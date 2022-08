“Mike, más allá de Tyson” la serie que no apoya el boxeador llegó a Star Plus, ¿qué dice la crítica?

Serie no autorizada sobre el ascenso y declive del boxeador estadounidense. (Star Plus)

La vida y carrera de Mike Tyson ha estado envuelta en éxitos pero también en polémicas, mismas que han sido retratadas por la prensa a los largo de las décadas, por ello hablar de la serie que muestra su periplo para conseguir la fama y el reconocimiento, tendría que ser una producción igualmente rodeada de escándalo.

Hace unos días el ex boxeador fue a sus redes sociales para criticar a Hulu (servicio que en Estados Unidos transmite la serie) por haber realizado Mike, más alla de Tyson, proyecto seriado sobre su vida. El deportista no está contento de que el servicio de transmisión haya producido una serie biográfica sin su permiso o compensación por contar su historia.

Tyson en su etapa adulta es interpretado por Trevante Rhodes. (Star Plus)

“No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822, es 2022. Me robaron la historia de mi vida y no me pagaron. Para los ejecutivos de Hulu, solo quiero que puedan vender en el bloque de subastas”, dijo en sus redes.

Pese a ello, ya llegó al servicio streaming (en América Latina se puede ver a través de Star+) la bioserie Mike, más alla de Tyson y la respuesta de los especialistas se ha dividido, entre aquellos que consideran que es brillante y otros que dicen que care de sutento al no tener a su protagonista involucrado en el proceso. En el sitio Rotten Tomatoes el show tiene un 44% de aprobación.

La serie es dirigida por Craig Gillespie, quien antes estuvo al frente de "I, Tonya". (Star Plus)

La serie inicia con Mike Tyson (Trevante Rhodes) y Evander Holyfield (Johnny Alexander) en la pelea que marcó lla vida del boxeador, que fue cuando le mordió un trozo de la oreja de Holyfield. Sin embargo, no es ahí donde la historia comienza, e show inicia en el Majestic Theatre en Enid, Indiana en 2017, donde se le ve presentando un espectáculo sobre su vida.

El protagonista habla sobre su vida mientras se muestran fotos viejas de él en el fondo. El programa no va en orden cronológico, ya que intercala algunas de sus peleas más famosas en la historia para ilustrar cómo el ex deportista aprendió que la violencia era un mecanismo de supervivencia, situación que le ayudó para adentrarse al mundo del boxeo.

Rotten Tomatoes el show tiene un 44% de aprobación. (Star Plus)

En los primero capítulos también se ve a un Tyson de ocho años, en su natal Brownsville, Brooklyn en 1974. Mike (Zaiden James) es retratado en esa etapa de su vida como un niños con sobrepeso que pensó que siempre era mejor correr que pelear. Su madre, Lorna Mae (Olunike Adeliyi), fue víctima de violencia doméstica, pero se defendió con la misma fuerza de los golpes que recibía, pero siempre tratando de hacer lo correcto por sus tres hijos. Ella también tiene que lidiar con el hecho de que Mike fue considerado “retrasado” en su escuela.

Le encantaban las palomas y cuando un matón local lastimaba a una, entonces le salían los puños. Se convirtió en el líder de un grupo de niños que al parecer pertenecían a una red de pequeños ladrones; lo arrestaron por primera vez a los 10 años. En el reformatorio, era un héroe y el adolescente Mike (BJ Minor) eventualmente comenzó a boxear con el entrenador de la prisión Bobby Stewart (Michael Drayer).

La serie es producida por la actriz Margot Robie. (Star Plus)

Stewart sabía que tenía un talento único en la vida, por lo que le presentó a Mike a un entrenador Cus D’Amato (Harvey Keitel), que había atravesado por dos campeones de peso pesado en los años 50 y 60. D’Amato creía que Tyson no solo podría ser el campeón de peso pesado más joven de todos los tiempos, sino uno de los mejores de la historia.

La serie fue creada por Steven Rogers (I, Tonya) y está protagonizada por Trevante Rhodes. Otros miembros del reparto incluyen a Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier y Li Eubanks. La actriz Margot Robbie se encuentra entre la lista de productores ejecutivos.

La serie fue creada por Steven Rogers ("I, Tonya"). (Star Plus)

La serie es dirigida por Craig Gillespie, quien tiene experiencia en películas deportivas y biografías deportivas. Recientemente, dirigió I, Tonya, otra biografía dramática de una figura deportiva problemática, expatinadora sobre hielo Tonya Harding.

SEGUIR LEYENDO: