“Daredevil” regresa al streaming, pero en forma de reboot y de la mano de Disney+

Netflix estrenó en 2013 la primera temporada de este personaje. (Netflix)

Aunque era algo que los fanáticos de Marvel esperaban y que ya se habían mostrado pequeños guiños de que podría pasar, este fin de semana durante la expo D23, se dio a conocer la nueva serie de Daredevil, la cual estará protagonizada por Charlie Cox, quien interpretó a este héroe en la serie de Netflix.

Durante la presentación de Walt Disney Studios - Lucasfilm & Marvel Studios del sábado, el presidente de Marvel, Kevin Feige, subió al escenario para compartir una serie de nuevos anuncios a medida que el MCU se sumerge más en las Fases 4, 5 y 6, también conocido como The Saga Multiverse.

La nueva serie del personaje de Marvel será un reboot y no una secuela de lo que se hizo en Netflix. (Marvel Studios)

Durante esta presentación el ejecutivio dio a coocer que Matt Murdock regresaba a las series pero ahora con ellos, al mismo tiempo que dio a conocer que el nuevo show llevará por título Daredevil: Born Again y que está programada para principios de 2024,

La serie aun n ha inciado producción, se dio a conocer que será hasta la próxima primavera, Feige y Vincent D’Onofrio estaban ansiosos por conversar sobre el nuevo programa que llegará a Disney+.

Debido a su buen desempeño Marvel decidió traer de nuevo a Charlie Cox como el protagonista. (Netflix)

La emoción de público estalló cuando Charlie Cox apareció en el escenario para hablar sobre la nueva temporada que se compondrá de 18 episodios y como la grabación aún no inicia, los fanáticos pudieron disfrutar de un clip de un próximo episodio de She Hulk: Attorney at Law , que contará con la participación especial de Matt Murdock, alias Daredevil.

El personaje ya ha aparecido en otras producciones de Marvel como Spider-Man: No Way Home, mientras que Fisk previamente dio a conocer su presencia en Hawkeye. También se rumorea que ambos personajes aparecerán en Echo, que se estrenará en 2023.

Matt Murdock ya había aparecido en "Spider-Man: No Way Home". (Disney Plus)

Durante el evento, Cox confirmó a extraTV que lo nuevo de su Matt Murdock reiniciará la franquicia, por lo que se no tomará nada de lo narrado en las tres temporadas que Netflix produjo de 2015 a 2018.

“Será la primera temporada, no es la temporada 4, por lo que es algo completamente nuevo. Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de manera diferente”, dijo el actor.

Aún se desconoce si el personaje conservará la imágen que tenía en la serie de Netflix. (Netflix)

Con la llegada de este personaje a Disney, Daredevil quizá explore una versión un poco más ligera y menos cruda del personaje. Sin duda, algunos grupos no estarán de acuerdo con eso, manteniendo la opinión de que Matt Murdock debería tener que ver con la violencia gráfica, pero definitivamente ese no es siempre el caso en el material de origen, que ha variado en tono considerablemente a lo largo de los años.

Se espera que Daredevil: Born Again llegue a la plataforma de streaming en primavera de 2024, pero mientras tanto las tres primeras temporadas de Daredevil y la única que hay de The Defenders están disponibles a través de Disney+.

