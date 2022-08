Películas de acción coreanas que puedes ver si te gustó “Carter”, número uno en Netflix

Un hombre sin recuerdos tiene una única misión. (Netflix)

La industria televisiva coreana está siendo conocida y reconocida alrededor del mundo por sus entretenidas producciones dramáticas, más conocidas como Kdramas. Sin embargo, ahora puede verse que también están avanzando en el género de acción, y justo en este momento hay una película que se está coronando como la número uno del Top 10 en Netflix, en la categoría de películas de habla no inglesa: Carter, la cual tuvo estrenó e 5 de agosto en la plataforma. Así que, si la anterior te gustó, te adentramos en este mundo con otras producciones de la misma rama que quizás no conocías y que no deberías dejar pasar en la misma plataforma de streaming.

"Carter" es protagonizada por el actor Won Joo. (Netflix)

Su sinopsis oficial detalla que “Un hombre se despierta sin recordar nada. Guiado por la misteriosa voz del dispositivo en su oído, emprende una misión plagada de peligros para rescatar a una rehén”. Carter está siendo vista por gran número de países de América, Europa, Asia y Oceanía.

Illang: la brigada del lobo

En 2029, un escuadrón de policía de élite se enfrenta a un grupo terrorista que se opone a la reunificación de los dos estados coreanos. (Lewis Pictures)

Basada en el anime japonés The Wolf Brigade (1999), cuenta que en el año 2029, tras anunciar los gobiernos de Corea del Norte y del Sur un plan quinquenal para unificar el país, las naciones más poderosas del mundo implantan unas fuertes sanciones que causan un shock en la economía y conducen a un periodo de caos infernal.

Luego, aparece un grupo terrorista armado llamado “La Secta”, quienes no aprueban dicha unión y empeoran todo, por lo que el presidente crea una nueva división policial a la que otorga un poder considerable. Pero el servicio de inteligencia, al ver decaer su propia influencia, trama un plan para aniquilar a dicha unidad. Por lo tanto, en medio de esta sangrienta batalla surgen rumores sobre una “brigada del lobo” secreta. Película de 2018.

Steel Rain (Lluvia de acero)

Película protagonizada por Jeong Woo-seong. (Mofac & Alfred)

Largometraje de 2017 calificada como una de las mejores películas coreanas de todos los tiempos. Este thriller de acción y política se centra en Um Cheol-woo, un agente especial del ejército de Corea del Norte, quien sigue las órdenes del general Lee Tae-han de acabar con la vida de dos hombres vistos como una amenaza para la seguridad nacional. Pero Um encontrará otros problemas que se le sumarán.

Steel Rain 2

Historia que relata que “durante una cumbre con los líderes de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, donde pretenden discutir sobre el tema nuclear en Corea del Norte y llegar a un acuerdo de paz entre las dos Coreas, ocurre algo inesperado”.

Estación zombie

Un virus letal se expande por Corea del Sur. (Next Entertainment World)

Esta producción logró adentrarse en varias listas importantes en su país. Además, ganó un premio en 2016 en el Festival de Sitges, en la categoría de mejor director y efectos especiales.

Estación zombie te sumergirá en la historia de cuando un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados, y sobre todo, en las horribles experiencias de los viajeros de un tren que viaja de Seúl a Busan; quienes tendrán que luchar por su supervivencia. Luego de esta sigue otro título conocido como Estación zombie 2: península.

La fortaleza

En 1636, la dinastía Qing ataca a Joseon. El rey Injo y sus sirvientes se esconden en la fortaleza de Namhansanseong. (CJ Entertainment)

En 1636, el rey Injo y sus sirvientes buscan refugio en una fortaleza cuando las fuerzas de la dinastía Qing de China invaden Corea. La situación se vuelve desesperante a medida que los asesores del rey debaten qué curso tomar. Película de 2017, de acción, bélica y de drama en el siglo XVII.

The Drug King

Un traficante de droga de poca monta se convierte en un monstruo del negocio. (Netflix)

“Ambientada en Corea del Sur durante los años 70, cuenta la historia de un traficante de droga de poca monta que acaba convirtiéndose en uno de los capos más importante de su país”. Es protagonizada por Song Kang-ho, actor principal de la ganadora del Oscar, Parásitos.

SEGUIR LEYENDO: