera temporada. Pero las cosas son diferentes; las oficinas están sucias y deterioradas.

Loki explora lentamente el edificio y luego golpea una pared con un bastón que se abre para revelar una estatua de Kang. Más tarde vemos a Sylvie en lo que parece ser una tienda de discos de Londres y a un grupo de variantes del protagnonista formando equipo en la ciudad británica. Mas tarde se ve al personaje y a Mobius bromeando mientras toman un café.

La primera parte de "Loki" se convirtió en la serie de Marvel más vista de Disney+. (Disney Plus)

En tono bromista y visiblemente alegre, Hiddleston reveló que la Temporada 2 comienza justo donde terminó la anterior, es decir con su personaje en un lugar ,uy familiar, pero extraño.

“Loki está de vuelta, ha tenido un enfrentamiento muy difícil con Sylvie, y Mobius y Hunter B-15 no saben quién es. Nada de lo que vio a Jonathan Majors detrás del escenario, quien interpretó a Kang en la temporada 1″, dijo Tom.

Tom Hiddleston en el rodaje de la segunda temporada de Loki. (TikTok @Jasminerice)

Por su parte Feige menciona que la Temporada 2 de Loki también se conecta directamente con The Multiverse Saga, pero ¿cómo? Yendo por el juego de palabras. Solo el tiempo lo dirá hacia donde nos lleva esto”, comentó.

La Temporada 2 de Loki se está rodando actualmente en Reino Unido y la primera parte se convirtió en la serie de Marvel más vista de Disney+ y su final estableció al villano de toda la Saga del Multiverso. No es de extrañar que el rodaje de la segunda temporada haya comenzado este verano y que se estrene tan pronto como les sea posible, algunos especialistas especulan que podría ser durante los primeros meses del año próximo.

SEGUIR LEYENDO: