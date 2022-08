“El rey, Vicente Fernández”, una producción que muestra al hombre, más allá del artista

Vicente Fernández tuvo que esforzarse mucho para alcanzar el éxito y la fama. Su historia será contada en una serie. (Caracol Televisión)

Vicente Fernández es sinónimo de lucha, éxito y un legado musical que seguirá trascendiendo de generación en generación, a pesar de su fallecimiento en diciembre del 2021. Años antes, Caracol Televisión había decidido contar su historia a través de una producción que primero verá la luz en Colombia y que luego podrá verse en otras partes del mundo en Netflix. El rey, Vicente Fernández, se convierte entonces en un homenaje, pero también, en la mejor manera de conocer su historia desde la necesidad y la carencia, hasta consagrarse como el ídolo de la ranchera en Latinoamérica.

A propósito de su estreno en Colombia este miércoles 3 de agosto, Caracol reveló toda clase de detalles acerca de esta esperada producción. Se trata de su primera serie producida en México, y aunque tiene varios momentos reales vividos por el artista, se debe mencionar que otros tantos hacen parte de la ficción. Fue grabada en CDMX y se utilizaron 300 locaciones y más de 500 sets en donde se recrearon varias décadas: desde 1950 hasta 1976.

La serie fue grabada en Ciudad de México. (Caracol Televisión)

Desde muy pequeño, Vicente soñó con convertirse en un gran artista y estar al lado de otros íconos como Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete. Sin embargo, no la tuvo nada fácil, pues no nació en “cuna de oro” y tanto él como su familia tuvieron que luchar y trabajar mucho para salir adelante. Precisamente, el primer episodio de esta producción lleva a los espectadores a los comienzos de Fernández, quien sabe que tiene talento para la música, pero quien también reconoce que ser artista no le será fácil.

A lo largo de la historia veremos a varios actores interpretando a este ídolo de la música latina. Kaleb Acab le dará vida en su niñez, Sebastián García en la adolescencia, Sebastián Dante en su tránsito a la adultez y la fama, y finalmente, Jaime Camil lo interpretará en su etapa de mayor éxito.

Jaime Camil le da vida a Vicente Fernández en su adultez. (Caracol Televisión)

“Yo recuerdo mucho a mi abuelo, los domingos a las seis de la mañana poniendo a Chente. Y así nos despertábamos todos en la casa. Era muy bonito porque nos levantábamos con entusiasmo, con ganas y cantando”, así recuerda Sebastián Dante cómo empezó a conocer al Rey y que le comentó a Infobae en medio de una conversación.

El actor hasta ahora está empezando a forjar una carrera en la industria del entretenimiento, y su llegada al personaje implicó pasar por toda clase de emociones. Pero algo que tiene claro, es que fue una experiencia llena de aprendizajes.

Sebastián Dante en la piel del "Rey". (Caracol Televisión)

“Sin duda, se siente presión porque es una persona icónica, y no solo en México, también en Latinoamérica y en el mundo. Pero, más allá de eso, esto significó una hermosa oportunidad para mí, para crecer como músico, como actor, y claro, para conocer al hombre detrás del ídolo”.

Y es que, precisamente como lo menciona Sebastián, El rey, Vicente Fernández es una serie que ahonda en las múltiples facetas que tuvo este artista, además de la música: esposo, amigo, padre, abuelo, actor, ranchero, obrero, pintor, productor de cine y hasta presentador de televisión. Sumado a esto, la ficción presenta esos momentos de dolor, alegría, impotencia, rabia, orgullo y más, que lo convirtieron en ese personaje que millones admiran.

La producción primero se emitirá en Colombia y luego llegará a otras partes del mundo. (Caracol Televisión)

Hablando de su preparación y de su trabajo actoral, Sebastián también se refirió al reto de convertirse en un personaje no solamente real, sino conocido y seguido por miles de personas:

“Todos conocemos a Vicente Fernández, cómo se movía, cómo cantaba, qué decía. Así que, el mayor reto fue representarlo sin caer en la burla, y que la gente realmente viera en mí a ese Vicente de sus comienzos y de su ascenso. Pero además, significó un trabajo en conjunto porque no era solamente yo, sino cuatro actores lo que debíamos seguir un hilo conductor y darle vida a este ídolo, pero en diferentes etapas”.

Sebastián Dante cantando al estilo de Vicente Fernández en el lanzamiento de la serie realizado en Colombia. (Infobae)

Finalmente, los espectadores se encontrarán con el peso de la fama que tuvo que cargar Vicente sobre sus hombros. Y es que en su camino al éxito y al reconocimiento tuvo que superar tentaciones, envidias, chismes, críticas y una superexposición que lo afectó física, emocional y mentalmente.

SEGUIR LEYENDO